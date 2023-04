Konkrete Rechnung: Wohin müssen Münchner fahren, damit sich das Deutschlandticket lohnt?

Von: Christian Einfeldt

Das bundesweite 49-Euro-Ticket startet ab dem 1. Mai. Reisende könnten bereits innerhalb Münchens profitieren. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Ab dem 1. Mai gilt das Deutschlandticket. Dessen Vorverkauf lief besonders in München gut. Doch wie lohnenswert ist das Ticket innerhalb der Isarmetropole und des Freistaates?

München – Das Bayern-Ticket erweist sich seit Jahren als preiswertes Angebot der Deutschen Bahn. Ein Tagesausflug in den Bayerischen Wald, zum Starnberger- oder Ammersee: Reisende können das Bayern-Ticket ab 26 Euro erwerben und damit quer durch den bayerischen Freistaat fahren. S- und U-Bahnfahrten sind gleichermaßen wie Fahrten mit dem Bus oder der Regionalbahn inbegriffen.

Gleiches gilt für das 49-Euro-Ticket, das ab dem 1. Mai an den Start geht. Dessen Vorverkaufsstart war in München ein Erfolg – doch inwieweit lohnt sich das Deutschlandticket in Bayern überhaupt? Merkur.de rechnet vor: Wann man als Münchner spart – wann man draufzahlt.

Mit dem Deutschlandticket München erkunden: Wann sich das 49-Euro-Ticket innerhalb der Stadt lohnt

Zum 11. und 12. Dezember 2022 nahm der MVV (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund) preisliche Anpassungen vor. Einzelfahrkarten wurden teurer, Wochen- und Monatstickets ebenfalls. Mit dem Bus, der Tram, S- und U-Bahn zu fahren, kostet dem Münchner mit der IsarCard jetzt monatlich mindestens 63,20 Euro. Das Deutschlandticket ist damit günstiger als der aktuelle MVV-Tarif.

Beim aktuellen Fahrkartenpreis von 3,70 Euro, der in der Zone M gilt, kosten 14 Fahrten 51,80 Euro. Münchner müssen innerorts 14 Mal mit dem ÖPNV fahren und schaffen mit dem 49-Euro-Ticket bereits einen Mehrwert. Besitzer der MVV-Streifenkarten würden mit dem Deutschlandticket ab der 16. Fahrt profitieren. Bei entsprechender Nutzung ist das Deutschlandticket dann also lohnenswerter als Einzel, -Wochen- und Monatskarten des MVV.

Tagesausflüge mit Start in München: Wann der Ausflug mit dem Deutschlandticket günstiger ist – wann nicht

Regelmäßige Nutzer des ÖPNV haben durch das Deutschlandticket schnell Vorteile – selbst dann, wenn sie sich nur innerhalb der Stadtgrenzen Münchens bewegen sollten. Inwiefern lohnt sich jetzt das Angebot der Deutschen Bahn bei nur vereinzelten Single-Ausflügen? Der Vergleich zeigt: Bei den meisten beliebten Reisezielen Bayerns schlagen Reisende bereits bei der zweiten Fahrt Profit.

Für zwei Tage unterwegs sein, verlangt die Deutsche Bahn einen Preis von 52 Euro (2 x 26 €). Das Deutschlandticket, dessen Abonnement jeweils für einen Monat gilt, ist bereits dann günstiger – hier um drei Euro. Ob zum Tegernsee, Garmisch-Partenkirchen oder Berchtesgaden: Wer im Frühling und Sommer 2023 plant, innerhalb Bayerns zu verreisen, der macht das am besten mit dem 49-Euro-Ticket. Lediglich Ausflüge innerhalb der Münchner MVV-Zone M – sei es etwa nach Oberschleißheim oder Schäftlarn mit der S7 Richtung Wolfratshausen – rechnen sich mit dem 49-Euro-Ticket nur bedingt – zumindest dann, wenn Startpunkt der Reise München ist.

