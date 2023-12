Kleinschulbus entgeht knapp schwerem Unfall: Fahrer reagiert schnell – und rettet drei Kinder

Von: Josef Ametsbichler

Drucken Teilen

Es hätte ein tragisches Ende haben können: Ein Schulbus mit drei Kindern an Bord war auf der B304 nahe Kirchseeon kurz vor dem Frontalcrash. Der Fahrer reagierte blitzschnell und verhinderte Schlimmeres.

Kirchseeon - Drei kleine Kinder sind auf der B304 bei Kirchseeon knapp einem schweren Unfall entgangen. Dass es bei dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto bei leichten Verletzungen blieb, ist dem geistesgegenwärtigen Fahrer ihres Kleinschulbusses zu verdanken, meldet die Polizeiinspektion Ebersberg.

Wie die Beamten weiter mitteilen, war der Bus mit den Schulkindern im Alter von sechs, sieben und acht Jahren am Montagmittag, 18. Dezember, gegen 12.50 Uhr, von Kirchseeon Richtung Ebersberg unterwegs. Der Münchner (60) am Steuer bemerkte zum Glück rechtzeitig das Überholmanöver eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Der 65-Jährige am Steuer, ein Mann aus dem Gemeindegebiet Pfaffing (Altlandkreis Wasserburg) hatte offenbar den Kleinbus übersehen und wollte in Richtung Kirchseeon fahrend einen Lkw überholen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Busfahrer reagiert schnell – und rettet drei Kinder

„Nur durch ein reaktionsschnelles Ausweichen des Busfahrers nach rechts konnte dieser Schlimmeres verhindern“, berichten die Beamten. Der Busfahrer wich demnach dem Fahrzeug, das ihm auf seiner Spur entgegenkam, nach rechts aus. Es kam „lediglich zu einem intensiven Streifanstoß“, beschreibt die Polizei die folgende Kollision. Zwei Kinder sowie der Überholer wurden dabei leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Der Unfall auf der B304 endete glimpflich, weil der Busfahrer richtig reagierte. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Umherfliegende Trümmerteile beschädigten zudem das Auto einer ansonsten unbeteiligten Kirchseeonerin (48). Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf 21.000 Euro. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Kirchseeon und Kirchseeon Dorf waren mit 17 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Außerdem war das Rote Kreuz mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.