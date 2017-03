Ab 20.15 Uhr im Ticker: Königsdorf bei „Aktenzeichen XY“ 

In diesem Anwesen im Weiler Höfen bei Königsdorf starben zwei Menschen einen gewaltsamen Tod, eine Frau wurde schwerst verletzt. Wer kann Hinweise geben?

Wer hat etwas gesehen, kann Hinweise geben auf den brutalen Raubmord von Königsdorf? Die Polizei verspricht sich neue Erkenntnisse durch einen Aufruf heute Abend bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“. Wir begleiten die Sendung im Ticker.

20.01 Uhr: Die Tat wird nicht in einem kleinen Film nachgestellt, stattdessen wendet sich der Leiter der Soko, Markus Deindl, an die Zuschauer.

19.45 Uhr: Die aktuelle Sendung beginnt um 20.15 Uhr im ZDF. Die Polizei verspricht sich weitere Hinweise, auch zu den Lebensumständen der Opfer. Vielleicht können Zuschauer etwas zur Aufklärung des Gewaltverbrechens beitragen.

Der Vorbericht

In einem Weiler bei Königsdorf sterben zwei Menschen durch brutale Gewalt, eine Frau überlebt die Attacke schwerst verletzt: Der Raubmord von Höfen bewegt die ganze Region, er bewegt aber auch über die Grenzen des bayerischen Oberlandes hinaus.

Am Mittwochabend, 1. März, um 20.15 Uhr, strahlt das ZDF eine neue Folge „Aktenzeichen XY ungelöst“ mit Rudi Cerne aus. Teil der Sendung wird ein Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Weilheim sein, denn bislang gibt es keine brauchbaren Spuren zu den Tätern. Nachgestellt wird die Tat in der Sendung angesichts der bisher bekannten Details nicht. Die Faktenlage ist inzwischen allerdings einigermaßen klar, wobei es eine kapitale Ungereimtheit gibt.

Fest steht bisher, dass alle Spuren auf einen Einbruch hindeuten. Der Tatzeitpunkt müsste laut Polizei zwischen Mittwoch und Freitagabend liegen. Gefunden wurden die beiden Toten sowie die schwerverletzte Hausbesitzerin am Sonntag. Beide Toten, ein Mann (81) aus Nordrhein-Westfalen und eine Frau (76) aus der Nähe von Frankfurt am Main, starben durch stumpfe Gewalteinwirkung. Die Polizei spricht von einem besonders brutalen Vorgehen der Täter. Die Hausbesitzerin, ebenfalls 76 Jahre alt, schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, ist aber noch nicht vernehmungsfähig. Sie ist derzeit die einzige Zeugin, die Hinweise auf die Täter geben könnte.

Polizei bittet Zuschauer von „Aktenzeichen XY“ um Hinweise

Vielleicht können die Zuschauer von „Aktenzeichen XY“ etwas Licht ins Dunkel bringen und Hinweise auf die flüchtigen Täter geben. Die Soko Höfen stellt dabei die dringlichsten Fragen an die Bevölkerung:

Wer hatte vor oder während des fraglichen Tatzeitraums Kontakt, z.B. am Gartenzaun oder an der Haustür, zu Personen, die augenscheinlich nicht ins Ortsbild passen bzw. nicht in der Region wohnhaft sind?

Wer hat in diesem Zeitraum Personen oder entsprechende Fahrzeuge gesehen, die sich normalerweise nicht in Königsdorf und den angrenzenden Weilern aufhalten?

Wem sind während diesen Zeitraums Veränderungen in der täglichen Routine aufgefallen? „War etwas nicht so, wie es normalerweise ist?“

Begleitend zur Sendung richtet die Kripo Weilheim ein Hinweistelefon ein: Unter 0881/640-123 können sich ab 20.15 Uhr alle melden, die Hinweise für die Polizei haben.

Die Sendung läuft um 20.15 Uhr und ist am Sendetag ab 23 Uhr bis Freitag, 6 Uhr, in der Mediathek des ZDF abrufbar. Wir berichten aktuell in einem Nachrichten-Ticker vom Raubmord in Königsdorf.