Fast vier Jahre nach Schneekatastrophe: Falsches Formular bremst Gemeinde aus - „Echte Frechheit“

Immense Schneemassen: Mit jeder Menge ehrenamtlichem Engagement wurden im Landkreis die Dächer von der tonnenschweren Last befreit. © KBI/MM

Der K-Fall vom Januar 2019 liegt mehr als dreieinhalb Jahre zurück – abgeschmolzen sind die unliebsamen Folgen aber bis heute nicht.

Bayrischzell - Weiter klagen oder nicht? Diese Frage beschäftigte den Bayrischzeller Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend im Rathaus. Thema war die Schneekatastrophe vom Januar 2019. Denn einige Kosten, die vom Bund eigentlich zugesichert wurden, sind bei der von der Wendelsteingemeinde eingereichten Abrechnung nicht übernommen worden.

„Damals hatte der Krisenstab angeordnet, alle Dächer vom Schnee zu befreien“, erklärte Teucher rückblickend die extreme Wintersituation. Damals habe es auch geheißen, alle Kosten werden übernommen. Allerdings zeigte sich laut Teucher bei der Endabrechnung ein anderes Bild: „5000 Euro sind Eigenbeteiligung, und es werden nur 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten erstattet.“

Schneekatastrophe 2019: Gemeinde Bayrischzell erhält „ernüchternden Bescheid“

Konkret reichte die Gemeinde Ende Mai 2019 eine Rechnung über 65.782 Euro beim Staatsministerium ein. Eineinviertel Jahr später erreichte die Verwaltung dann „ein ernüchternder Bescheid“, berichtete Teucher weiter. Erstattet wurden lediglich 16.020 Euro.

Gestrichen wurden bei den Sachaufwendungen etwa Schäden an Hydranten, die erst im Mai repariert wurden – hierbei würde laut dem Schreiben kein zeitlicher Zusammenhang mehr zur Schneekatastrophe im Januar bestehen. Ebenso gestrichen, der größte finanzielle Brocken mit 25.300 Euro, der auf die Arbeit von beauftragten Fremdfirmen zurückzuführen war, die den abgeschaufelten Schnee von den Hausdächern auf die Straßen weggefahren hatten. Begründung: Der Schnee sei ohnehin dagewesen, und der Winterdienst sei Aufgabe der Gemeinde. Deshalb habe auch das nichts mit dem Katastrophenfall zu tun.

Gemeinderat muss entscheiden, wie weiter verfahren wird

Was die Gemeinde Bayrischzell so nicht stehen lassen will. Laut Teucher „hätte das unser Winterdienst niemals allein bewältigen können“. Daraufhin hat sich der Gemeinde entschlossen, dagegen zu klagen. Mit einem Teilerfolg: Am 14. September sind die Kosten für die Fremdfirmen komplett anerkannt worden. „Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem sich die Frage stellt: Was machen wir mit dem Rest?“, fasste Teucher zusammen. „Nehmen wir die Klage zurück oder lassen sie weiterlaufen?“ Ausstehen würden noch Verdienstausfälle von 2820 Euro, und das nur deshalb, „weil vom Arbeitgeber damals nicht das richtige Formular verwendet worden war“. Hinzu kommen die Reparaturkosten der Hydranten über 3656 Euro.

Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) nahm das Thema mit Humor. „Wenn der Ministerpräsident in der Katastrophe kommt und sagt ‚what ever it takes’, dann heißt das: Wir zahlen nur, was wir unbedingt müssen“, stellte er schmunzelnd fest. Trotzdem würde Kittenrainer davon abraten, den Klageweg weiter zu bestreiten – „weil es Zeit, Energie und Nerven kostet“.

Auch Miesbach hat Stress mit dem K-Fall

Das sah Vizebürgermeister Egid Stadler (CSU) anders: „Es ist völlig unverständlich und eine echte Frechheit. Wegen eines falschen Formulars und weil wir die Hydranten erst später richten konnten, deshalb kein Geld zu bekommen – das ist lächerlich und geht nicht.“ Wie berichtet, ist Bayrischzell nicht die einzige Kommune, die mit der K-Fall-Bearbeitung hadert. Auch Miesbach hat noch kein Geld bekommen. Hier musste der Antrag nach monatelangem Warten neu gestellt werden.

Am Ende stimmte der Gemeinderat mit 8:3-Stimmen dafür, die Klage zurückzunehmen und den Fall als erledigt anzusehen. Allerdings möchte Kittenrainer noch einmal bezüglich der falsch ausgefüllten Formulare beim Ministerium für eine Entschädigung nachhaken.