Der „surfende Sunnyboy“ aus Erding: Auf der Suche nach der wahren Liebe im TV

Von: Markus Ostermaier

Teilen

Leon Ziegler (25) aus Erding wird als „surfender Sunnyboy“ beschreiben. Zu sehen ist er auf RTL2. © Screenshot: Ostermaier

Einen Datingshow-Teilnehmer aus der Region gibt es aktuell wieder im TV zu sehen. Leon Ziegler aus Erding ist Kandidat der diesjährigen RTL2-Staffel von „Love Island“.

Erding - Single-Frauen und -Männer leben in einer Villa in Griechenland und sind nach Sender-Angaben auf der Suche nach „heißen Flirts und der wahren Liebe“. Diese Show bekommt nun Zuwachs auch aus Erding – Leon Ziegler ist dabei.

(Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)



Der „surfende Sunnyboy“ aus Erding – jetzt in einer TV-Datingshow

Der 25-jährige Student aus Erding wird in der Show als der „surfende Sunnyboy“ beschrieben, der seit einem Jahr Single ist. Ob Ziegler, der in seiner Freizeit gerne surft und Fußball spielt, eine neue Partnerin in der Sendung findet, können Zuschauer noch bis 2. Oktober mit verfolgen. Die Sendung bei RTL ZWEI läuft jeden Abend. Nur samstags, da macht die Liebe eine Pause. (mot)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Erding finden Sie auf Merkur.de/Erding.