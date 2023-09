Katastrophenwarnung: Wie werden Menschen ohne Handy gewarnt? „Ist natürlich ein Problem“

Von: Dominik Stallein

Einen Warnhinweis auf dem Display des Smartphone haben kürzlich viele Menschen bekommen. Wer kein Handy hat und die Sirene nicht hört, hat im Ernstfall womöglich ein Problem. © Arnulf Hettrich/Imago

Am Warntag hörten viele keine Sirene. Wer kein Handy hat, bekam womöglich nichts mit. Florian Streidl vom Katastrophenschutz setzt auf Hilfe unter Nachbarn.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Viele Handys dröhnten und in Geretsried heulte die Sirene: Beim jüngsten Probealarm schreckten einige Menschen zusammen. Wer allerdings kein Handy besitzt und weit entfernt von Geretsried lebt – dort steht die einzige Katastrophenschutzsirene im Landkreis –, verlebte ruhige Minuten: An diesen Bürgern ging der Probealarm vorbei. Im Interview mit Redakteur Dominik Stallein erklärt Florian Streidl, im Landratsamt in Bad Tölz für den Katastrophenschutz verantwortlich, warum ein Alarm nie alle Menschen erreichen wird – und ob im Katastrophenfall künftig mehr als eine Sirene im Landkreis schrillen wird.

Florian Streidl ist am Landratsamt in Bad Tölz zuständig für den Katastrophenschutz © Archiv

Herr Streidl, wieso ist nur eine Sirene im Landkreis für den Katastrophenschutz im Einsatz?

Streidl: Katastrophenalarm-Sirenen sind Sache des Bundes. Die Sirene in Geretsried, die Sie meinen, steht dort, weil in Geretsried sogenannte Störfall-Betriebe angesiedelt sind. Die Sirene hat der Landkreis bezahlt.

Ein Beispiel: Ein älteres Ehepaar lebt in Eurasburg und hört dort die Sirene nicht. Ein Handy haben beide nicht. Wie werden solche Menschen gewarnt?

Streidl Natürlich ist das ein Problem. Allerdings muss man immer wieder sagen, dass es keine 100-Prozent-Lösung geben wird und es immer wieder vorkommen kann, dass Menschen – aus welchen Gründen auch immer – nicht durch eine Sirene, durch ein Handy oder übers Radio erreicht werden können. Zum Beispiel, weil sie im Keller, krank oder mit dem Auto irgendwo in der Peripherie sind. Hier ist neben den Warninstrumenten auch die Gesellschaft gefordert, ein Auge aufeinander zu haben.

Was passiert, wenn die Sirene in Geretsried ausfällt?

Streidl: Sollte die Sirene wirklich einmal ausfallen und der einminütige Dauerton nicht ausgestrahlt werden können, muss auf die anderen Alarmierungsmittel zurückgegriffen werden.

Wie ist die Sirene gegen einen Ausfall gesichert?

Streidl: Mit einer USV – das heißt unabhängige Stromversorgung. Also mit Batterien.

Ist es denkbar, dass andere Sirenen im Landkreis umgerüstet werden?

Streidl: Das ist denkbar, wenn in den Gemeinden Feuerwehrsirenen digital umgerüstet werden. Zum Teil passiert dies auch schon.

In welchen Fällen ist die Katastrophenwarnung für die Bevölkerung überhaupt vorgesehen?

Streidl: Das gibt das Katastrophenschutzgesetz vor - und zwar gleich im Artikel 1: Es muss etwas geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden und dementsprechend gewarnt werden muss. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, dass vorher der Katastrophenalarm ausgelöst wurde.