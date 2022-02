Vermisstensuche im Herzogstandgebiet: 23-jährige Münchnerin tot aufgefunden

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz, Felicitas Bogner

Ein Polizeihubschrauber und ein Helikopter der Bundeswehr beteiligten sich an der Suche. © privat

Eine große Vermisstensuche nach einer Wanderin (23) lief am Donnerstag und Freitag im Herzogstandgebiet. Am Freitagnachmittag wurde die Frau tot aufgefunden.

Update vom 4. Februar, 19.16 Uhr: Die Vermisstensuche im Herzogstandgebiet hat kein gutes Ende genommen. Am Freitag gegen 14.50 Uhr wurde aus der Luft eine Person im Wasser des Deiningsbachs entdeckt. „Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um die junge Frau“, berichtet die Polizei. Für die 23-jährige Münchnerin kam jede Hilfe zu spät. Die Bergführer der Polizei konnten sie nur noch tot bergen. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Nach derzeitigem Stand wird von einem alleinbeteiligten Bergunfall ausgegangen. Die Ermittlungen der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei dauern noch an.

Insgesamt waren elf Polizisten und 17 Einsatzkräfte der Bergwachten im Einsatz. Die Bergwacht Penzberg stellte ihr Technikfahrzeug zur Verfügung.

Vermisstensuche im Herzogstandgebiet: Junge Frau nach Wanderung vermisst - Polizei-Großeinsatz läuft

Erstmeldung vom 4. Feburar:

Kochel am See/Walchensee - Zur Stunde läuft eine Vermisstensuche im Herzogstandgebiet. Verschiedene Bergwachten sind unter anderem in Einsatz. Gesucht wird die 23-jährige Sophia H..

Die ursprüngliche Meldung von Freitag, 9.21 Uhr:

Seit Donnerstagabend läuft im Herzogstandgebiet die Suche nach einer vermissten Wanderin. Die junge Frau aus Bamberg, die zurzeit bei ihrer Schwester in München zu Besuch ist, brach am Donnerstag gegen 10 Uhr vom Parkplatz der Herzogstandbahn auf und machte sich auf den Weg in Richtung Herzogstandgipfel. Gegen 15.15 Uhr hatte die junge Frau zuletzt Kontakt mit Angehörigen. Zu diesem Zeitpunkt schickte sie ihrer Schwester per WhatsApp noch ein Bild und eine Sprachnachricht. Das Bild zeigte sie im Aufstieg, wenige Meter von der Herzogstandbahn-Talstation entfernt.

Sophia H. vermisst: Nach 15.15 Uhr verliert sich die Spur der jungen Frau

Im weiteren Verlauf verliert sich die Spur der 23-Jährigen. Nach Bekanntwerden des Sachverhalts begann in den Abendstunden eine Suchaktion von Polizei und Bergwacht unter Einsatz eines Hubschraubers. Die in der Nacht erfolglos abgebrochene Vermisstensuche wurde am Freitag in den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen und dauert zurzeit noch an. Polizei und Bergwacht haben insgesamt sechs alpine Suchtrupps aufgestellt. Im Gelände unterwegs sind aktuell Retter der Bergwachten Kochel am See, Benediktbeuern und Penzberg. Wie ein Beamter der Polizeiinspektion Bad Tölz berichtet, stellt der teilweise sehr dichte Nebel aktuell eine große Herausforderung für die Einsatzkräfte bei der Suche dar.

Vermisst am Herzogstand: Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verbleib von Sophia H.

Sophia H. wird wie folgt beschrieben: Die junge Frau ist etwa 1,70 Meter groß, hat lange blondbraune Haare. Sie trug einen hellroten Rucksack bei sich und war mit einer dunklen Winterjacke, einer dunklen Hose, einer blauen Mütze und roten Bergschuhen bekleidet.

Sachdienliche Hinweise auf den Verbleib der jungen Frau werden von der Polizei Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041/761060 entgegengenommen.

