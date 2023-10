Fast bewusstlos: Autofahrerin (49) steuert im Alkoholdelirium über die B304

Ein Gerät für einen Atem-Alkoholtest. (Symbolfoto) © dpaSina Schuldt/dpa

Einen groben Fall von Alkohol am Steuer meldet die Polizei Ebersberg aus Kirchseeon. Eine Frau war für die Beamten kaum mehr ansprechbar - und fuhr trotzdem Auto.

Kirchseeon - Bis zur Unzurechnungsfähigkeit alkoholisiert steuerte eine Frau am Montagabend, 17. Oktober, ihr Auto über die Bundesstraße 304 zwischen Ebersberg und Kirchseeon. Dass nicht mehr passiert ist, lag wohl daran, dass die Frau großes Glück hatte, dass erst nichts passierte - und dann schlicht zu betrunken war, um weiterzufahren.

Wie die Polizei meldet, informierte gegen 19.00 Uhr ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Inspektion Ebersberg über ein Fahrzeug, das in starken Schlangenlinien auf der B304 in Richtung Kirchseeon unterwegs war. Immer wieder bremste es dabei scheinbar ohne Grund stark ab. Schließlich lenkte die Frau das Fahrzeug offenbar aus eigenem Antrieb auf den Parkplatz des Waldfriedhofs am Spannleitenberg.

Polizei klopft an der Tür: Fahrerin reagiert minutenlang nicht

Als die herbeigerufene Streifenbesatzung kurz darauf am Einsatzort eintraf, gingen die Beamten nach eigener Mitteilung zunächst von einem medizinischen Problem aus, da die Fahrerin apathisch im Fahrzeug saß und trotz mehrfacher Ansprache und lauten Klopfens zunächst nicht reagierte.

Promille-Wert weit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit

Als die 49-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Ebersberg nach einigen Minuten doch noch die Tür geöffnet habe, sei der Grund für ihr Verhalten schnell klar geworden: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert weit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit - eine Zahl nennt die Inspektion auch auf Nachfrage der Redaktion nicht. Wohl aber, wie es weiterging: Es wurde bei der Fahrerin eine Blutentnahme in der Kreisklinik Ebersberg durchgeführt und ein Strafverfahren eröffnet.

Wie weit sie in dem Zustand gefahren war, weiß die Polizei nicht. Ebenso wenig, wo die Frau den Rest der Nacht verbrachte, so die Inspektion auf Nachfrage.

