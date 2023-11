Kaufland-Filiale im Münchner Umland hat sich stark verändert

Von: Melina Staar

Zuletzt wurde der Parkplatz asphaltiert: Auf der „Kaufland“-Baustelle an der Lenggrieser Straße geht es mit großen Schritten voran. (Archivbild) © Arndt Pröhl

Die Sanierung der Kaufland-Filiale in Bad Tölz ist fast abgeschlossen. Nun hat das Unternehmen den Termin für die Wiedereröffnung bekannt gegeben.

Bad Tölz – Seit April war die Kaufland-Filiale in Bad Tölz geschlossen. Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen machten dies notwendig. Nun gibt das Unternehmen einen Eröffnungstermin bekannt: Ab Donnerstag, 23. November, kann in dem Verbrauchermarkt an der Lenggrieser Straße wieder eingekauft werden.

Kaufland-Filiale in Bad Tölz wird umgebaut und hat sich optisch stark verändert

„Im Rahmen der Eröffnungsfeier warten zahlreiche Sonderaktionen für die ganze Familie sowie verschiedene Verkostungen“, teilt eine Sprecherin mit. Wie laufend berichtet, hat Kaufland seine Filiale in Bad Tölz saniert, um sie auf einen moderneren Stand zu bringen. Das Gebäude stammt noch aus den 1970er-Jahren. Ursprünglich war ein Abriss und Neubau geplant gewesen, schließlich entschied sich der Konzern aber für einen Umbau.

Nun hat die Filiale sich nicht nur optisch stark verändert – von außen auffällig sind die hellere Fassade sowie der deutlich größere Parkplatz. Auch energetisch wurde der Markt auf den heutigen Stand gebracht, beispielsweise gibt es neue Kühlmöbel und energieeffizientere Technik. Die zwischenzeitlich in einen Container ausgelagerte Post-Filiale wird wie berichtet dann ebenfalls wieder unter dem Dach des Kaufland zu finden sein, ebenso wie ein Bäcker und ein Metzger.

Kaufland in Bad Tölz: Umbauarbeiten starteten bereits vor zwei Jahren

Die Umbauarbeiten starteten bereits vor etwa zwei Jahren. Nachdem der ursprüngliche Plan eines aufgeständerten Neubaus über einer Parkfläche vom Stadtrat nicht genehmigt worden war, entschied sich das Unternehmen für eine umfangreiche Modernisierung. Zunächst war angedacht, die Arbeiten bei laufendem Betrieb umzusetzen. Dies erwies sich aber als nicht machbar. Seit Ostern ist der Kaufland-Markt an der Lenggrieser Straße daher geschlossen. Das Gebäude wurde komplett entkernt.

Mit modernen Farben und hellem Holz habe man eine „angenehme Atmosphäre“ schaffen wollen, so ein weiterer Sprecher. Neu ist auch ein klares Kundenleitsystem, das für eine bessere Orientierung sorgen soll. Ebenfalls verbessert wurden die Kühlmöbel, es gibt neue Bedientheken, energieeffiziente Technik, LED-Beleuchtung, eine neue Holz-Fassade und einen modernisierten Parkplatz. Durch den Umbau wird die Verkaufsfläche auf etwa 3800 Quadratmeter vergrößert. Man biete den Kunden „ein noch umfangreicheres Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf“, berichtet der Sprecher. (mel)

