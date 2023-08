Sturm peitscht über Erding: Oberleitung abgerissen – S-Bahn-Abschnitt den ganzen Tag gesperrt

Von: Hans Moritz

Die S-Bahn wurde Sturm einmal mehr besonders hart getroffen. Am Freitag musste der Verkehr teils eingestellt bleiben. © Bundespolizei

Kurz aber heftig war das Unwetter, das in der Nacht auf Freitag ab 23 Uhr über das Erdinger Land hinweggezogen ist.

Erding - Nahezu alle Feuerwehren waren im Einsatz, die Auswirkungen auch am Freitag noch zu spüren.



In der Integrierten Leitstelle Erding koordinierten elf Disponenten 211 Unwettereinsätze in den Kreisen Erding, Ebersberg und Freising, 101 waren es allein in Erding. Nach Mitternacht nahm die Kreiseinsatzzentrale der Feuerwehr ihre Arbeit auf und wickelte 87 Alarme ab, berichtet Kreisbrandrat Florian Pleiner.

Sturm fegt über Bayern: Bäume stürzen um, Blechdächer werden abgerissen

„Es waren vor allem umgestürzte Bäume und abgerissene Äste“, bilanziert er weiter, „vereinzelt wurden auch Blechdächer abgerissen.“ Der Kreisbrandrat weiß überdies von einer abgerissenen Stromleitung bei Moosen sowie einem Stromausfall in Lengdorf zu berichten, von dem selbst die Feuerwehr betroffen war. Seine wichtigste Botschaft: „Es gab keine Verletzten.“ Bei Taufkirchen kollidierte Freitagfrüh ein 57-Jähriger mit einem Baum, der über der Straße lag.

Robert Buckenmaier vom Ordnungsamt der Stadt Erding erklärt: „Auf dem Herbstfestgelände hat der Sturm ein paar Bauzäune umgeworfen, von den Fahrgeschäften und den Bierzelten sind keine größeren Schäden bekannt.“



S-Bahn zwischen Markt Schwaben und Erding am Freitag gesperrt

Voll erwischt hatte es – wieder einmal – die S-Bahn. Der Abschnitt der S2 zwischen Markt Schwaben und Erding bleibt den gesamten Freitag gesperrt, nachdem zwischen Aufhausen und St. Koloman Bäume ins Gleis gefallen waren und die Oberleitung abgerissen hatten. Zur Reparatur musste eine Spezialfahrzeug anrücken, so ein Bahnsprecher. Stattdessen fuhren Taxis. ham

