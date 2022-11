„Lohnt sich bald nicht mehr“: Hofladen-Betreiber beklagen Diebstähle und sinkende Zahlungsmoral

Von: Armin Forster

Teilen

In Hofläden im Landkreis Freising werden immer wieder Kassen geplündert und Waren nicht bezahlt. (Symbolbild) © Patrick Pleul, dpa / Birgit Lang

Laufend werden Hofläden im Landkreis Freising von unehrlichen Kunden heimgesucht. Während die Polizei oft machtlos ist, reagieren die Bauern ganz unterschiedlich.

Landkreis Freising – Sie tragen Hauben, tauchen nachts auf, wenn sie niemand sieht. Aber die Rede ist nicht etwa von Heinzelmännchen, den helfenden Sagenfiguren, sondern vom genauen Gegenteil: Immer wieder werden Hofläden in der Region von Dieben oder unehrlicher Kundschaft heimgesucht. Zurück bleiben geschädigte, frustrierte Landwirte und meist hilflose Ermittler. Doch es gibt auch Fahndungserfolge. Und auf manchem Hof wächst der Kampfgeist.

Es ist kurz nach Mitternacht am Montag dieser Woche, als die Überwachungskameras auf dem Wimmerhof in Riegerau (Gemeinde Marzling) zwei schwarze Gestalten filmen: Im Hofladen schleichen sie verhüllt durch Kapuze und Maske vorbei an Käse, Karotten und Honig. Der Mann greift direkt nach der Wechselkasse und kippt die Münzen in einen Turnbeutel, während sich die Frau mit ihren Handschuhen vier gekochte und pink gefärbte Eier schnappt. Nach 26 Sekunden ist das Gaunerpaar wieder durch die Tür verschwunden, der Spuk jedoch noch nicht vorbei: Neben dem Wimmerhof werden in dieser Nacht noch zwei weitere Betriebe beklaut, wie die Polizei Freising später melden wird. Es erwischt noch eine Milchtankstelle und eine Eierhütte in Riegerau. Gesamtbeute: rund 200 Euro.

Diebstähle in Hofläden: Der Polizei fehlt der Überblick

Wie viele solcher Fälle es im Landkreis gibt, ist schwer zu sagen. In den drei Polizeiinspektionen Freising, Neufahrn und Moosburg ist das Phänomen zwar – mal mehr, mal weniger – präsent, doch weil es nicht das spezielle Delikt „Hofladen-Diebstahl“ gibt, existiert keine belastbare Statistik. Einbrüche oder Diebstähle auf Bauernhöfen müssten erst aufwändig herausgefiltert werden. „Man weiß natürlich auch nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist“, sagt Polizeihauptkommissar Ralf Schmidt aus Freising. „Es kann sein, dass mancher uns die Diebstähle gar nicht erst meldet, weil er vielleicht denkt, dass nichts dabei rauskommt.“

Schmidt hat nach einer Kurzrecherche neun Anzeigen für den Zuständigkeitsbereich der PI Freising in diesem Jahr verzeichnen können – die Diebestour von Riegerau noch nicht mitgezählt. Einen Täter, der besonders sorglos vorgegangen sei, habe man dingfest gemacht. „Bei den anderen laufen die Ermittlungen noch.“ So etwa im Fall von Dürneck bei Freising, der Mitte Oktober für Schlagzeilen sorgte: Damals hatte die 23-jährige Betreiberin des Ladens auf dem Biohof Braun nachts einen Unbekannten überrascht, als dieser sich gerade an der Geldkassette zu schaffen gemacht hatte. Trotz Sofortfahndung gelang dem Mann die Flucht.

Für Selbstvermarkter, so sagt Polizist Ralf Schmidt, „ist es halt schwierig, dass das Geschäftsmodell immer missbraucht werden wird“. Waren auf Vertrauensbasis und mit unbewachten Wechselkassen rund um die Uhr zugänglich zu machen, das widerstrebt dem Naturell eines Gesetzeshüters freilich. Schmidt rät Hofladenbetreiber wenigstens dazu, die Kassen „anständig zu sichern“ und nicht so offen zu platzieren. „Viele haben auch Überwachungskameras. Wenn man das ankündigt, kann das schon was helfen.“

An seinem Wechselgeld bedienen sich immer wieder unehrliche Kunden: Thomas Schillinger vom Bauma-Hof. © Martin Hellerbrand

Auf Videotechnik setzt auch Thomas Schillinger. Denn der 33-jährige Betreiber des Bauma-Hofladens in Gründl bei Nandlstadt erhält ebenfalls immer wieder ungebetene Besucher. Mal bedienen sie sich dreist in der Wechselgeld-Schüssel, „oft seh’ ich auf den Kamerabildern aber auch, dass das Körbchen vollgemacht und nichts davon bezahlt wird“, erzählt der junge Landwirt.

Die Kosten für die Bauern sind enorm

Pro Jahr müsse er vier bis fünf Anzeigen erstatten. Seit allgemein alles teurer werde, „wird’s nicht weniger“, klagt Schillinger. Immerhin: „Die Erfolgsquote der Anzeigen ist bislang relativ gut, weil die meisten zu uns mit dem Auto kommen.“ Und die Kamera erfasse nun auch die Kennzeichen auf dem Parkplatz.

Von seinem Geschäftsmodell abbringen lassen will sich Thomas Schillinger wegen ein paar schwarzer Schafe aber auch nicht, wie er sagt. „98 Prozent der Leute sind ehrlich. Und alles nur über Automaten zu verkaufen, wäre eine immense Investition.“ Das rechne sich nicht. Seine Familie habe ohnehin bereits 80- bis 100.000 Euro investiert, plus ganz viel Eigenleistung.

Hofladen-Betreiber überführt Dieb und hat jetzt selbst Ärger Aus dem „Wonga Hofladen“ wurden kürzlich ein dreistelliger Betrag und Lebensmittel entwendet. Der Dieb konnte ausfindig gemacht werden, doch nun wird aus dem Opfer auch ein von der Polizei Verfolgter.

„Ein Automat allein kostet 20.000 Euro, dann kommen noch die Kosten für Kühl-, Verpackungs- und Verkaufsräume sowie für Hygieneauflagen dazu. Das geht ganz schön ins Geld.“ Außerdem müsse man „brutal viel Arbeit reinstecken – und du brauchst sehr viele Produkte, weil wegen der Milch allein kommen die Leut’ nicht“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Den Schritt zur Selbstvermarktung, der 2018 begonnen wurde, hat Schillinger jedoch nie bereut, wie er beteuert. Neben den 25.000 Litern, die an die Molkerei gehen, verkaufe er pro Monat inzwischen über 1200 Liter Milch direkt von seinem Bauma-Hof. Den kleinen Laden besuchen täglich etwa 40 bis 50 Kunden. „Aber das muss man sich hart erarbeiten.“

Das Geschäftsmodell wird infrage gestellt

Dass die Zahl unehrlicher Kunden zunimmt, beobachtet auch Anja Pflügler, die auf ihrem Traischlhof in Fahrenzhausen Kartoffeln und Fleisch sowie einige zugekaufte Waren wie Nudeln, Mehl und Honig anbietet – fast alles in Bio-Qualität.

Liebt ihren Laden auf dem Traischlhof, ist mit vom Verkauf auf Vertrauensbasis aber immer öfter enttäuscht: Anja Pflügler. © Birgit Gleixner

„Anfangs hat das gut funktioniert, seit einem halben Jahr ist die Zahlungsmoral aber schlechter geworden.“ Freilich, man spreche von Einzelpersonen. Aber wenn sich da ein Mädel regelmäßig gratis am Fleisch bediene, von dem ein Packerl zehn bis 15 Euro koste, dann falle das rasch ins Gewicht, ärgert sich die 37-Jährige. Auch Pflügler studiert deshalb regelmäßig die Überwachungsvideos.

In einem Fall konnte sie eine Kriminelle so überführen. „Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich schon zusperren können, weil wir keinen so hohen Umsatz haben, und der Laden sehr viel Arbeit für wenig Geld bedeutet. Das lohnt sich dann bald nicht mehr.“ Anja Pflügler will die Entwicklung im Auge behalten. Mit Frust in der Stimme sagt sie: „Es kann sein, dass ich das wieder zurückfahre und nur noch Kartoffeln verkaufe. Wenn ich das auf den Stundenlohn herunterrechne, ist das schon eher ein Hobby.

Dreiste Diebe in Hofläden unterwegs: Betreiber wehrt sich - und schildert filmreife Szenen Videokameras und Anzeigen: Martin Wegmann und andere Hofladen Betreiber aus dem Landkreis Erding wehren sich gegen diebische Kundschaft.

Johannes Wimmer, der Geschädigte des Diebespaars vom Anfang dieser Geschichte, will sich von Dieben nicht unterkriegen lassen. Der 34-Jährige aus Riegerau gibt sich demonstrativ kämpferisch: „Wenn diese Fälle nicht abreißen, werde ich immer weiter aufrüsten.“ Der Bewegungsmelder und die vier zusätzlichen Kameras, die Wimmer sofort nach dem Münz- und Eierklau vom Montag installiert hat, „sind da erst der Anfang meiner Ideen“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.