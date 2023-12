Kettensägen-Prozess – Lehmann: „Ich bin einfach mal reingegangen, um zu schauen, was er da eigentlich macht“

Von: Felix Herz

Ein zersägter Dachbalken, ein abgetrenntes Kabel und ein versperrter Seeblick - Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann steht vor Gericht.

Update vom 8. Dezember, 12.20 Uhr: Jens Lehmann hat sich ausführlich auf der Anklagebank zu den Vorwürfen geäußert. Er sieht sich als Opfer von falschen Verdächtigungen und spricht von Rufmord. „Ich bin einfach mal reingegangen, um zu schauen, was er da eigentlich macht“, sagte der 54-Jährige vor dem Amtsgericht Starnberg über die damals im Bau befindliche Garage. „Was ist schlimmer? Mord oder Rufmord?“, fragte er in seinen langen Ausführungen.

Eine Kettensäge habe er nur dabei gehabt, weil er zuvor die Hecke seines Nachbarn geschnitten habe - auf dessen Wunsch. Der Vorwurf des Hausfriedensbruchs, den die Staatsanwaltschaft ihm macht, treffe darum nicht zu, sagte der WM-Held von 2006, der als aktuellen Beruf „arbeitsloser Fußballtrainer“ angab. Um was für eine Hecke es sich dabei handle, fragte daraufhin Staatsanwalt Stefan Kreutzer. Denn: „Ich habe noch nie eine Person gesehen, die mit einer Motor-Kettensäge eine Hecke stutzt.“

Erstmeldung vom 8. Dezember: Starnberg – Am Freitag, 8. Dezember, wurde vor dem Starnberger Amtsgericht der Prozess gegen den ehemaligen Nationaltorhüter Jens Lehmann eröffnet. Es geht um einen kuriosen Nachbarschaftskonflikt. Lehmann, 54 Jahre alt, trat in einem dunklen Anzug mit blauer Krawatte auf. Als der Staatsanwalt begann, die Anklageschrift zu verlesen, schloss er die Augen. Das berichtete die dpa am Freitagmorgen.

Unter Einsatz einer Kettensäge: Lehmann soll Dachbalken zersägt haben

Die Anklagebehörde beschuldigt ihn unter anderem, im vergangenen Sommer einen Dachbalken in der Garage seines Nachbarn mit einer Kettensäge durchtrennt zu haben. Ein langwieriger Nachbarschaftsstreit soll der Tat vorausgegangen sein, so die Staatsanwaltschaft.

Der frühere Fußball-Torwart Jens Lehmen Anfang November auf dem Weg ins Grünwalder Stadion in München. Am Freitag, 8. Dezember, muss er sich vor Gericht verteidigen – es geht um einen eskalierten Nachbarschaftsstreit in Starnberg. © Ulrich Wagner / IMAGO

Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Lehmanns Sicht auf den See durch die Garage blockiert wurde. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, das Kabel einer Überwachungskamera abgeschnitten zu haben.

„Vorwürfe treffen so nicht zu“: Lehmann verteidigt sich vor Gericht

Der Prozess gegen Lehmann, der unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung angeklagt ist, soll an zwei Verhandlungstagen stattfinden. Christoph Rückel, Lehmanns Anwalt, wollte vor Prozessbeginn keine Stellungnahme abgeben. Er kündigte jedoch eine Erklärung zu Beginn der Gerichtsverhandlung an.

„Die gegen mich erhobenen Vorwürfe treffen so nicht zu“, postete Lehmann im Sommer auf Instagram, nachdem die Anklage gegen ihn erhoben worden war. „Der Schaden ist wie immer die enorme Rufschädigung und die Missachtung der Privatsphäre.“ Bis zum Ende des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

Lehmann wurde 2006 zum Star-Torhüter der Heim-WM, des „Sommermärchens“, insbesondere durch seine herausragende Leistung im Elfmeterschießen gegen Argentinien im Viertelfinale. Während seiner aktiven Karriere spielte er unter anderem für den FC Schalke 04, Borussia Dortmund und den FC Arsenal in London.

