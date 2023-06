Kurioses Immobilien-Inserat: Bauherr bietet Schwarzbau in Oberbayern zur Miete an - für 2.700 Euro monatlich

Von: Carl-Christian Eick

Eines der drei Schwarzbauten am Isarspitz im Wolfratshauser Stadtteil Weidach bietet der Bauherr auf dem Online-Portal eBay Kleinanzeigen für 2.700 Euro warm zur Miete an. © Screenshot: eBay Kleinanzeigen

Laut Unterer Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt in Bad Tölz handelt es sich um einen Schwarzbau, der abgerissen werden muss. Dessen ungeachtet will der Bauherr ein Einfamilienhaus, aus dem die Mieter kürzlich ausgezogen sind, wieder vermieten.

Wolfratshausen – Auf einem Onlineportal wird seit Montag dieser Woche eine Immobilie angepriesen: „Haus auf Zeit zu vermieten“, ist dort zu lesen. Bei genauerer Betrachtung wird’s kurios: Bei dem „schönen Haus am Rand von Wolfratshausen“ mit „toller Ausstattung“ handelt es sich um das Einfamilienhaus am Isarspitz 24 im Ortsteil Weidach. Richtig, es ist eines von drei Schwarzbauten, die laut Anordnung der Unteren Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt in Bad Tölz abgerissen werden müssen.

Für 2700 Euro Warmmiete monatlich bekommt man laut Inserat fünf Zimmer mit insgesamt 178 Quadratmetern Wohnfläche. Vermietet, das räumt der Anbieter ein, wird das freistehende Einfamilienhaus, Baujahr 2017, allerdings nur „befristet“. Denn über den drei Immobilien am Isarspitz 24, 24a und 25 schwebt bekanntlich ein Damoklesschwert. Anfang dieses Jahres hat der Bauherr von der Kreisbehörde in Bad Tölz drei offizielle Abrissbescheide zugestellt bekommen. Dagegen hat der Geretsrieder wie berichtet umgehend Rechtsmittel beim Verwaltungsgericht (VG) München eingelegt. Konkret liegen dem VG drei Klagen vom Bauherrn und weitere drei Klagen von einem Familienmitglied vor. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um seine Tochter, die mittlerweile Eigentümerin besagter Häuser sein soll.

Eine Mietpartei klagt gegen die behördliche Duldungsverfügung

Einen Termin für eine mündliche Verhandlung in der Sache gibt es noch nicht, derzeit läuft laut einer Pressesprecherin des VG das sogenannte „vorbereitende Verfahren“. In dem tauschen die Beteiligten schriftlich ihre Argumente aus. Eine siebte Klage hat übrigens eine der Mietparteien eingereicht, sie betrifft die Duldungsverfügung. Diese besagt, dass die Mieter den Abriss des illegal errichteten Hauses, in dem sie wohnen, erdulden müssen.

Bauherr aus Geretsried hat Mieter vor dem Amtsgericht Wolfratshausen verklagt

Offenbar ist der Bauherr aber guten Mutes, dass sich das Blatt doch noch zu seinen Gunsten wendet. Ende Mai sind seine Mieter aus dem Einfamilienhaus Nummer 24 ausgezogen – auch sie waren Ende Januar von der Kreisbehörde schriftlich über den verfügten Abriss informiert worden. „Wir haben daraufhin sofort den Mietvertrag fristgerecht zum 31. Mai gekündigt“, so der ehemalige Mieter, der anonym bleiben möchte, gegenüber unserer Zeitung. Er räumt ein, schon im Januar die Mietzahlungen eingestellt zu haben. Er setzte auf eine gütliche Lösung mit dem Vermieter. „Wir haben hier schließlich sehr viel Herzblut und sehr viel Geld investiert.“ Eine Summe, die in etwa fünf bis sechs Monatsmieten entsprechen würde. Nicht zu vergessen: Auch die Kaution habe der Vermieter einbehalten. Doch der Bauherr habe sich wenig kompromissbereit gezeigt. Der Geretsrieder hat stattdessen seinen Ex-Mieter vor dem Amtsgericht Wolfratshausen auf die Nachzahlung der ausstehenden Miete verklagt.

Einfamilienhaus ist laut Miet-Inserat „ideal“ für Allergiker geeignet

Die Beseitigungsanordnungen für die drei Häuser am Isarspitz, für die es keine Baugenehmigung gibt, waren am 30. Januar dieses Jahres versendet worden. „Sobald die Bescheide Bestandskraft haben, bleiben zwölf Monate Zeit, um die Häuser abzureißen“, so seinerzeit die Sprecherin des Landratsamts, Marlis Peischer. Angesichts der eingereichten Klagen haben die Bescheide noch keine Bestandskraft. Zunächst muss die Entscheidung des Verwaltungsgerichts abgewartet werden.

Lesen Sie auch: Schulbau in Wolfratshausen - Probleme bei der Auftragsvergabe

Bis zum Tag X, davon geht offenkundig der Bauherr aus, lässt sich das aktuell leer stehende Haus am Isarspitz 24 zumindest „auf Zeit“ wieder vermieten. Ideal, so der Geretsrieder, sei das Objekt aufgrund einer „Zentrallüftung“ für Allergiker geeignet. Interessenten sollten aber tunlichst nicht allergisch auf Abrissbagger reagieren. Verfügbar ist die Immobilie ab sofort. Alle Details plus 16 Farbfotos finden sich bei eBay Kleinanzeigen.

Verwaltungsgericht: Abweichungen von Baugenehmigung sind gravierend

Im Juni 2021 war das Verwaltungsgericht nach einem Ortstermin in Weidach zu dem Schluss gekommen, dass die Abweichungen von der im Jahr 2014 vom Landratsamt erteilten Baugenehmigung für die Einfamilienhäuser so gravierend seien, dass eine komplett neue Genehmigung erteilt werden müsste. Darauf habe der Bauherr allerdings „keinen Anspruch“. Laut VG hat der Geretsrieder „ein anderes als das genehmigte Bauvorhaben ausgeführt“.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wies in der Folge den Antrag des Bauherrn auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des VG in letzter Instanz ab. Somit ist es rechtskräftig. (cce)

