Kurden statt Ukrainerinnen: Ärger über Zuteilung von Flüchtlingen – Turnhalle bereits voll

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Herberge für Flüchtlinge: In der Eichenrieder Turnhalle (r.) sind seit einer Woche 30 kurdische Männer untergebracht, die aus der Türkei geflohen sind. Archivbild: Wolfgang Krzizok Gemeinderäte als Lügner bezeichnet Helfer werden dringend gesucht © Wolfgang Krzizok

Eigentlich hatte die Gemeinde mit Frauen und Kindern aus der Ukraine als angekündigte Flüchtlinge für die örtliche Turnhalle gerechnet, angekommen sind 30 kurdische Männer aus der Türkei.

Moosinning – Weil eine gewisse Unruhe unter den Bürgern herrsche, klärte Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler (SPD) auf: Das Landratsamt sei an die Gemeinde herangetreten, ob es Liegenschaften gebe, die für die Aufnahme von Flüchtlingen geeignet seien, erklärte er. Es sei nur die Turnhalle in Eichenried infrage gekommen, „denn der Maier-Wirt ist eine Bauruine“. Nach einer Besichtigung durch das Landratsamt sei die Halle umgebaut worden, mit abgeschlossenen „Parzellen“. Schon länger habe man außerdem einen Aufruf im Mitteilungsblatt gestartet, um ehrenamtliche Helfer zu finden.

„Wir haben mit ukrainischen Frauen mit Kindern gerechnet“

Am 9. November habe die Gemeinde einen Anruf erhalten, dass tags darauf Flüchtlinge kommen würden. „Wir haben mit ukrainischen Frauen mit Kindern gerechnet“, gab der Bürgermeister zu. Angekommen seien 30 Kurden. „Es geht nicht darum, ob wir das wollen oder nicht, aber wir müssen Solidarität zeigen“, betonte er. „Ich würde auch lieber jeden Tag ein Fassl Bier anzapfen.“ Ausdrücklich nahm er das Landratsamt in Schutz: „Wer uns zugewiesen wird, haben wir nicht in der Hand – und auch der Landkreis nicht.“ Der Bezirk würde die – meist kurzfristigen – Zuweisungen vornehmen.

(Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Gemeinderat sei „am Telefon beschimpft und als Lügner bezeichnet worden“

Sichtlich angefressen war Werner Fleischer (BE). Er sei „am Telefon beschimpft und als Lügner bezeichnet worden“, sagte der Vizebürgermeister. Er sprach von einer „unsensiblen Entscheidung des Landratsamts“. Für ihn seien Konflikte programmiert. Das sei keine Vorverurteilung. „Selbst wenn wir da 30 Klosterbrüder reintun würden, gäbe es Konflikte.“

Eine bessere Option als die Turnhalle sei natürlich wünschenswert, stellte der Bürgermeister fest, aber ihm falle keine ein. Ihm sei klar gewesen, dass es einen Sturm der Entrüstung geben werde, „aber wenn sich jeder wegducken würde, dann wäre das das St. Florians-Prinzip“.

„Man darf nicht hinter jedem Flüchtling einen Verbrecher vermuten.“

„Volle Unterstützung für den Bürgermeister“, gab Richard Döllel (SPD) und ergänzte: „Man darf nicht hinter jedem Flüchtling einen Verbrecher vermuten.“ Christian Nagler (BB) fand es nicht fair, „den Gemeinderäten vorzuwerfen, dass sie lügen“. Er sei damals, bei der ersten Flüchtlingswelle, auch nicht begeistert gewesen, als am Auweg 17 Eritreer einquartiert worden seien, gab er zu und meinte: „Wir müssen gemeinsam diskutieren und Lösungen finden.“

Kritik gab es an der Bundesregierung. Marietta Burger-Braun (CSU) sagte, „dass das Camp Shelterschleife im Fliegerhorst Erding zu früh zugemacht worden ist – da wäre alles da“. Und Manfred Lex (CSU) schimpfte: „Wer sich wegduckt, ist unsere Innenministerin. Der Bund schließt Einrichtungen, und der Landkreis muss es ausbaden.“

Solidarität mit dem Landratsamt finde er in Ordnung, sagte Otto Kellermann (AfD). „Aber wir sollten unseren Unmut schon nach oben weitergeben.“ Leo Brenninger (BE) bemängelte die Solidarität im Landkreis. Seines Wissens gebe es drei Gemeinden, die keine Flüchtlinge aufnehmen: „Hier muss das Landratsamt tätig werden.“

„Ich will nicht über andere Gemeinden reden“, sagte der Bürgermeister, der noch erklärte, dass die Flüchtlinge einmal am Tag über einen Catering-Service warmes Essen bekämen, dazu ein Handgeld, um sich Frühstück und Abendessen zu besorgen. Außerdem gebe es einmal in der Woche einen Wäscheservice. Duschen seien vorhanden, zwei zusätzliche Dixi-Toiletten seien aufgestellt worden.

Ein Security-Dienst sei rund um die Uhr im Einsatz. „Bislang hat es keine Probleme gegeben“, sagte Georg Nagler. „Mein erster Eindruck war gut – sie sind alle sehr höflich.“ Ein kleiner Helferkreis habe sich mittlerweile wieder gegründet, mehr Helfer seien aber dringend notwendig. Und er betonte nochmals: „Das ist unsere Pflichtaufgabe.“