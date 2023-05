Kontrollleuchten verkünden Unheil: BMW fängt auf Autobahn nahe München plötzlich Feuer

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Ein Auto brannte auf der A95 aus. © Berufsfeuerwehr München

Ein BMW ist bei einem Brand auf der A95 den Flammen zum Opfer gefallen. Die Insassen des Autos konnten sich rechtzeitig retten.

Landkreis - Wie die Feuerwehr mitteilt, waren am späten Samstagabend gegen 22 Uhr bei der Leitstelle München mehrere Anrufe über ein brennendes Auto eingegangen, das auf der Autobahn etwa auf Höhe der Römerstraße im Forstenrieder Park in Fahrtrichtung Garmisch stand. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr München vor Ort eintrafen, stand der BMW bereits in Flammen.

Fahrzeug sofort auf Seitentreifen abgestellt: BMW fängt auf Autobahn nahe München Feuer

Die beiden Insassen des BMW schilderten dem Einsatzleiter, während der Fahrt seien plötzlich mehrere Kontrolllampen angegangen und danach unmittelbar Flammenschein sichtbar gewesen. Daraufhin hätten sie das Fahrzeug sofort auf dem Seitenstreifen abgestellt und sich in Sicherheit gebracht. Das Dieselfahrzeug sei bereits nach kurzer Zeit in Vollbrand gestanden.

Das Auto stand in Flammen. © Berufsfeuerwehr München

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.

Feuerwehr sperrt großräumig ab - Alle Beteiligten unverletzt

Nach einer großräumigen Absperrung über zwei Fahrspuren löschten die Einsatzkräfte unter Atemschutz und einem C-Rohr die Flammen. Trotz der weiträumigen Absicherung mit Verkehrssicherungsanhänger und Blaulicht kam es zu einem Auffahrunfall. Glücklicherweise blieben hier alle Beteiligten unverletzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.