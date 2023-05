Tierischer Nachwuchs im Hause Nagelsmann – Züchterin über Treffen: „Julian und Lena sind überglücklich“

Von: Laura Forster

Die acht Wochen alte „Little Rosalie“ haben Julian Nagelsmann und seine Lebensgefährtin Lena Wurzenberger (r.) vor wenigen Tagen bei Züchterin Anja Striegel abgeholt. © privat

Der Ex-FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und seine Lebensgefährtin Lena Wurzenberger haben die Labradorhündin „Little Rosalie“ aus Tutzing adoptiert. Sie sind nicht die ersten Promis, die einen Hund bei der Züchterin abgeholt haben.

Tutzing – Julian Nagelsmann, der bis März Trainer beim FC Bayern München war, und seine Lebensgefährtin Lena Wurzenberger haben vor wenigen Tagen ihren Familienzuwachs vom Starnberger See abgeholt. Die beiden haben die süße, braune, acht Wochen alte Labrador-Hündin „Little Rosalie“ von Züchterin Anja Striegel in Tutzing adoptiert.

„Julian und Lena sind überglücklich“

„Wir sind regelmäßig in Whatsapp-Kontakt“, sagt Striegel dem Starnberger Merkur. Erst am Sonntag war das Paar bei der Züchterin, die auch Hundetrainerin ist, und hat an der Welpenstunde teilgenommen. Im März hatte sich Nagelsmann zum ersten Mal bei Striegel gemeldet, seitdem waren er und Wurzenberger etwa viermal da und besuchten die acht Welpen. „Die beiden konnten sich nur schwer entscheiden“, erinnert sich Striegel. Am Ende fiel die Wahl auf „Litte Rosalie“. „Julian und Lena sind überglücklich. Sie sind sehr froh, dass sie die Kleine endlich mit nach Hause nehmen durften.“

Auch Uli Hoeneß hat einen Hund von „Lakeview Labrador“ adoptiert

Nagelsmann ist nicht der erste Prominente, der einen Hund von „Lakeview Labrador“, wie die Zucht von Striegel heißt, adoptiert hat. „2017 haben Uli Hoeneß und seine Frau Susi den kleinen Ben abgeholt“, sagt Striegel. Seitdem war der Labrador oft an der Säbener Straße zu Besuch und hat beim Training der Profis zugeschaut. Und auch Niklas Süle, der lange für den FC Bayern gespielt hat, war die Hundetrainerin eine große Hilfe. „Ich habe ihn mit seiner französischen Bulldogge unterstützt. Die war Kindern gegenüber leider aggressiv.“