Biker (26) liegt nach Unfall stundenlang tot im Wald - Große Suchaktion nach Vermisstenmeldung

Von: Gabi Werner

Teilen

Ein schwerer Motorradunfall in Waakirchen hat einen 26-Jährigen das Leben gekostet. Die Polizei (Symbolbild) hatte das Unfallopfer zuvor gesucht. © Malte Christians/ DPA

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Waakirchen ist vermutlich bereits am Dienstag ein junger Mann aus Egling tödlich verunglückt. Erst bei einer Suchaktion war der 26-Jährige leblos gefunden worden.

Waakirchen - Die Angehörigen des jungen Mannes hatten den Studenten am Mittwoch (27. September) gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet. Das Motorrad des Eglingers (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen), eine Aprilia RS 660, war ebenfalls nicht auffindbar. Die Polizei leitete somit Suchmaßnahmen ein. Eine Peilung des Handys ergab laut Bericht der Polizei, dass das Telefon im Maststandort Waakirchen eingeloggt war. Zur weiteren Absuche des Gebiets wurde daraufhin unter anderem ein Polizeihubschrauber hinzugezogen.

Student (26) bei Waakirchen mit seinem Motorrad tot aufgefunden

Bereits nach kurzer Zeit konnte die Hubschrauber-Besatzung an einem Waldrand in unmittelbarer Nähe der Staatsstraße 2365 zwischen den Ortsteilen Finsterwald und Hauserdörfl das Motorrad des 26-Jährigen feststellen. Die am Boden eingesetzten Beamten im Streifenwagen fanden schließlich unweit des Fahrzeugs den Vermissten leblos auf.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Motorradfahrer - mutmaßlich bereits am Dienstagabend - in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen mehrere Bäume geprallt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Neben den Beamten der Polizei Bad Wiessee befanden sich eine Notärztin, ein Rettungsfahrzeug und mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr Waakirchen an der Unfallstelle. Die Staatsstraße musste für die Unfallaufnahme circa eine Stunde komplett gesperrt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Tegernsee.