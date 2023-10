Wurde „Rapegame“ zur echten Vergewaltigung? Ex-Partner ignorierte offenbar Safeword

Von: Andreas Müller

Vor dem Landgericht München muss sich ein 38-Jähriger verantworten. Die Anklage lautet: Vergewaltigung. © Matthias Balk

Er traf sich regelmäßig mit einer Frau in Egling. Dabei spielte das Paar Vergewaltigungen nach - lange Zeit war das einvernehmlich. Dann eskalierte die Situation.

Egling/München – Dass in Vergewaltigungsprozessen häufig Aussage gegen Aussage steht, liegt in der Natur der Sache. In dem Fall, über den seit Donnerstag am Landgericht München II verhandelt wird, dürfte der Tatnachweis noch schwerer zu führen sein: Die Beteiligten hatten nämlich über mehrere Monate einvernehmlichen Sex. Und zwar solchen, bei dem sie Vergewaltigungen nachgespielt haben. „Rapegame“ nennen Insider diese Sexualpraktik. Die Frau tut so, als würde der Mann sexuelle Handlungen gegen ihren Willen vornehmen.

Das Safeword ignoriert? Ex-Pärchen trifft sich nach besonderen Liebespraktiken vor Gericht

Laut Anklage hatten sich die 41-jährige Daniela R. (Name geändert) und der 38-jährige Angeklagte über das Internet kennengelernt und mehrfach getroffen. So auch am Vormittag des 20. September vergangenen Jahres in R’s Wohnung in Egling. Daniela R. wollte Schluss machen, weil der Angeklagte eifersüchtig reagiert hatte, wenn sie sich mit anderen Männern getroffen hat. So steht es in der Anklage.

Zunächst war alles einvernehmlich - dann soll der 38-Jährige seine Partnerin vergewaltigt haben

Dennoch kam es auch an diesem Tag zum Sex – zunächst einvernehmlich. Laut Staatsanwaltschaft zog der Angeklagte die an den Händen mit einem Seil gefesselte R. ins Wohnzimmer und hängte das Seil an einen Haken, der an einem Balken befestigt war. Der Kraftfahrer, geschiedener Vater zweier Kinder, nahm daraufhin sexuelle Handlungen an Daniela R. vor, die er aber abbrach, als diese „schwarzes Herz“ sagte. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes „Safeword“, das dem Partner signalisiert, er möge aufhören. Solche Signalwörter zu vereinbaren, ist in Rapegame-Kreisen offenbar üblich.

Sie spielten Vergewaltigungen nach - bis aus dem Spiel Ernst wurde?

Anscheinend kam es wohl zum Streit über die weitere Tagesplanung. Aus Verärgerung soll der Angeklagte Daniela R. gepackt, das Safeword ignoriert und vergewaltigt haben – dieses Mal aber nicht zum Schein. In der Anklage ist neben Fesseln von einer Sturmhaube, einer Peitsche und einem etwa 44 Zentimeter großen linealförmigen Schlaginstrument aus Leder die Rede. In der Anklage heißt es, der 38-Jährige habe aus Hass sichtbare Spuren am Körper seiner Sexpartnerin hinterlassen wollen.

Der Angeklagte wollte sich am Donnerstag zu den Vorwürfen nicht äußern. Nicht einmal zu seinem Lebenslauf wollte er etwas sagen. Wie in Fällen dieser Art üblich ist bei Daniela R.’s Vernehmung die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden. Zudem hat sie, die sich als Nebenklägerin am Prozess beteiligt, über ihre Anwältin beantragt, bei ihrer Vernehmung auch den Angeklagten auszuschließen. Sie sei bis heute in psychologischer Behandlung, eine unmittelbare Konfrontation mit dem 38-Jährigen könne den Behandlungserfolg gefährden, so die Argumentation der Anwältin.

Noch kein Urteil im Vergewaltigungs-Prozess in München

Das Gericht wolle eine „Retraumatisierung“ des mutmaßlichen Opfers verhindern, gleichzeitig aber die Rechte des Angeklagten wahren, erklärte der Vorsitzende Richter. Deshalb ist die Vernehmung der 41-Jährigen per Video in einen Nebenraum übertragen worden, in dem ihr mutmaßlicher Peiniger saß. Das Urteil ist für Ende nächster Woche geplant.