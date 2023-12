Anwohner melden lauten Knall in der Region: Telefone bei der Polizei laufen heiß, aber es gibt eine einfache Erklärung

Von: Sebastian Tauchnitz

Drucken Teilen

Ein Kampfjet aus Deutschland vom Typ Typhoon Eurofighter. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bei den Polizeiinspektionen in Weilheim und Schongau laufen gerade die Telefone heiß. Die Anrufer melden einen lauten Knall und vermuten eine Explosion. Doch die Ursache ist eine andere.

Landkreis - Ein lauter Knall, die Scheiben klirren - viele Bewohner des Landkreises Weilheim-Schongau meldeten sich am Dienstagvormittag bei der Polizei und der Redaktion der Heimatzeitung, weil sie eine Explosion vermuteten. „Gerade klingeln bei uns ununterbrochen die Telefone“, so eine Beamtin der Polizeiinspektion Schongau. Sie könne nicht sagen, was die Ursache des lauten Knalls ist.

Ihre Kollegin von der Polizeiinspektion in Weilheim vermutete, dass ein Überschallflugzeug über die Region geflogen sei. „Das kennen viele jüngere Menschen gar nicht mehr“, so die Beamtin. Früher sei das ganz normal gewesen. Wenn ein Kampfjet der Bundeswehr die Schallmauer durchbricht, also schneller als etwa 1200 Kilometer pro Stunde fliegt, gibt es einen lauten Knall, der an eine Explosion erinnert. Auch in Weilheim „laufen die Telefone gerade heiß“, wie die Polizisten mitteilte.

Mehr Übungen angesichts der weltpolitischen Lage

Oberstleutnant Carsten Spiering, Pressesprecher des Landeskommandos Bayern der Bundeswehr, vermutet, dass es sich um Kampfjets aus Neuburg handelt, die einen Übungsflug über den Landkreis Weilheim-Schongau unternehmen. Daran werde sich die Bevölkerung gewöhnen müssen, so Spiering. „Angesichts der weltpolitischen Lage üben wir mehr“, so der Pressesprecher. Das habe auch Verteidigungsminister Boris Pistorius angewiesen.

Deswegen komme es verstärkt zu Übungsflügen der Bundeswehr-Kampfjets. „Wir versuchen, die Flüge nach Möglichkeit in die Tageszeit zu lesen“, so Spiering. Aber natürlich müsse bisweilen auch der Kampfeinsatz in der Nacht trainiert werden, weswegen eine Lärmbelastung dadurch nicht ausgeschlossen werden könne. Das sei nötig, um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr innerhalb der Nato aufrecht zu erhalten.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Der Pressesprecher verwies darauf, dass die Kampfjets bestimmte Mindesthöhen einhalten müssen und sich auch an die Mittagsruhe halten. Die Bevölkerung müsse sich keine Sorgen machen.