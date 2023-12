„Wenn nichts passiert, müssen wir den Verkehr einstellen“: Busunternehmer kritisiert Räumdienst scharf

Von: Thomas Steinhardt

Busfahrer haben es derzeit nicht leicht - wie hier in Puchheim auf dem Weg nach Germering. © Gehre

Vereiste Fahrbahnen und wahre Buckelpisten haben Autofahrern und den Fahrern von Linienbussen am Montag das Leben schwer gemacht. Es hagelt Kritik - vor allem an der Stadt Germering.

Germering - „Es ist katastrophal! Wir fühlen uns zum Teil von den Kommunen im Stich gelassen“, sagte Wolfgang Riedlinger, Geschäftsführer der Busverkehr Südbayern GmbH, die mehrere Linien im Landkreis bedient. Am Montagnachmittag war er kurz davor, seine Busse samt Fahrern aus Germering zurückzuholen. „Wenn nichts passiert, müssen wir den Verkehr einstellen“, sagte Riedlinger. Schließlich müsse das Busunternehmen für einen sicheren Betrieb sorgen. Unter diesen Umständen sei das kaum möglich.

Wintereinbruch in Oberbayern - „Kann mich nicht erinnern...“

Vor allem die Münchner Straße sei laut Riedlinger schlecht geräumt gewesen, aber auch die Germeringer Spange. Am Montag habe er deshalb nur kurze Busse ausrücken lassen. Das habe er in 25 Jahren Busbetrieb so noch nicht erlebt. „Ich kann mich nicht erinnern, dass das so in dieser Form schon einmal war. Auch nicht bei dem letzten großen Schnee 2006“, sagte Riedlinger. Seiner Meinung nach wäre es besser gewesen, mit der Schulöffnung noch einen Tag zu warten, bis sich die Lage beruhigt hat.

Kritik an Räumdienst: Bauhof rechtfertigt sich

Michael Seeholzer, stellvertretender Leiter des Bauhofs Germering, kann die Kritik von Riedlinger nicht nachvollziehen: „Was soll ich sagen? Wir tun, was wir können.“ Die Mitarbeiter des Bauhofs seien seit Samstagvormittag fast durchweg im Einsatz gewesen. Nur am Sonntagnachmittag habe man eine kurze Pause zur Erholung eingelegt. Es sei halt einfach sehr viel Schnee gewesen. Man sei immer noch mit dem Abtransport der Schneemassen beschäftigt und setze dafür Radlader ein.

Die extrem tiefen Temperaturen machten das Freihalten der Straßen zusätzlich schwierig: „Da wirkt das Salz einfach nicht mehr.“ Man habe vom Landratsamt den Hinweis bekommen, dass die Busse auf der Spange und an der Münchner Straße Probleme haben. Seeholzer: „Wir haben sofort reagiert und dort noch einmal geräumt und gesalzen. Mehr können wir aber nicht machen.“

