Sturmtief setzt den Alpenplus-Skigebieten zu - Bäume stürzen auf Lifttrassen

Von: Gabi Werner

Das stürmische Wetter blieb auch für die Skigebiete im Kreis Miesbach nicht ohne Folgen: Die Liftanlagen mussten schließen. Wann der Betrieb wieder normal läuft, ist noch unklar.

Schliersee/Bayrischzell/Rottach-Egern – Der Dauerregen und der heftige Sturm setzten zuletzt den Skigebieten im Landkreis Miesbach ordentlich zu – und machen den Liftbetreibern auch weiterhin zu schaffen. Aufgrund von Orkanböen, die am Berg eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern erreichten, mussten am Freitag (22. Dezember) die Anlagen in allen drei Alpenplus-Gebieten – also Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee und Brauneck (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) – komplett geschlossen bleiben. Auch die Kabinenbahn am Wallberg in Rottach-Egern stand still. „Bei solchen Bedingungen geht auch mit gutem Willen nichts mehr“, macht Antonia Asenstorfer, Geschäftsführerin der Brauneck- und Wallbergbahnen GmbH sowie Sprecherin der Alpenplus-Partner, deutlich. Wegen der widrigen Witterungsverhältnisse war es schon vor dem Freitag punktuell zu Betriebseinschränkungen gekommen.

Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee hat mit Sturmschäden zu kämpfen

Wie es mit dem Betrieb in den Skigebiete so kurz vor Weihnachten weitergeht, ist noch nicht ganz klar und laut Asenstorfer stark davon abhängig, wie sich das Wetter entwickelt. Fest steht: Das Skigebiet Spitzingsee bleibt auch an diesem Samstag (23. Dezember) noch ganztägig geschlossen. „Hier sind aufgrund des Sturms Bäume auf die Lifttrassen gefallen“, erklärt Asenstorfer. Ehe die Schäden nicht beseitigt seien, könnten die Liftanlagen nicht wieder öffnen. Möglicherweise werde hier der Skibetrieb erst zum Ersten Weihnachtsfeiertag wieder aufgenommen.

Da herrschten noch Traumbedingungen: Am dritten Adventssonntag tummelten sich zahlreiche Wintersportler am Spitzing, hier die Bergstation der Stümpflingbahn. Mitte der Woche kamen dann der große Regen und der Sturm. © Thomas Plettenberg

Am Sudelfeld werden die Lifte wohl ebenfalls noch still stehen

Auch am Sudelfeld in Bayrischzell werden die Lifte an diesem Samstag (23.. Dezember) wohl noch still stehen. Der Sturm sei einfach zu heftig, teilt Egid Stadler, Geschäftsführer der Bergbahnen Sudelfeld, mit. Ob auch hier gravierendere Schäden durch die Böen entstanden sind, musste am Freitag erst eine genaue Überprüfung der Anlagen zeigen.

Bei den Bahnen am Wallberg und am Brauneck in Lenggries ist eine Wiederaufnahme des Betriebs laut Asenstorfer davon abhängig, ob und wann sich der Wind legt. Sie empfiehlt allen Besuchern, sich auf den Webseiten der einzelnen Gebiete über die aktuelle Lage zu informieren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt's jetzt auch in unserem regelmäßigen Miesbach-Newsletter

Pisten haben dem Dauerregen bisher standgehalten

Für die Ferienzeit nach Heiligabend – die wohl wichtigste Phase für die Liftbetreiber – ist die Alpenplus-Sprecherin zuversichtlich, dass der Skibetrieb wieder ungehindert stattfinden kann. Bisher hätten die Pisten dem Regen standgehalten, sagt Asenstorfer. „Wir haben eine gute Unterlage.“ Nun aber sei es an der Zeit, dass der Regen in Schnee übergeht – oder zumindest die Niederschläge aufhören, meint sie. „Ansonsten können wir für nichts garantieren.“ gab

