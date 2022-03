Grauenhafte Erinnerungen: Ukraine-Krieg belastet 99-jährige Zeitzeugin - „Bitte, Europa, greif nicht ein!“

Von: Verena Möckl

Teilen

Die heute 99-jährige Elsa Landfahrt hat den Zweiten Weltkrieg in Dachau erlebt und viele Familienmitglieder verloren. In ihrem Stammbaum hat sie die Gefallenen verewigt. © Verena Möckl

Der Ukraine-Krieg belastet Elsa Landfahrt sehr. Die Bilder im Fernsehen wecken bei der 99-jährigen Dachauerin schlimme Erinnerungen an ihre Jugend im Zweiten Weltkrieg.

Dachau – Wenn Elsa Landfahrt Bilder vom Ukraine-Krieg im Fernsehen sieht, werden schlimme Erinnerungen wach: an Bomben, Panzer und Tote. „Bitte,Europa, greif nicht ein in den Krieg!“, fleht die heute 99-jährige Dachauerin. Ihre Stimme ist brüchig. Sie hat Tränen in den Augen. „Wenn der Westen eingreift...“ Sie stockt. „Dann können wir was erleben. Das wünsche ich niemanden.“

Den Klang der Sirenen werde ich niemals vergessen.

Als Jugendliche hat Elsa Landfahrt den Zweiten Weltkrieg in Dachau erlebt. Sie kennt das Gefühl, in Luftschutzbunkern ausharren zu müssen, Todesangst zu haben. „Wir haben alles verdunkeln müssen. Kein einziger Lichtstrahl durfte raus.“

Ihre Kleidung lag damals immer neben ihrem Bett. Griffbereit. Um sich schnell anziehen und in den Luftschutzbunker fliehen zu können, wenn der Fliegeralarm losging. „Den Klang der Sirenen werde ich niemals vergessen.“

Ukraine-Krieg weckt Erinnerungen bei Zeitzeugin - „Klang der Sirenen werde ich niemals vergessen“

Anfangs fand Elsa Landfahrt, die während des Krieges bei ihrer Mutter in der Ludwig-Dill-Straße lebte, Zuflucht in einem Bunker am Karlsberg. Ab 1944 versteckten sie sich dann im Erdbunker der Familie Ziegler, der sich im Park hinter deren Villa befand. Die Zieglers nutzten den Bunker damals nicht, weil die Mutter von Kurt Ziegler, das Haus nicht verlassen wollte, erklärt Elsa Landfahrt.

Einmal war es knapp, sie hat es nicht rechtzeitig in den Bunker geschafft. Einmal ist eine Bombe auf die Stelle gefallen, wo sich heute das BRK in Dachau befindet, erzählt sie. Dort standen eine Wäscherei und mehrere Privathäuser. Sie wurden alle zerstört. Elsa Landfahrt kannte eine Familie, die dort wohnte. „Sie hat den Angriff nicht überlebt.“

Auch in die Amper und den Ascherbach schlugen Bomben ein. „Von der Erschütterung ist das Geschirr im Schrank zerbrochen.“ Dann kam das Wasser. Von vorne und von hinten, erzählt Elsa Landfahrt. Die Wassermassen überfluteten den Garten. Das Haus blieb aber unversehrt. Sie selbst kauerte während der Bombardierung bei ihr daheim unter der Treppe.

Lesen Sie auch Lidl-Kunde will sich mit Gutschein was gönnen - doch mit diesem Kassenbon hat er nicht gerechnet Der Kassenbon eines Lidl-Kunden sorgt für Verwunderung im Netz. Er wollte sich mit einem Gutschein was gönnen - und staunte nach dem Einkauf kräftig. Lidl-Kunde will sich mit Gutschein was gönnen - doch mit diesem Kassenbon hat er nicht gerechnet Paket-Ärger? Nicht hier! GLS-Bote reagiert mit wundervollem Zettel auf Hinweis Wenn Benachrichtigungszettel von Paketdiensten im Netz landen, so ist meistens Ärger der Hintergrund. Das Gegenteil ist jetzt bei einer besonders schönen GLS-Notiz der Fall. Paket-Ärger? Nicht hier! GLS-Bote reagiert mit wundervollem Zettel auf Hinweis

Ukraine-Krieg lässt 99-Jährige an selbst erlebte Gräuel denken

Natürlich muss man den Menschen in der Ukraine helfen, aber bitte nicht mit unseren Soldaten.

Bilder von Bombenangriffen auf die Ukraine kann Landfahrt nicht ertragen. Den Fernseher macht sie nur an, um zu sehen, ob der Krieg in der Ukraine endlich vorbei ist, sagt sie. Dass es jemals wieder Krieg in Europa gibt, hätte Landfahrt nicht gedacht.

„Natürlich muss man den Menschen in der Ukraine helfen, aber bitte nicht mit unseren Soldaten“, sagt sie. Wieder hat sie Tränen in den Augen, ihre Hände sind gefaltet. Berichte über ukrainische Zivilisten, die zu den Waffen greifen, sind für Landfahrt unerträglich. „Das ist der größte Blödsinn, den sie machen könnnen. Damit erreichen sie gar nichts.“

Ukraine-Konflikt: Erinnerungen an Zweiten Weltkrieg - „Habe damals alle meine Cousins verloren“

Landfahrt hat während des Zweiten Weltkrieges mitbekommen, was mit Menschen passiert, die sich widersetzen: Die toten Männer vor dem Rathaus am Tag des Dachauer Aufstands, die Frau, die aus einem Fenster mit einem Gewehr auf die Panzer der Amerikaner feuerte.

Die Amerikaner schossen zurück. Dann stürmten sie das Haus, indem sich die Frau versteckte. „Wir haben die Schreie gehört“, erinnert sie sich. Sie hat die Frau nie wieder gesehen. Elsa Landfahrt war damals 22 Jahre alt.

Viele Freunde und Familienmitglieder von Elsa Landfahrt sind im Krieg gefallen. „Ich habe alle meine Cousins verloren“, erzählt sie und muss weinen. Auch ihr Mann, Josef Landfahrt, war im Krieg. Er kämpfte in Russland im Nebelwerfer-Regiment. Ende Mai 1945 kehrte er nach Dachau zurück. „Das war mein größtes Glück.“

Mit ihm bekam Elsa Landfahrt zwei Kinder. Ihr Mann ist mittlerweile verstorben. Sie lebt bei ihrer Tochter und deren Kinder in der Dachauer Altstadt. Im September wird Elsa Landfahrt 100 Jahre alt.