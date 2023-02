Lämmchen von Mama verstoßen: Bayerin zieht sie im Wohnzimmer groß

Von: Leoni Billina

In Osterdorf wohnt die wohl ungewöhnlichste Wohngemeinschaft Mittelfrankens: Claudia Steiner mit Hund, Katze, Schildkröte – und Lämmchen.

Pappenheim – Noch passt es auf den Schoß: Das Lamm Lammetta hat es sich bei Claudia Steiner auf dem Sofa gemütlich gemacht. Es ist kein gewöhnliches Lämmchen – denn anders als seine Artgenossen lebt es statt in einem Stall in einer Wohnung und wird mit der Flasche aufgezogen. Adoptivmama Claudia Steiner aus Osterdorf in Pappenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) kümmert sich um das Tierchen, das von seiner Mama verstoßen wurde. Und jetzt trägt Lammetta Windeln, bekommt ein Fläschchen und fährt mit Steiner zur Arbeit.

Aufgewachsen im Wohnzimmer: Das Lamm hat bei Claudia Steiner einen geregelten Tagesablauf

Zu ihrem Schützling kam sie über die Arbeit, erzählt die Ersatzmama der Nachrichtenagentur Vifogra. Sie arbeitet in einem ambulanten Wohnen, nebenan ist ein therapeutischer Hof. Dort hätte sie mal ganz nebenbei den Satz fallen lassen, dass sie das schon mal gern machen würde, ein Flaschen-Lämmchen großziehen.

Kurze Zeit später kam der Anruf: Ein Schaf hätte am vierten Advent Zwillinge bekommen, kümmere sich jedoch nur um eines der beiden. Bei ihren Artgenossen hätte das Lämmchen wohl nicht überlebt – und so kam es zu Claudia Steiner und wurde zum Familien-Projekt.

Der Tagesablauf der Osterdorferin richtet sich seitdem nach dem Lämmchen: Alle vier Stunden wird Lammetta gewickelt und bekommt eine Flasche, zweimal am Tag geht es nach draußen, zum Auslüften und Gras und Moos fressen. „Es ist alles sehr strukturiert. Und aufgeräumt!“, sagt Steiner. Denn: Herumliegen lassen darf man nichts mehr in der Wohnung, seit Lammetta eingezogen ist – diverse Schuhbändel und Taschen-Henkel hat sie schon zerkaut. Um 22 Uhr gibt es die letzte Flasche, dann ist Feierabend bis es am nächsten Morgen um 6 Uhr weitergeht.

„Sie ist ein Pendel-Schaf“: Das Lamm fährt im Auto mit zur Arbeit

Wenn Steiner zur Arbeit fährt, kommt Lammetta kurzerhand mit. „Sie ist ein Pendel-Schaf“, sagt die Pflegemutter. Die 20 Minuten Autofahrt macht sie ohne Murren mit, in Begleitung von Fanny, dem Familien-Hund. Denn außer Lammetta wohnen auch noch ein Hund, ein Kater und eine Schildkröte bei Claudia Steiner – ihre ganz eigenen „Osterdorfer Stadtmusikanten“, wie sie sie gegenüber Vifogra nennt. Und falls sie doch mal länger wegmuss, kommt kein Baby-, sondern ein Lammsitter, der sich um Lammetta kümmert.

Doch wie geht es weiter mit dem Wohnzimmer-Lämmchen? „Bis März bleibt sie wohl noch ein Haus- und Hofschaf“, sagt die Adoptivmama. Dann hoffe sie, dass Lammetta zurück in die Herde könne, wenn sie ein wenig älter ist. „Sie hat hoffentlich eine rosige Zukunft vor sich!“

