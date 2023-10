Langlauf-Schock in Bayrischzell: Grundeigentümer stellt Wiesen nicht mehr für Loipe zur Verfügung

Von: Sebastian Grauvogl

Die Langlaufsaison in Bayrischzell steht auf der Kippe: Ein Grundeigentümer hat der Gemeinde die Loipenvereinbarung gekündigt. Stand jetzt drohen damit gleich mehrere Lücken im Netz.

Bayrischzell – 36 Kilometer in der Loipe, ohne ein einziges Mal die Ski abschnallen zu müssen: Die „Route 36“ ist nur einer der Gründe, warum sich Bayrischzell in den vergangenen Jahren einen Namen als Top-Langlaufdestination gemacht hat. Weit über die Landkreisgrenzen hinaus zieht das insgesamt über 100 Kilometer lange Streckennetz (50 Kilometer klassisch, 50 Kilometer Skating) die Fans des nordischen Skisports an. Nicht zuletzt, weil die Loipen entlang der Tiroler Straße Richtung Landesgrenze wegen des engen Tals bis weit ins Frühjahr schneesicher sind. Doch genau dieser Bereich könnte im kommenden Winter wetterunabhängig brachliegen: Ein Grundeigentümer will seine Flächen zwischen der Zeller-Wies und der Gerätehalle am schweren Gatter der Gemeinde nicht mehr für die Loipenpräparierung zur Verfügung stellen.

Offener Brief an Grundbesitzer: Langlauf in Bayrischzell in Gefahr

In einem offenen Brief informiert Bürgermeister Georg Kittenrainer die Bayrischzeller über die drohenden Einschränkungen bei einem der wichtigsten Wintersportangebote der Gemeinde im kommenden Winter. Auslöser für die Entscheidung des Grundeigentümers sei wohl „eine Vielzahl von vermeintlichen Unstimmigkeiten und persönlichen Befindlichkeiten gegenüber der Gemeinde“. Konkreter will der Rathauschef auch auf Nachfrage unserer Zeitung nicht werden. Er merkt aber an, dass eine der Ursachen des Ärgers so lange zurückliegt, dass ein Großteil der jetzigen Akteure in Rathaus und Politik daran gar nicht direkt beteiligt gewesen seien.

Beliebter Einstiegspunkt: Der Loipenstart beim Zipflwirt ist bei Langläufern besonders beliebt. Ob im kommenden Winter eine durchgehende Verbindung nach Bayrischzell möglich sein wird, ist aktuell aber unsicher. © Archiv TP

Loipen-Absage trifft auf Unverständnis beim Bürgermeister

Umso weniger könne er es verstehen, so Kittenrainer, warum nun alle Bürger, Tagesausflügler und Urlauber darunter leiden sollen. Er verwehre sich dagegen, die Loipen mit ganz anderen Themen zu verknüpfen. „Mein Ansinnen ist es, fair und gerecht miteinander umzugehen“, betont der Bürgermeister. Deshalb stehe seine Tür weiter offen, was er auch in einem Brief direkt an die Grundeigentümer klarstellt. Er sei weiter gesprächsbereit und bitte, die Kündigung der Loipenvereinbarung noch mal zu überdenken. „Gleich wie schwierig die Themen sind, eure Familie und die Gemeinde Bayrischzell werden immer Berührungspunkte haben“, schreibt Kittenrainer. Sollte er persönlich zu dem Konflikt beigetragen haben, tue ihm dies aufrichtig leid. Er wolle aber betonen, „dass ich keinerlei Abneigung gegen euch hege“.

Gerade weil die Entschädigung für die Überlassung privater Grundstücke für die Loipen nur eine symbolische Anerkennung sei, handle es sich letztlich um ein „soziales Entgegenkommen für die Allgemeinheit“, appelliert der Bürgermeister. Wer dieses verweigere, bestrafe nicht nur die Gäste, sondern auch einheimische Gewerbetreibende und natürlich ganz besonders die Jugend. In Zeiten des Klimawandels werde es immer schwieriger, leistbaren Wintersport wie den Langlauf anzubieten.

Grundeigentümer hat Gespräch ausgeschlagen – Langlaufroute kaum umfahrbar

Welche Erfolgsaussichten diese eindringlichen Worte haben werden, traut sich Kittenrainer derzeit nicht beurteilen. Der Grundeigentümer habe den Brief bis dato nicht beantwortet. Auf telefonische Rückfrage teilte man ihm mit, dass ein weiteres Gespräch nicht gewünscht sei. Sollte es dabei bleiben, werde sich die Gemeinde eine andere Lösung überlegen müssen.

Doch das ist alles andere als einfach. Die Druckvorlagen für die Loipenpläne ließen sich nicht so ohne weiteres ändern, sodass man wohl mit Aushängen und Beschilderungen arbeiten müsse. Da die Spur durch die Eigentumsverhältnisse gleich an mehreren Stellen unterbrochen wäre, sei auch eine Umfahrung nur sehr umständlich realisierbar.

So bleibt dem Bürgermeister nichts anderes übrig, als alle Beteiligten eindringlich zu bitten, wieder an den Gesprächstisch zurückzukehren. „Sonst gibt es definitiv nur Verlierer.“ (sg)

