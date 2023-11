„Wir sind an der Grenze“: Finanzausschuss will weiterhin Kosten sparen

Von: Charlotte Borst

Der Landkreis München muss sparen.

Das große Sparen im Landkreis München geht weiter. Denn das 52-Millionen-Loch im Finanzhaushalt ist noch längst nicht gestopft. Doch auch die nun getroffenen Spar-Maßnahmen reichen nicht aus.

Landkreis – Landrat und Landratsamt haben dem Finanzausschuss weitere Sparvorschläge gemacht. Somit kann das im Haushaltsentwurf 2024 klaffende 52-Millionen-Loch um 31,8 Millionen Euro reduziert werden. Wenn das verbleibende Defizit von 19,7 Millionen noch ausgeglichen werden soll, müsste entweder weiter gespart oder die Kreisumlage von 48 auf 49,3 Prozent erhöht werden.

Wegen Loch im Finanzhaushalt: Stellen im Landratsamt werden intern ausgeschrieben

In allen Abteilungen wurde der Haushalt nochmals Punkt für Punkt durchforstet, was die drohende Erhöhung der Kreisumlage von 48 auf 49,9 Prozent abgemildert hat. Nur bei der Jugendhilfe gab es keine Einsparungen: „Da haben wir es mit Pflichtaufgaben zu tun“, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU), „man kann hier am Ende mit kleinen Einsaprungen richtig viel Schaden anrichten.“

Beim Personal können zwei Millionen gespart werden, dank einer neuen Regel: Bei der Wiederbesetzung von Stellen wird eine dreimonatige Sperre eingeführt. Göbel erklärte: „Wir werden jetzt Stellen intern ausschreiben.“ Erst nach sechs Monaten soll eine Stelle mit externen Kräften besetzt werden. „Wir reduzieren dadurch das Personal, aber mehr als sechs Monate halte ich nicht für vertretbar.“ Das sieht auch Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) so, sie warnte: „Da geht viel Wissen verloren.“

ÖPNV, Integration oder Klimaschutz: Finanzausschuss diskutiert über Sparpotenzial

Großzügig angesetzte Kosten, etwa für Machbarkeitsstudien oder für Sachverständige, wurden um 1,1 Millionen reduziert. Beim ÖPNV will der Kreis mit 7,5 Millionen weniger auskommen. Etwa bei der Fahrtkostenerstattung können dank des Deutschland-Tickets 200 000 Euro gespart werden. 2,7 Millionen könnte der Kreis erhalten, wenn bei der Flüchtlingsintegration eine Förderung durch EU und Bund möglich ist. Bei der Klimainitiative 29++ wurde das Finanzvolumen von 1,8 auf 1,3 Millionen reduziert.

Wenn wir auf Biegen und Brechen die Kreisumlage halten wollen, läuten wir in Bereichen, die uns wichtig sind, einen Politikwechsel ein.

Nächsten Montag diskutiert der Ausschuss über weiteres Sparpotenzial. Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) regte an, die Elektrifizierung von Regionalbussen zu überdenken. Diesen Punkt hält auch CSU-Kreisrat Helmut Horst für diskussionswürdig.

Nach Spar-Maßnahmen des Landratsamts: Bürgermeister fordert „Politikwechsel“

Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) forderte einen „Politikwechsel“ beim Thema Finanzen: „Ich kann alle Kürzungsvorschläge unterstützen, aber sie reichen mir nicht weit genug.“ Er plädierte für die Aufhebung von Beschlüssen bei freiwilligen Aufgaben – „da ist noch viel Musik drin“ – etwa die 700 000 Euro für den Ausgleich von Treibhausgas-Emissionen.

Tausendfreund warnte: „Wenn wir auf Biegen und Brechen die Kreisumlage bei 48 Prozent halten wollen, werden wir in vielen Bereichen, die uns wichtig sind, einen Politikwechsel einläuten. Wir sind an einer Grenze, wo wir nicht mehr viel reduzieren sollten.“

