„Es ist die pure Not“: Frau wartet auf Supermarkt-Parkplatz, um Wohnung zu finden

Von: Michael Acker

Eine Grafingerin geht einen ungewöhnlichen Weg, um für ihre Familie eine neue Bleibe zu finden. Vor 15 Jahren hatte sie schon einmal Erfolg.

Grafing – Um sich selbst mache sie sich keine Sorgen, sagt Uschi Altena-Blümel. Sie komme schon irgendwo unter. „Mir geht es um meine Tochter Judica und meine Enkelin Clara.“ Für die beiden stellt sich die Rentnerin mit ihrem Auto in Grafing auf den Supermarktparkplatz und setzt sich zusammen mit ihrer Vizsla-Hündin Sina in den Kofferraum. Am Heck ihres Wagens hat sie zwei große, orangefarbene Schilder befestigt. „Wohnungssuche! SOS“ steht auf dem einen, nähere Informationen zu dem Drei-Personenhaushalt mit zwei Hunden auf dem anderen. „Es ist die pure Not – darum mache ich das“, sagt die Frau.

Tochter war gegen ungewöhnliche Form der Wohnungssuche: „Das kannst du doch nicht machen“

Vor knapp 15 Jahren hat Uschi Altena-Blümel schon einmal aus dem Kofferraum heraus eine Bleibe für sich, ihre Tochter und zwei Hunde gesucht. Mit Erfolg. „Meine Tochter war damals total dagegen.“ „Das kannst du doch nicht machen“, habe Judica gesagt. Doch ihre Mutter ließ sich nicht beirren. Ein Ebersberger meldete sich und vermietete ihr ein kleines „Hexenhäuschen“ in Grafing. Aus diesem Haus müssen die Blümels jetzt ausziehen, weil es verkauft werden soll. Besser gesagt: sie wollen.

„Es ist die pure Not“, sagt Uschi Altena-Blümel, die im Kofferraum ihres Wagens sitzt und auf ihre Wohnungssuche aufmerksam macht. Jeden Tag ist sie draußen und will nicht aufgeben. © Künkler

Weil sie ein „ganz tolles Verhältnis“ zu ihrem Vermieter haben, möchten sie möglichst schnell raus, damit dieser seine Immobilie leichter verkaufen kann. „Ich weiß, dass wir rein rechtlich das nicht tun müssten, aber wir wollen ihm keine Steine in den Weg legen“, sagt Uschi Altena-Blümel. Also sucht sie wieder.

Vor 15 Jahren suchte Uschi Altena-Blümel schon einmal in Grafing aus dem Auto heraus eine Wohnung. © STEFAN_ROSSMANN

Jeden Tag auf der Suche: Inserate, 2000 Flugblätter, Plakate

Sie gibt Inserate auf, studiert die Anzeigen in den Zeitungen, druckt über 2000 Flugblätter, die sie in Postkästen wirft. Und: Beinahe jeden Tag („außer es regnet in Strömen) sitzt sie – meist in Grafing – stundenlang im Kofferraum ihres Wagens und macht auf die schwierige Situation ihrer kleinen Familie aufmerksam – dick eingepackt in einen warmen Wintermantel. Gerne würden die Blümels in Grafing bleiben, weil Clara dort in den Kindergarten geht und ihre Mutter hier im Sonderpädagogischen Förderzentrum als Schulbegleiterin arbeitet. Außerdem ist da noch Claras Pferd, das in Straußdorf untergebracht ist und regelmäßig besucht werden will.

Vor 15 Jahren hat‘s geklappt: Ein Ebersberger meldete sich und vermietete der Familie ein kleines Häuschen. © Stefan Roßmann Ebersberg

Uschi Altena-Blümel sagt, dass sie durchweg positive Reaktionen bekomme, wenn sie im Kofferraum sitzt – an manchen Tagen bis zu sieben Stunden lang. Sie selbst spreche die Leute dabei nicht an. Sie werde angesprochen. Dabei entstünden manchmal „ganz rührende Gespräche“, sagt die Rentnerin, es bildeten sich richtige Grüppchen vor dem Auto.

Die Menschen bleiben stehen und erzählen ihre Lebensgeschichte

Die Leute erzählten ihre Lebensgeschichte und plötzlich gehe es gar nicht mehr um die eigene Wohnungssuche. Die Frau, die vor 15 Jahren vom Ammersee nach Grafing kam, achtet darauf, dass die Gespräche nicht politisch werden. Sie wolle mit ihrer Aktion schließlich niemanden anklagen, niemandem die Schuld an der allgemeinen Wohnungsnot geben. Darauf lege sie großen Wert.

Trotz Wunsch in Grafing zu bleiben: „Zur Not würden wir auch woanders hingehen“

Der „Drei-Mädel-Haushalt“ mit zwei Hunden sucht eine neues Zuhause, am besten ein Häuschen mit kleinem Garten im südlichen Landkreis „Zur Not würden wir auch anderswo hingehen“, sagt Uschi Altena-Blümel, wobei ihnen das schwer fallen würde, da sie sich in Grafing viele Kontakte aufgebaut hätten: „Gerade mit unseren Nachbarn haben wir uns immer großartig verstanden.“ Diese, so die Großmutter und Mutter, könnten auch bestätigen, „dass unsere Hunde keine Probleme machen“. Über kurz oder lang werde eh nur noch die Vizsla-Hündin Sina da sein, weil das Dalmatiner-Mädchen Bella mit 13 Jahre schon betagt sei.

Kontakt: Uschi Altena-Blümel: Tel. 0160-7259858.

