Nach nur 18 Minuten: Lufthansa-Maschine landet plötzlich in Frankfurt – und sollte eigentlich nach München

Ein Cityline-Airbus der Lufthansa musste auf dem Weg von Brüssel nach München in Frankfurt landen. © IMAGO / Jochen Tack / Screenshot: fligthradar24

Eine Lufthansa-Maschine ist auf dem Weg von Brüssel nach München. Der Cityline-Airbus landet plötzlich jedoch am Flughafen Frankfurt.

Frankfurt - Nach nur wenigen Minuten in der Luft musste ein Flug der Lufthansa auf dem Weg nach München am Flughafen Frankfurt landen. Der Cityline Airbus A 319-100 war am 30. April um 16:30 Uhr in der belgischen Hauptstadt Brüssel mit Ziel Franz-Josef-Strauss-Flughafen gestartet - doch nach gerade einmal 18 Minuten hieß es: Landung im Fraport. Wie avherlad.com berichtet, meldete die Besatzung einen Druckverlust, weshalb man sich demnach im Cockpit dazu entschloss, den kurzen Flug in Hessen zu beenden.

Lufthansa-Maschine landet außerplanmäßig am Flughafen Frankfurt - wollte eigentlich nach München

Wie es weiter heißt, soll sich die Maschine auch knappe 29 Stunden nach dem außerplanmäßigen Halt noch immer in Frankfurt befinden. Wann der Cityline Airbus wieder in die Luft geht ist, Stand jetzt, nicht bekannt. Auf dem Portal flightradar24 ist indes die genaue Route des Flugs LH-2289 einsehbar. Dort zu sehen: Über Mainz setzt die Maschine zu einer Rechtskurve an, umfliegt die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz und steuert direkt auf den Frankfurter Flughafen zu.

Ein weiterer Fauxpass unterlief der Lufthansa am eigentlich vergleichsweise kleinen Flughafen auf Sylt. Dort steuerte wohl ein Pilot nach Landung das falsche Terminal an.