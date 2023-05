Er kam in nie in seiner Unterkunft an: Polizei sucht nach Bauarbeiter – nur sein Auto wurde gefunden

Von: Andreas Steppan

Sasa Gunjevic (41) wird seit dem Wochenende vermisst. © Polizei

Er wollte von einer Baustelle in Penzberg zu seiner Unterkunft in Kochel fahren, kam dort aber nie an. Nun sucht die Polizei den vermissten Sasa Gunjevic.

Kochel am See/Penzberg/Schwaigen - Die Polizei sucht nach einem vermissten Bauarbeiter. Seit er sich am Samstag, 29. April, von einer Baustelle in Penzberg aus auf den Weg zu seiner Unterkunft in Kochel am See machte, fehlt von dem 41-jährigen Sasa Gunjevic jede Spur.

Wie die Polizeiinspektion Murnau mitteilt, verließ Gunjevic die Baustelle gegen 10.30 Uhr. Laut den Aussagen seiner Kollegen, erklärte der 41-Jährige, er wolle noch etwas in einem Discounter einkaufen und anschließend zu seiner Unterkunft fahren. Dort kam er jedoch nie an und gilt seit Sonntagmittag als vermisst.

Firmenfahrzeug stand in Schwaigen im Wald

Sein Firmenfahrzeug wurde mittlerweile geortet: Es stand in Grafenauschau (Gemeinde Schwaigen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen) abseits der Straße im Wald. Es war laut Polizei versperrt. Der Vermisste selbst konnte dort allerdings nicht angetroffen werden. Auch fand die Polizei dort keinerlei Hinweise auf seinen möglichen Aufenthaltsort. Außerdem suchten und ermittelten die Beamten im Bereich seiner Wohnanschrift, der Baustelle sowie auch im Ausland - bislang ohne Ergebnis.

Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hinweise. Sasa Gunjevic ist etwa 1,80 Meter groß und rund 100 Kilogramm schwer. Er hat schwarzes Haar und trägt einen Kinnbart. Möglicherweise hat er blau-grüne Arbeitsbekleidung an. Wer Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (08 84) 1 61 76 0 bei der Polizeiinspektion in Murnau oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

