Trotz Krankheit noch einmal ans Meer: Wie eine Hilfsaktion eine Miesbacherin überglücklich machte

Von: Dieter Dorby

Noch einmal nach Italien, noch einmal ans Meer: Dank des Malteser Hilfsdienstes war es Martina Glanz (r.) möglich, ihren Traum zu erleben. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Karolin Wanzeck unterstützte sie vor Ort. © malteser

In den Urlaub fahren ist für viele selbstverständlich. Aber wer schwer krank ist, Hilfe braucht und nicht das nötige Geld hat, kann sich diesen Luxus nicht leisten – egal wie groß die Sehnsucht ist. Daher bietet der Malteser Hilfsdienst seinen Herzenswunsch-Krankenwagen an. Mit ihm erlebte eine Miesbacherin eine lang ersehnte Fahrt.

Miesbach – Einmal noch ans Meer. Italien erleben. Im Sand gehen. Die Wellen an den Beinen spüren. Dieser Wunsch begleitete Martina Glanz schon lange. In die Tat umsetzen konnte sie ihn aber nicht. Der Grund dafür ist ihre Krankheit. Die 55-jährige Miesbacherin leidet an Multipler Sklerose (MS).

Miesbacherin von Multipler Sklerose betroffen: Schleichende Krankheit

Die Krankheit kam schleichend. Ihre Motorik wurde vor einigen Jahren zunehmend schlechter. Ihre Berufe als Verkaufsberaterin und professionelle Make-up-Artistin konnte sie immer schwieriger ausüben. Es dauerte an die sechs Jahre, bis endlich im Jahr 2016 Multiple Sklerose als Ursache festgestellt werden konnte. Eine Diagnose, die Glanz wie eine Befreiung empfand: „Endlich habe ich gewusst, was mit mir los war.“ Dennoch war es ein Schock.

Denn das Zittern der Hände war im Beruf durchaus aufgefallen. Mancher im Arbeitsumfeld hatte schon Alkohol im Verdacht – Vermutungen, die die Freiberuflerin belasteten. Nicht nur der Job, auch das Gehen fiel zunehmend schwerer. Die Standsicherheit schwindet seitdem zunehmend. Glanz nutzt Nordic-Walking-Stöcke, um sich beim Gehen zu stabilisieren.

Sehnsuchtsland Italien: Glanz konnte seit Jahren nicht mehr Reisen

Die Folge: Seit Jahren ist für die Miesbacherin kein Urlaub mehr möglich. Niemand ist da, der mit ihr reisen und – noch wichtiger – im Fall der Fälle helfen kann. Denn allein wegzufahren birgt das Risiko, dass sie stürzt und sich dabei schwer verletzt. Ihr Sehnsuchtsland Italien, für viele nur ein größerer Katzensprung entfernt, wurde für sie damit unerreichbar.

Dabei hatte sie dort, als sie 22, 23 Jahre alt war, eine sehr schöne Zeit verbracht. Damals hatte sie in Bibione im Hotel gearbeitet. Seitdem verbindet sie „wunderschöne Erinnerungen“ an diese Region. Zuletzt sei sie vor 16 Jahren in Italien gewesen.

Malteser-Aktion „Herzenswunsch“ macht Urlaub in Jesolo möglich

Durch Zufall war sie nun auf die Aktion mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen des Malteser Hilfsdienstes aufmerksam geworden. Sie bewarb sich und hatte Glück: Sie durfte mit dem Krankenwagen für zwei Tage nach Jesolo. Der Moment am Meer war für Martina Glanz dann auch unglaublich. „Es war ganz toll“, erzählt sie. „Die Luft, das Flair – ich habe all das aufgesogen.“ Und natürlich durfte auch das Essen im Ristorante nicht fehlen – gewissermaßen das i-Tüpfelchen der Fahrt.

Für Karolin Wanzeck, die Martina Glanz als ehrenamtliche Malteser-Mitarbeiterin zusammen mit einem Kollegen begleitete, war es schön, die Freude der MS-Patientin mitzuerleben. „Für mich geht da das Herz auf“, sagt sie. Bewegende Momente gehörten bei solchen Fahrten meist dazu: Menschen, die Abschied nehmen wollen von Freunden und Bekannten. Oder eben einen bestimmten Ort besuchen möchten.

Malteser-Angebot finanziert sich über Spenden

Das Angebot des Malteser Hilfsdienstes finanziert sich über Spenden und richtet sich an Menschen, die so eine Fahrt selbst körperlich und finanziell nicht stemmen können. Mit dabei auf der Reise ist auch ein Rettungssanitäter. Für Martina Glanz ist der Herzenswunsch-Krankenwagen ein Glücksfall: „Mehrere Stunde selbst zu fahren hätte ich nicht mehr geschafft.“

Infos zur Aktion Die Aktion „Herzenswunsch-Krankenwagen“ des Malteser Hilfsdienstes ist mit weiteren Informationen online auf www.malteser.de/herzenswunsch.html zu finden.

Aktuell ist sie wieder in einer Reha-Maßnahme. „Man lebt in Kliniken“, sagt sie etwas wehmütig. „Aber man muss nach vorne schauen. Man darf nicht aufgeben.“ Umso mehr zehrt sie nun vom Besuch am Meer. „Es waren tolle Stunden.“

