Keine Flüchtlingsunterkunft für Geretsried: „Es fehlt die Solidarität im Landkreis“

Von: Elena Royer

Teilen

Ein Containergebäude in Gelting für Geflüchtete? Dazu verweigerte der Geretsrieder Stadtrat sein gemeindliches Einvernehmen – einstimmig.

Geretsried – Der Landkreis ist verzweifelt auf der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Im Geretsrieder Stadtrat stand nun die Frage im Raum, ob für sie in Gelting ein Containergebäude gebaut werden soll. Am Dienstagabend verweigerte der Stadtrat einstimmig sein gemeindliches Einvernehmen für die Unterkunft.

695 Geflüchtete leben derzeit in Geretsried

Bevor es um den eigentlichen Bauantrag ging, gab Bürgermeister Michael Müller (CSU) einen Überblick über die Flüchtlingssituation in der größten Stadt im Landkreis. So befinden sich derzeit 2987 Geflüchtete im Landkreis, 695 davon in Geretsried. Die meisten von ihnen kommen Müller zufolge aus Afghanistan, Syrien, der Türkei und dem Irak. „Bislang haben die Städte einen überwiegenden Teil der Unterbringung gestemmt“, erklärte der Rathauschef.

Ein Containergebäude für die Unterbringung von Geflüchteten lehnte der Geretsrieder Stadtrat ab. (Symbolbild). © Daniel Bockwoldt/dpa

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Quote der Stadt ist mehr als erfüllt

Anhand einer Tabelle zeigte Müller auf, dass mit Stand vom 1. August nur die Städte Bad Tölz, Geretsried und Wolfratshausen ihre Quote erfüllen. Hinzu kommen die Gemeinden Jachenau, Kochel und Schlehdorf. Alle anderen Kommunen waren mit roten Zahlen im Minus. „In Geretsried sind 107 Personen mehr untergebracht, als wir nach dem Königsteiner Schlüssel sollten“, sagte Müller. „Wenn wir dem Antrag zustimmen, haben wir die Unterkunft zehn Jahre und länger, während andere sich wegducken“, so der Bürgermeister. Obwohl der Landrat angekündigt habe, die Geflüchteten mehr auf die Gemeinden zu verteilen, sei nun doch wieder die Stadt in der Verantwortung. „Es fehlt die Solidarität im Landkreis“ unterstrich Müller. Geschlossen verweigerte das Gremium sein gemeindliches Einverständnis für den Neubau von drei Containergebäuden an der Neutraublinger Straße in Gelting.

Es geht nur noch um die schiere Unterbringung.

„Es geht nur noch um die schiere Unterbringung“, sagte der Rathauschef mit Blick auf die Unterkunft, wie sie in Gelting geplant ist. „Integration versuchen wir zwar, aber es wird zunehmend schwerer.“ Besonders auf der vorgesehenen Fläche im Geltinger Gewerbegebiet werde eine Integration der Geflüchteten schwer. Diese Meinung vertrat Stadtratsmitglied Prof. Dr. Detlev Ringer (Grüne). „Man nimmt anscheinend jede Fläche, die man kriegen kann“, meinte er. „Dadurch kann dort aber sozial ein sehr großes Problem entstehen.“ Auch Stadtratsmitglied Gerhard Meinl (CSU) war der Ansicht: „Es wird zugegriffen, wo es nur geht.“ Gleichzeitig warnte er: „Wir lehnen den Antrag zwar ab, aber das gemeindliche Einvernehmen kann vom Landkreis ersetzt werden. Machen wir uns nichts vor. Das ist der nächste Schritt.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Gremium stimmte für Änderung des Bebauungsplans

Im vorherigen Tagesordnungspunkt hatte das Gremium einstimmig für eine Bebauungsplanänderung gestimmt. Damit sollen Anlagen für soziale Zwecke sowie Wohnraum, Wohnnutzungen und Boardinghäuser ausgeschlossen werden. So sollen einerseits vorhandene emissionsintensive Betriebe als auch die Neuansiedlung solcher nicht verhindert werden.

Außerdem beschlossen die Räte einstimmig den Erlass einer Veränderungssperre für das Gewerbegebiet Gelting Ost. „Um die Gewerbefläche zu sichern, schlagen wir hier eine Veränderungssperre vor“, begründete Rathausmitarbeiterin Susanne Ermer diesen Tagesordnungspunkt. Mit der Veränderungssperre darf dort kein Vorhaben realisiert werden, um die Bebauungsplanänderung abzusichern.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.