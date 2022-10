Das Lockmittel war Tierliebe: 39-Jähriger soll Minderjährige missbraucht haben

Von: Lucas Sauter-Orengo

Vor dem Amtsgericht Weilheim muss sich ein 39-Jähriger verantworten. Ihm wird vorgeworfen, eine Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. © Armin Weigel / dpa

Mit seinen Kaninchen als Lockmittel soll ein 39-Jähriger eine 15-jährige Schongauerin sexuell missbraucht haben. Auch im Internet war er vor Minderjährigen in Livestreams aktiv. Jetzt muss sich der Mann vor dem Weilheimer Amtsgericht verantworten.

Schongau/Polling – Der angeklagte 39-Jährige, der damals als Betreiber einer Kaninchenstation in Polling arbeitete, bekam im Sommer 2020 Besuch von einer Familie aus Schongau. Die Tochter, eine tierbegeisterte damals 15-Jährige, wollte sich ein neues Kaninchen aussuchen. Da der Inhaber der Station einen freundlichen Eindruck machte, war der Kauf eines Tieres bald beschlossen. Um sich bezüglich der Kaninchen verständigen zu können, wurden Telefonnummern ausgetauscht.

Die Kaninchen-Thematik habe sich bei der 15-Jährigen bald zum Lebensmittelpunkt entwickelt, sagte ihre Mutter vor Gericht. Das sorgte in der Familie für reichlich Diskussionsstoff. Schließlich gab man der Tochter die Nummer des Mannes, damit sie ihn „mit Fragen löchern“ könne und nicht alles über die Eltern läuft.

Bayern: Mann belästigte die Minderjährige im realen Leben und via Chat

Das gekaufte Kaninchen musste bald umgetauscht werden und der Mann verlangte, dass die Tochter selbst erscheint. „Für Mütter habe er keine Zeit“, hieß es. Der Mann holte die Geschädigte von da an mehrmals von Zuhause ab und fuhr mit ihr zu seiner Station, wo sie mithelfen durfte. Die Eltern hatten zwar gewisse Bedenken, schritten jedoch nicht ein. Die Tochter sei von den Kaninchen begeistert gewesen.

Bei den Treffen artete die anfangs freundschaftliche Beziehung jedoch bald aus. Sowohl im realen Leben als auch im Handy-Chat begann der Mann, die Minderjährige zu belästigen. Er schickte ihr Fotos seines Genitalbereichs. Auch mehrere pornographische Videos schickte er dem Mädchen, die ihn teilweise bei der Selbstbefriedigung zeigten. Auch sexuelle Fantasien, die 15-Jährige betreffend, äußerte er via Textnachricht und forderte sie auf, ihm ebenfalls derartiges Material zuzuspielen.

In Bayern: Geschädigte hat mehrere Therapien, Selbstverletzung und Suizidversuch hinter sich

Doch auch in der realen Welt kam es zu sexuellen Übergriffen. Mehrfach und an verschiedenen Orten habe er Händchenhalten wollen und versucht, das Mädchen zu küssen oder mit der Hand an ihren Intimbereich zu gelangen. Auch bei ihr Zuhause sei es zu derartigen Situationen gekommen, als die Eltern nicht im Haus waren.

Die Geschädigte äußerte sich nur mittels einer Videoaufzeichnung zu den Vorfällen. Ihre Tochter würde jeden Tag nur versuchen zu überleben, sagte die Mutter. Mehrere Therapien, Selbstverletzung und sogar ein Suizidversuch habe die 15-Jährige schon überstanden.

Der Höhepunkt der sexuellen Übergriffe passierte in einem Stall, wo der Angeklagte vor ihr onanierte, nachdem sie sich seinen Forderungen, selbst an ihm tätig zu werden, widersetzt hatte. Dennoch habe er ihre Hand an seinen Genitalbereich geführt. Auch bei den übrigen Vorfällen habe sie es über sich ergehen lassen, da sie nicht gewusst habe, wie sie reagieren soll.

Liebe zu den Kaninchen ließ das Opfer den Kontakt aufrechterhalten

Vor jedem Treffen mit ihm habe sie ein ungutes Gefühl gehabt, ihre Liebe zu den Kaninchen habe sie jedoch dazu bewegt, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Sexuelles Interesse an dem damals 37-Jährigen habe sie „auf keinen Fall“ gehabt, wie sie betonte.

Nur ihre damals beste Freundin wurde von ihr regelmäßig über die Vorkommnisse aufgeklärt. Diese habe irgendwann ihre Eltern informiert und diese wiederum die des Opfers. Von da an verschlechterte sich der Zustand des Mädchens zunehmend. Anzeige zu erstatten, sei letztlich auch der Wunsch der 15-Jährigen gewesen.

Beweisaufnahme muss vertagt werden – Verteidiger stellt Befangenheitsantrag

Der Mann sei jedoch auch in den sozialen Medien aktiv gewesen, wie ein Polizeibeamter erzählte. Auf der Plattform TikTok habe er in Livestreams sexuelle Inhalte behandelt, wobei er die überwiegend weiblichen Nutzer zu persönlichen Sexualerfahrungen und Vorlieben befragte, sich erregt zeigte und nicht-jugendfreie Äußerungen tätigte. Der Beamte geht davon aus, dass sich unter den Zuschauern auch viele Minderjährige befanden. Teilweise hätten diese sogar ihr Alter in der Kommentarspalte erwähnt.

Das Fehlen einiger Zeugen sorgte dafür, dass die Beweisaufnahme an einem späteren Termin fortgesetzt werden muss. Der Verteidiger stellte außerdem einen Befangenheitsantrag, da er einer Schöffin vorwarf, unerlaubt Einblick in die Akten erhalten zu haben.

Von Florian Zerhoch

