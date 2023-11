„Ein einschneidendes Erlebnis“: Nicht angeleinter Hund jagt Gams zu Tode – Halterin uneinsichtig

Von: Vinzent Fischer

Nahe Lenggries hat ein nicht angeleinter Hund eine Gams zu Tode gejagt. Eine Augenzeugin berichtet, wie genau alles abgelaufen ist.

Wegscheid – Michaela Held-Schmaus ist noch immer schockiert. „Das war ein einschneidendes Erlebnis für mich“, sagt sie unserer Zeitung. „Ich gehe oft in die Berge, aber so etwas hatte ich noch nie erlebt. Das steckt mir noch in den Knochen.“ Am vergangenen Donnerstag war sie mit einem Wanderfreund auf dem Weg zum Koteck nahe Lenggries – und wurde nach eigenen Aussagen Augenzeugin, wie ein nicht angeleinter Hund eine Gams zu Tode jagte.

Nicht angeleinter Hund will sich auf Gams stürzen – Wanderer kommt dem Tier zu Hilfe

„Wir waren kurz vor der Kotalm und wollten noch aufs Koteck rauf“, erzählt Held-Schmaus. „Dann haben wir einen Hund ständig bellen hören.“ Wenig später sahen sie das traurige Schicksal der Gams dann mit ihren eigenen Augen.

Eine Gams wurde von einem Hund zu Tode gejagt. Am Boden liegend, musste das Tier von Jagdpächter Sepp Kreidl von seinem Leid erlöst werden. © Privat

„Das Tier lief bergab und der Hund hinterher. Irgendwann ist die Gams zusammengebrochen. Dann wollte sich der Hund auf sie stürzen, aber ein Wanderer konnte das gerade noch verhindern“, berichtet Held-Schmaus, die in München und Lenggries wohnt. „Die Halterin rief ihn mehrmals beim Namen, aber der Hund hat nicht mehr auf sie gehört. Der war völlig außer Rand und Band.“ Der Wanderer habe dann die Polizei gerufen, so Held-Schmaus.

Die Halterin rief ihn mehrmals beim Namen, aber der Hund hat nicht mehr auf sie gehört. Der war völlig außer Rand und Band.

Sepp Kreidl ist einer von drei Jagdpächtern in Wegscheid und wurde an besagtem Tag von der Polizei verständigt. „Wir haben die Gams schwer verletzt in einem Graben gefunden“, sagt der Wegscheider. „Die Gams konnte sich gar nicht mehr bewegen, nur noch den Kopf aufrichten.“ Verletzungsspuren von einem Hund seien an der Gams nicht aufzufinden gewesen. Die Jagd hat dem Tier aber schwer zugesetzt – auch weil es bereits geschwächt war. „Die Gams war stark abgemagert“, berichtet Kreidl. Statt mindestens 20 Kilo wog sie nur noch knapp zehn.

Die Gams war schon geschwächt: „Gut, dass sie jetzt erlöst ist“

„Das Tier muss schon längere Zeit geschwächt gewesen sein.“ Außerdem sei das etwa zehn bis zwölf Jahre alte Tier stark mit Kot verschmiert gewesen. Es habe Durchfall gehabt, was auf einen Leberschaden durch Parasiten zurückzuführen sei, so Kreidl. Dem Jäger blieb in der Situation nichts anderes übrig, als das Tier mit einem Fangschuss zu erlegen. „Es ist gut, dass die Gams jetzt erlöst ist“, so Kreidl. Er habe die Hundehalterin später zur Rede gestellt. „Ich habe sie darauf hingewiesen, dass man Hunde besser anleint, gerade dort, wo Wild unterwegs ist.“ Bei dem Hund habe es sich um einen kleineren Mischling gehandelt. „Es war ein gutes Gespräch, sie war einsichtig.“

Wir haben die Frau später noch einmal getroffen. Sie sagte, das sei halt Natur, und es habe schließlich keine Leinenpflicht gegeben

Michaela Held-Schmaus stellt das anders dar. „Wir haben die Frau später noch einmal getroffen. Sie sagte, das sei halt Natur, und es habe schließlich keine Leinenpflicht gegeben“, so die Lenggrieserin. „Sie war mir gegenüber gar nicht einsichtig. Ich hatte nicht den Eindruck, als hätte sie kapiert, dass der Hund angeleint gehört.“

Grundsätzlich gebe es immer wieder Fälle von Hunden, die in den Bergen Jagd auf Wild machen, betont Jagdpächter Sepp Kreidl. „Im Winter ist es noch schlimmer, weil die Hunde im Schnee schnell laufen können, während das Wild mit den Hufen nur langsam vorankommt“, erklärt Kreidl. Er appelliert darum an alle Halter, ihre Hunde im Wald und in den Bergen durchgehend anzuleinen, auch wenn es in der Gemeinde Lenggries keine Anleinpflicht gibt. (vfi)

