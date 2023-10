Ansturm auf Kürbisse: Diese Krise gruselt Halloween-Fans

Teilen

Bis Halloween sind noch ein paar Tage hin. Doch schon jetzt sind Kürbisse Mangelware. Statt schauriger Grimassen gibt es lange Gesichter.

Asenkofen - Kürbisse aushöhlen, ein schaurig-schönes Gesicht hineinschnitzen und die neu entstandene Deko mit einem Teelicht zum Leben erwecken: Das gehört – vor allem für Kinder – zu Halloween dazu. In diesem Jahr fällt das Vergnügen jedoch deutlich kleiner aus. Schuld daran ist eine noch nie da gewesene Kürbiskrise, die auch vor dem Landkreis Freising nicht Halt macht.

Schlechte Ernte durch Trockenheit im Frühling

Berühmt als Kürbisparadies ist der Bauernhof in Asenkofen (Gemeinde Langenbach). Bis zu 125 Kürbissorten werden hier angebaut. „Doch auch wir haben deutlich weniger Kürbisse als in den vergangene Jahren“, berichtet Riccarda Sellmeir-Schwalb, die den Bauernhof mit ihrem Mann Peter leitet. Dieses Jahr sei die Ernte außergewöhnlich schlecht gewesen.

Für glühende Halloween-Fans gibt es schlechte Nachrichten: Wer jetzt noch keinen Kürbis hat, den er am 31. Oktober leuchten lassen kann, wird sich schwer tun, noch einen zu finden. © Patrick Pleul

Für die Landwirtin ist die „schlagartige Trockenheit im Frühling dieses Jahres“ der Hauptgrund dafür. Dadurch sei die Keimung nicht optimal verlaufen und der Fruchtansatz der Kürbisse deutlich geringer. „Teilweise sind unsere Kürbisse schlecht aufgegangen, also hatten wir dieses Jahr viele kleine Exemplare dabei.“

„Eine Kürbisknappheit in der Größenordnung habe ich noch nicht erlebt“

Zwar haben Riccarda Sellmeir-Schwalb und ihre Familie noch mal nachgesät und durch den milden Herbst zumindest einige ausgereifte Kürbisse zusätzlich ernten können. Mit den Mengen des Vorjahrs kann die diesjährige Ernte dennoch bei Weitem nicht mithalten. „Eine Kürbisknappheit in dieser Größenordnung habe ich bisher noch nicht erlebt“, zeigt sich Sellmeir-Schwalb enttäuscht.

„Eine Kürbisknappheit in dieser Größenordnung habe ich bisher noch nicht erlebt“: Landwirtin Riccarda Sellmeir-Schwalb aus Asenkofen. © Lehmann

Umso größer war die Freude dann bei denjenigen, die sich am Samstag in Asenkofen noch einen Kürbis zum Schnitzen sichern konnten. Bei bestem Wetter fanden viele Familien den Weg auf den Bauernhof der Familie Sellmeir-Schwalb. Dort wurden die Kürbisse nach dem Aushöhlen durch liebevolle Kleinstarbeit in gruselige Dekoration verwandelt – sehr zur Freude der vielen Kinder, die fleißig mit anpackten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Kürbis-Vorräte des Bauernhofs in Langenbach erschöpft

So schön das Schnitzen war, so erschöpft sind nun jedoch auch die Vorräte des Bauernhofs in der Gemeinde Langenbach. 20 Stück der großen Halloween-Kürbisse seien noch übrig. „Die werden im Laufe der nächsten ein oder zwei Tage aber auch schnell vergriffen sein“, ergänzt Riccarda Sellmeir-Schwalb. In den vergangenen Jahren hatten sie zumeist noch bis zum 30. Oktober, also einen Tag vor Halloween, Kürbisse in ihrem Sortiment. Ob man so kurz vor dem Halloweenabend in diesem Jahr noch Kürbisse zum Schnitzen findet, ist aufgrund der schlechten Ernte im gesamten Landkreis eher unwahrscheinlich.

Der letzte Ansturm: Am Samstag kamen bei blendendem Herbstwetter etliche Familien zum Bauernhof in Asenkofen, um sich noch einen Kürbis für Halloween zu sichern. Die Freude auf den Gesichtern der anwesenden Kinder war genauso groß wie die Kreativität. Doch nicht für alle Interessenten reichte das Rohmaterial für die Gruselköpfe. © Lehmann

Lange Gesichter statt schauriger Grimassen gab es bei einigen Schulklassen, die in dieser Woche noch zum Kürbisschnitzen nach Asenkofen fahren wollten. Auch bei Kindern aus der Freisinger Grundschule am Steinpark war die Enttäuschung groß. „Seit Tagen haben die Kinder immer wieder mit glitzernden Augen davon gesprochen: Diese Woche gehen wir zum Schnitzen“, berichtet Kris Cigbu, Elternsprecherin der Klasse 4c. Den Termin habe man mit Hinblick aufs Verfallsdatum der Gruselköpfe extra so spät gewählt. „Schließlich wollten wir, dass die Kürbisse für Halloween noch fit aussehen.“

Von Pauline Zapp und Manuel Eser

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.