Als Priester verkleidet: Mann schlägt mit Kruzifix auf 19-Jährigen ein - wegen gemeinsamer Ex-Freundin

Das Prozessionskreuz und die Stola wurden sichergestellt. Der Heiland steht laut Polizei auf dem Kopf, weil sich die Figur durch die Gewalteinwirkung bei der Auseinandersetzung gedreht hatte. © Polizeiinspektion Ebersberg

Eine Prügelei der kuriosen Art meldet die Polizei aus Eglharting: Dort verkleidete sich ein 20-Jähriger als Pfarrer und ging mit einem Prozessionskreuz auf einen Anderen los.

Eglharting - Eine Auseinandersetzung am S-Bahnhof Eglharting gibt der Polizei noch einige Rätsel auf - das größte wahrscheinlich die Frage nach dem Warum. Es geht um eine Schlägerei am Mittwochabend, 26. Juli, zwischen einem 20-Jährigen und einem 19-Jährigen. Grund für die Prügel war laut den Beamten wohl eine Streitigkeit über die gemeinsame Ex-Freundin.

Kruzifix, Stola und heiliger Zorn

Das besonders Schräge an der Auseinandersetzung: Mit einem Prozessionskreuz schlug der 20-jährige dabei auf den 19-Jährigen ein. „Zudem trug er untypischerweise eine Priesterstola“, formuliert die Polizeiinspektion Ebersberg die Täterbeschreibung betont nüchtern. Kreuz in der Hand, Priesterstola um den Hals: So traf den Rivalen der heilige Zorn.

Schlägerei in Kirchseeon: Prozessionskreuz geht zu Bruch

Mehrere Passanten eilten dem 19-Jährigen dann zur Hilfe, schildert die Polizei den Vorfall gegen 19.30 Uhr weiter. Der 20-Jährige entfernte sich daraufhin vom Tatort, konnte jedoch nach kurzer Fahndung durch Polizeibeamte der Ebersberger Inspektion festgenommen werden. „Das Kreuz ging während der Auseinandersetzung zu Bruch“, bedauern die Beamten.

Mann hat mit Kreuz zu: Polizei sucht Eigentümer von Kruzifix, Stola und geklautem Fahrrad

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass der 20-Jährige das Kreuz und die Stola aus einer Kirche entwendete. Wo genau ist derzeit nicht bekannt. Er führte zudem ein Fahrrad der Marke Stevens, S8 Elite, schwarz/grau mit sich. Auch hier ist anzunehmen, dass der 20-Jährige das Rad an unbekannter Örtlichkeit entwendete, „zumal er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte“, so die Ermittler. Die fraglichen Tatorte dürften jedoch im Bereich Kirchseeon/Eglharting liegen. Die Gegenstände wurden sichergestellt und werden bei der Polizeiinspektion Ebersberg verwahrt.

Zeugen gesucht

Den 20-jährigen erwarten nun laut Polizei mehrere Strafverfahren wegen oben genannter Delikte.

Zeugen, die den Vorfall am S-Bahnhof beobachten konnten und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Ebersberg unter der 08092/8268-0 zu melden.

Dringend gesucht werden die Eigentümer des Fahrrades und des Prozessionskreuzes, sowie der Priesterstola.

