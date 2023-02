Anders als geplant: Kaufland nahe München schließt für sieben Monate

Von: Melina Staar

Teilen

Während der abschließenden Umbauarbeiten muss das Tölzer „Kaufland“ komplett schließen. © ast

Anders als ursprünglich angedacht kann die Umbaumaßnahme am Kaufland nicht im laufenden Betrieb abgeschlossen werden. Nach Ostern wird der Supermarkt für knapp sieben Monate schließen.

Bad Tölz – Die Umbaumaßnahme am Tölzer „Kaufland“ ist noch in vollem Gange. Jetzt müssen sich Kunden auf eine längere Schließung einstellen: Voraussichtlich nach Ostern wird der Supermarkt bis November komplett schließen.

Wie laufend berichtet wird in einem Bauzeitraum von etwa zwei Jahren das „Kaufland“ auf Vordermann gebracht. Dazu gehören modernere Farben, helles Holz, ein klares Kundenleitsystem sowie energie- und klimaschonende Technik, wie etwa LED-Beleuchtung. Laut Presseauskunft will man den „Kunden in Bad Tölz einen angenehmen und zeitgemäßen Einkauf ermöglichen“. Neben den Baumaßnahmen im Inneren des Gebäudes wird auch im Außenbereich die Parkplatzanlage erneuert und erweitert.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Kaufland: „Zu starke Beeinträchtigung für Kunden und Mitarbeiter“

Allerdings kann der ursprüngliche Plan, die Modernisierungsmaßnahme komplett im laufenden Betrieb durchzuführen, nicht gehalten werden. Dies hätte, so die Pressestelle, „eine zu starke Beeinträchtigung für Kunden und Mitarbeiter bedeutet“. Daher müsse man für den Zeitraum des abschließenden Umbaus, der nach Ostern beginnen soll, den Verkaufsbetrieb vorübergehend unterbrechen. „Voraussichtlich ab November wird ,Kaufland‘ dann ein neues Einkaufserlebnis in Bad Tölz bieten“, so die Pressestelle weiter, die auf die umliegenden Filialen in Geretsried, Peißenberg und Weilheim verweist.

Neu gestaltet wurde bereits der Eingangsbereich. Dort findet sich nun viel „glatter Estrich“, wie eine Leserin in einem Schreiben an die Redaktion kritisch anmerkt. Ob sich an diesem Zustand noch etwas ändert? Dazu gibt „Kaufland“ momentan keine Informationen heraus.

Rechte im Supermarkt: Darf man hamstern? 5 interessante Fakten für den Einkauf

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.