„Ich liebe Weihnachten“: Erdings erstes Christkind heißt Linda

Von: Gabi Zierz

Freuen sich auf eine schöne Vorweihnachtszeit (v. l.): Julia Flötzinger-Wilson (Stadtmarketing), Erdings erstes Christkind Linda Müller und Leopold Gruber, Vorsitzender des Ardeo-Netzwerks „Erdings bunte Häuser“. Ardeo und Stadt arbeiten bei der Wunschstern-Aktion zusammen. © Gabi Zierz

Erding hat erstmals ein Christkind. Die 22-jährige Langengeislingerin Linda Müller wird die Aufgabe bis Weihnachten übernehmen und ab Freitag regelmäßig beim Christkindlmarkt zu erleben sein.

Erding – Premiere in der Vorweihnachtszeit in Erding: Linda Müller ist das erste Christkind der Stadt. Die 22-jährige Langengeislingerin, die Sportwissenschaften studiert, hat unter 25 Bewerberinnen das Rennen gemacht. Ihren ersten großen Auftritt hat sie im weißen Gewand, mit goldenen Flügeln und Lichterkranz am kommenden Freitag, wenn OB Max Gotz um 17 Uhr auf dem Schrannenplatz den Christkindlmarkt eröffnet.

Bis 22. Dezember ist dort und auf dem Kleinen Platz täglich von 11 bis 21.30 Uhr allerhand geboten. Auch die Wunschstern-Aktion „Erding hilft“ gibt es heuer wieder.

Erdings erstes Christkind: Linda Müller hat einen emotionalen Bezug zu Weihnachten

„Ich liebe Weihnachten von klein auf und bin dankbar, dass ich es repräsentieren darf“, sagte Linda Müller am Dienstagnachmittag bei ihrer Vorstellung auf dem Schrannenplatz. Es weihnachtet schon in der Altstadt, auch wenn statt Schnee Regen vom Himmel fällt. Die Marktbuden stehen bereit und werden eingerichtet, die große Fichte zwischen Kinderkarussell und Kunsteisbahn ist mit roten Kugeln geschmückt.

Sie haben sogar Goldstaub verstreut

Sehr lange und intensiv habe sie selbst ans Christkind geglaubt – auch dank ihrer Eltern: „Sie haben sogar Goldstaub verstreut.“ Noch heute schreibe sie einen Wunschzettel. Auch ein selbst gebackenes Lebkuchenhaus gehört bei Familie Müller zur Tradition, das werde allerdings „architektonisch immer anspruchsvoller“. Vergangenes Jahr war’s ein Lebkuchen-Hochhaus. Auch Weihnachtsfilme schaut das Erdinger Christkind gerne, am liebsten „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und „Liebe braucht keine Ferien“.

Stadt Erding sucht Christkind über Instagram-Aufruf – Linda Müller bewirbt sich

Auf Instagram hatte Linda Müller den Christkind-Aufruf der Stadt gesehen und sich mit einem Video beworben. Sieben der 25 Bewerberinnen wurden zur Vorstellungsrunde ins Rathaus eingeladen, drei kamen in die Endauswahl. Auf der Stadt-Homepage und in den Sozialen Medien konnten die Bürger dann final abstimmen. Gut 2000 Nutzer machten mit.

Zu erleben ist das Christkind dienstags um 17 Uhr und freitags um 16 Uhr auf dem Christkindlmarkt. Mal liest es eine Geschichte, mal schreibt es mit den Kindern Wunschzettel, mal singt es mit ihnen Weihnachtslieder.

Überhaupt geht es sehr musikalisch zu, viele Chöre und Ensembles aus Stadt und Landkreis treten auf – entweder auf der überdachten Bühne am Schrannenplatz oder im Frauenkircherl.

Von Mini-Disco bis Wunschstern-Aktion: Christkindlmarkt Erding bietet heuer buntes Programm

Julia Flötzinger-Wilson (Stadtmarketing) sowie Patrick Goldes und Florian Rauch vom Kulturamt stellten das Programm vor. „Es gibt zwei bis drei Programmpunkte täglich für Jung und Alt“, so Goldes. Insgesamt sind es fast 30 Kinderveranstaltungen. Auf der Eisfläche bietet die Stadt erstmals zusammen mit der Tanzwelt Erding eine Mini-Disco on Ice für Kinder bis sechs Jahre und eine Silent Disco on Ice (mit Kopfhörern) an.

18 Hütten und zwei Unterstandhütten stehen heuer bereit. Dazu gehören neben vier Glühwein- und sechs Essensständen auch zwei Echt-Erding-Hütten, in denen ein vielfältiges in der Region produziertes, handwerkliches Angebot gemacht wird.

Die Vorweihnachtszeit in Erding steht im Zeichen der Solidarität – auch mit Kindern, denen es nicht so gut geht. 550 von ihnen – ermittelt in Kitas, Grundschulen, bei der Tafel und im BRK-Frauenhaus – sollen heuer dank der Wunschstern-Aktion mit Geschenken im Wert von maximal 30 Euro bedacht werden.

Erdinger Wunschstern-Aktion soll „wieder viele Kinder glücklich machen“

„Wir wollen schauen, dass wir wieder viele Kinder glücklich machen“, sagte Flötzinger-Wilson. Viele Wünsche gingen heuer in Richtung Anziehsachen wie Schneehosen oder Pullis, erzählte sie. Die Wunschsterne hängen ab dem verkaufsoffenen Sonntag, 26. November bei 16 Geschäften, Dienstleistern und Einrichtungen aus.

Dort können sich Bürgerinnen und Bürger einen Stern nehmen, das Geschenk besorgen und bis spätestens 11. Dezember verpackt im Rathaus, Landshuter Straße 1, abgeben. Dann können die Päckchen den Kindern rechtzeitig zum Fest übergeben werden.

