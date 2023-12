Dramatischer Rettungseinsatz: Langläufer bricht in Loipe leblos zusammen

Von: Katrin Hager

Zu einem dramatischen Vorfall kam es am Sonntagvormittag am Tegernsee: Ein Langläufer war auf der Loipe an der Weißach leblos zusammengebrochen.

Kreuth - Am Sonntag nutzten viele Wintersportler das traumhafte Wetter aus. Auf den Loipen im Tegernseer Tal war viel Betrieb, berichtet die Bergwacht Rottach-Egern. Dabei kam es gegen 10.50 Uhr zu einem dramatischen Vorfall: Auf der Loipe an der Weißach zwischen dem Wanderparkplatz Klamm und Bayerwald.kollabierte ein Langläufer.

An der Loipe an der Weißach bei Kreuth waren auch ein Rettungshubschrauber und der Rettungsdienst im Einsatz. © Bergwacht Rottach-Egern

Glücklicherweise fanden laut Mitteilung der Bergwacht kurze Zeit später zwei junge Männer den leblosen Sportler, einen 86-Jährigen. Sie zögerten nicht lange, setzen über Telefonnummer 112 einen Notruf ab und beginnen mit der Wiederbelebung. „Hinzukommende Sportler unterstützen die beiden Ersthelfer tatkräftig“, teilt die Bergwacht mit.

Mühseliger Weg zum Patienten

Die Rettungsleitstelle Rosenheim alarmierte unterdessen umgehend die Bergwacht und den Rettungswagen aus Rottach-Egern, den Notarzt aus Tegernsee und den Rettungshubschrauber aus Murnau. Fast zeitgleich trafen Bergwacht, Rettungswagen und Notarzt kurze Zeit später an der Weißach ein.

Mühsam mussten sich die Retter ihren Weg circa 80 Meter durch den tiefen Schnee am Straßenrand bis zu dem Verunglückten bahnen, teilweise versanken sie bis zur Hüfte im Schnee. Als sie eintrafen, wies der 86-Jährige dank der beiden Ersthelfer bereits wieder einen eigenen Kreislauf auf, war aber noch bewusstlos. Er wurde noch auf der Loipe intensivmedizinisch versorgt. Kurze Zeit später landete der Rettungshubschrauber an der Unglückstelle. Er brachte den Langläufer in ein Krankenhaus.

Vorbildliche Ersthelfer retten Mann das Leben

„Nur dem umsichtigen und beherzten Eingreifen der beiden Ersthelfer ist es zu verdanken, dass der 86-jährige noch am Leben ist“, teilt die Bergwacht-Bereitschaft mit. „Hier wurde vorbildliche Zivilcourage bewiesen.“ Besonders zu erwähnen sei auch die großartige Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Bergwacht und dem Rettungsdienst gewesen, diese verlief tadellos.

