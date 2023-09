E-Auto-Fahrer parkt Ladesäule zu, ohne zu laden – und ist im Recht

Von: Josef Ametsbichler

Erkennbar ist der Parkplatz an der Ladesäule (li.) für E-Autos mit Parkschein beschildert. Von einer Pflicht, dort auch zu laden, steht dort nichts. Darauf beruft sich ein Parkgast in einem Zwist mit dem Parkhausbetreiber. © Susanne Edelmann

Ein kurioser Zwist spielt sich zwischen dem Parkhaus-Betreiber „Park & Ride“ und einem E-Auto-Fahrer ab. Denn der verschmäht die Ladesäule, parkt aber trotzdem davor.

Vaterstetten – Wer sich über die korrekte Beschilderung von E-Auto-Ladeplätzen im Internet schlaumacht, merkt schnell: Dieses Nischenthema ist ein Tummelplatz für Hobbyjuristen. Zur Posse gerät so ein Fall gerade in Vaterstetten, wo ein hartnäckiger Parkgast auf seinem Recht beharrt und so voraussichtlich den Betreiber ins Handeln zwingt.

Schauplatz ist das Parkhaus am S-Bahnhof. Dort parkt der 79-Jährige, der sich in einem Schreiben an die Redaktion gewandt hat, „weil mein E-Auto zu günstigen Bedingungen im Sommer nicht in der Sonne brät und im Winter nicht mit Schnee und Eis kämpft“. Zum Thema für den Parkhaus-Betreiber, die „P+R Park & Ride GmbH“, die der Stadt München gehört, wurde diese Angelegenheit, weil der Mann mit seinem E-Auto auf einem E-Auto-Ladeplatz parkte. Zwar mit gültigem Ticket, aber ohne die Ladesäule zu benutzen, wie es eigentlich Sinn der Sache ist.

Verwarnung wegen Parken ohne Laden: „Sie liegen damit rechtlich völlig falsch!“

Ein Kontrolleur belohnte das mit einem Zettel, berichtete der Mann: einer Verwarnung, dass bei einem wiederholten Verstoß 30 Euro Vertragsstrafe fällig werden – wegen unberechtigten Nutzens eines Sonderparkplatzes. „Sie liegen damit rechtlich allerdings völlig falsch“, argumentiert der Parkgast. An der Ladesäule sei zwar vermerkt, dass dort nur Elektroautos parken dürfen. Es fehle aber das offizielle Zusatzzeichen 1053-54: „während des Ladevorgangs“. Auch in den Einstellbedingungen sei keine Ladepflicht zu finden.

Der Autofahrer ließ es darauf ankommen, berichtet er, und erhielt ein paar Wochen später wieder ein Ticket. Auf seine vorige Beschwerde habe die P+R nie geantwortet, schreibt er in seiner Nachricht an die Redaktion. „Solange Sie die Beschilderung in Vaterstetten (...) nicht entsprechend ändern, werde ich mit meinem E-Fahrzeug diese Sonderparkplätze weiter entsprechend der StVO nutzen“, zitiert er aus seinem Schreiben an die P+R.

Parkgast ist im Recht, aber: „Ich finde es nicht schön...“

Eine Nachfrage der EZ bei dem Parkplatzbetreiber offenbart das Dilemma: „Die Beschilderung ist nicht ganz korrekt“, räumt Geschäftsführer Wolfgang Großmann am Telefon ein – fügt aber im selben Atemzug an: „Ich finde es nicht schön, wenn jemand an einer E-Ladesäule parkt, wenn er nicht lädt.“ Schließlich sollten die Ladeplätze für diejenigen frei bleiben, die sie benötigten. Normalerweise sei im Parkhaus an anderer Stelle genug Platz, sodass niemand auf die Sonderparkplätze ausweichen müsse.

Vermutlich werden die Schilder geändert - bis dahin gibt es auch keine Verwarnung

„Wir werden uns die Geschichte anschauen und gegebenenfalls die Schilder ändern“, sagt der „P+R“-Chef und fügt im Nebensatz hinzu, dass es sich um Privatgrund handle, wo man nicht den exakten Regularien der Straßenverkehrsordnung, sondern dem Zivilrecht unterworfen sei. Aber dennoch müsse wahrscheinlich eine sinnvolle Beschilderung her. Die sei in den anderen P+R-Einrichtungen gegeben, aber in Vaterstetten irgendwie untergegangen.

Es klingt ein wenig Unmut durch, als er anfügt, dass sich die E-Autofahrer eigentlich solidarisch zeigten – und wenn dann manchmal ein versprengter Verbrenner eine Ladesäule blockiere. Ein Verwarngeld werde der ladeverweigernde Parkgast aus Vaterstetten nicht bezahlen müssen. Schließlich ist der Mann technisch gesehen im Recht.

