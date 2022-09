Heizöl läuft aus: Ölfilm breitet sich auf Kochelsee aus - Schaden noch unklar

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die Feuerwehr Kochel legte Ölsperren auf dem See und versuchte einen Teil des Öls zu binden. © Feuerwehr Kochel am See

Ein Ölfilm breitete sich am Samstag auf dem Kochelsee aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um Heizöl auf dem „Trimini“. Noch ist unklar, wie groß der Schaden ist.

Kochel am See – Auf den Einsatzbildern der Kochler Feuerwehr ist es nicht zu übersehen: Ein schillernder Film schwimmt auf der Wasseroberfläche des Kochelsees. „Man hat die Schlieren gesehen und das Öl auch gerochen“, sagt Bürgermeister Thomas Holz, der am Samstag an der Einsatzstelle war.

Feuerwehreinsatz am Kochelsee: 250 Meter lange Ölsperre aufgebaut

Um 11.10 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr alarmiert worden. Etwa 20 ehrenamtliche Einsatzkräfte rückten laut Kommandant Hubert Resenberger aus, um eine schwimmende, etwa 250 Meter lange Ölsperre auf dem See zu legen. Weil das Material der Kochler nicht reichte, gab es Unterstützung von der Feuerwehr Tegernsee. Zudem wurde versucht, das Öl auf dem Wasser zu binden. Das ganze Wochenende kontrollierte die Feuerwehr die Sperren, um sie auch bei Wind und Strömung an der richtigen Stelle zu halten.

Ein schillernder Ölfilm war am Samstag auf dem Kochelsee zu sehen. © Feuerwehr Kochel

Zu dem Schaden war es laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd irgendwann zwischen Donnerstag und Samstag gekommen. Am 22. September jedenfalls gab es eine Heizöllieferung für die Kristall-Therme Trimini. „Dabei ist vermutlich eine Zuleitung kaputtgegangen“, sagt Präsidiumssprecher Stefan Sonntag auf Anfrage. Heizöl sei in einen Schacht gelaufen. Das Schwimmbad habe noch einen Experten hinzugezogen, der die Lage begutachtete. „Es wurde aber nicht davon ausgegangen, dass das Öl außerhalb des Schachts versickern könnte“, so Sonntag.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Einsatz am Kochelsee: Heizöl aus Kristall-Therme Trimini sickert ins Erdreich

Genau das aber passierte offensichtlich. Das Öl sickerte ins Erdreich und gelangte schließlich in den See. „Von Seiten des Trimini war man wirklich sehr bemüht, das Ganze möglichst schnell einzudämmen“, sagt Bürgermeister Holz. Tatsächlich sei es wichtig gewesen, „schnell zu reagieren“, weil es am Kochelsee viele sensible Bereiche gebe, so Holz. Dort brüten, rasten und überwintern zahlreiche seltene und geschützte europäische Vogelarten wie der Haubentaucher, der Silberreiher oder die Schnatterente.

Ölfilm auf Kochelsee: Fachbehörden müssen nun sagen, wie weiter vorgegangen wird

Bereits am Wochenende machten sich auch Vertreter des Landratsamts ein Bild von der Lage vor Ort. Derzeit ist unklar, wie viel Öl versickert und in den See gelangt ist und wie umfangreich die Sanierungsarbeiten ausfallen. All das und die weiteren Maßnahmen würden die Fachbehörden ab diesem Montag untersuchen und festlegen, sagt Holz. Erst danach könne man die Höhe des entstandenen Sachschadens auch beziffern, ergänzt Polizeisprecher Sonntag.

Die Polizei Kochel am See hat aber auf jeden Fall die Ermittlungen wegen der Gewässerverunreinigung aufgenommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.