Langes Warten auf Wahl-Ergebnisse: Auszähl-Debakel wegen Corona-Ausfällen

Von: Felicitas Bogner

Das Auszählen stellte einige Kommunen vor große Herausforderungen. © Sven Hoppe/dpa

Zu starken Verzögerungen beim Auszählen der Wahl-Ergebnisse kam es in Geretsried und Lenggries. Schuld daran sind unter anderem viele Krankheitsausfälle bei den Wahlhelfern.

Geretsried/Lenggries – Das Stimmenauszählen bei politischen Wahlen stellt für die Kommunen immer eine Herausforderung dar. Es werden viele Wahlhelfer benötigt, und äußerste Sorgfalt ist geboten. In zwei Kommunen des Landkreises hat es heuer allerdings markante Verzögerungen gegeben. Recht spät dran war Lenggries dran, bayernweit am längsten gedauert hat es allerdings in der Stadt Geretsried. Hier ging die letzte Meldung erst am Montag gegen 2.15 Uhr raus.

Viele Corona-Fälle in Geretsried: „Haben spontan umdisponieren müssen“

Rathaus-Sprecher Thomas Loibl, erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Leider gab es bei uns coronabedingt sehr viele unerwartete Ausfälle.“ Dies sei sowohl bei Wahlhelfern als auch Rathaus-Mitarbeitern der Fall gewesen. „Vor allem traf es auch einige mit langjähriger Erfahrung beim Stimmenauszählen und die sich mit den Vorgängen am Wahlsonntag auskennen“, so Loibl weiter. „Daher haben wir spontan umdisponieren müssen.“

Die Stadt habe ein „starkes Team“ neu aufstellen können, allerdings habe man dennoch zeitliche Einbußen in Kauf nehmen müssen. „Das soll die super Arbeit von denen, die eingesprungen sind, nicht mindern“, betont der Pressesprecher. „Aber es ist klar, dass etwas Zeit verloren geht, wenn man Leute in für sie neue Abläufe einarbeiten muss.“ Dazu verweist Loibl darauf, dass Geretsried die Kommune mit den meisten Wahlberechtigten im Landkreis sei.

Verzögerungen auch in Lenggries

In Lenggries, die das letzte Ergebnis erst weit nach Mitternacht meldeten, gibt es laut dem Geschäftsführer der Gemeinde, Tobias Riesch, keinen expliziten Grund für die verspätete Meldung aus einem der Stimmbezirke. „Es war einfach viel Arbeit“, sagt Riesch.

