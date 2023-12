Lkw mit Lebensmitteln fängt Feuer: Großeinsatz auf der A96 – Strecke aktuell total gesperrt

Von: Lukas Schierlinger

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften war vor Ort (Symbolbild). © IMAGO/David Breidert

Beeinträchtigungen auf der A96: Nachdem ein Lkw Feuer gefangen hatte, rückte ein Großaufgebot von Rettern aus. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Inning – Am späten Sonntagabend (3. Dezember) ist auf der A96 in Fahrtrichtung München auf Höhe Inning das Kühlaggregat eines Sattelzuges in Brand geraten. Das Feuer erfasste schließlich die Zugmaschine, die vollständig abbrannte. Zudem wurden Teile des Anhängers sowie der Ladung beschädigt.

Nach dem Unfall, der sich gegen 23.20 Uhr ereignet hatte, begannen für die Feuerwehr umfangreiche Löscharbeiten. „Hierzu mussten auch die geladenen Lebensmittel abgeladen werden, um das Feuer gezielt ablöschen zu können“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Fürstenfeldbruck.

Lkw-Brand auf der A96: Fahrer kann sich in Sicherheit bringen

Der Sachschaden beträgt mindestens 50.000 Euro. Glücklicherweise konnte sich der Lkw-Fahrer rechtzeitig in Sicherheit bringen. In Fahrtrichtung München war die A96 zunächst komplett gesperrt, dies galt auch noch in den Morgenstunden des Montags. Ein Ende der Sperrung sei zunächst nicht absehbar, hieß es vonseiten der Einsatzkräfte.

„Ab der Anschlussstelle Inning wird der Verkehr von der Autobahn abgeleitet. Kurzzeitig musste auch die Gegenfahrbahn aufgrund der Rauchentwicklung gesperrt werden“, informierte die VPI. Im Einsatz waren die Feuerwehren Steinebach, Inning, Eching, Etterschlag, Grafrath und Starnberg.

