Zwei Mädchen (15, 14) verlieren beide Eltern: „Der Tod hat nicht das letzte Wort“

Von: Nikola Obermeier

Am Grab der Eltern auf dem Friedhof von Hilgertshausen zündet Ciprian Burlacioiu eine neue Kerze an. An diesen Ort kommen Marina und Gabriela nicht so gerne. © Nikola Obermeier

Zwei Mädchen aus Hilgertshausen, 14 und 15 Jahre alt, haben jetzt nur noch sich. Ihr Vater starb vor zehn Jahren, im Herbst ihre Mutter.

Hilgertshausen – Eng aneinandergeschmiegt sitzen Marina (15) und Gabriela (14, Namen geändert) auf der Couch. Sie halten sich fest an der Hand. Sie haben nur noch sich. Ihre Mutter starb am 15. Oktober 2022, nach einem jahrelangen Kampf gegen den Krebs. Ihr Vater starb schon vor zehn Jahren, auch an Krebs. Nun lebt ihre Oma Maria Negru mit im Haus. Freunde und Nachbarn helfen den Schwestern und der Oma in deren Schmerz. Und der ganze Ort hilft mit, dass die Kinder in ihrem Haus bleiben und eine sorgenfreie Zukunft haben können, zumindest finanziell. Denn alles andere Wichtige kann den Schwestern niemand zurückgeben.

Die Eltern kamen 2002 aus Rumänien nach Deutschland

Im Jahr 2002 kamen Cipriana und Constantin Birleanu als junges Paar aus ihrer Heimat Rumänien nach Deutschland. Er war als Programmierer tätig und verdiente gut, sie war Bankkauffrau. Zunächst lebten sie in Petershausen, ihre beiden Töchter Marina und Gabriela wurden geboren. Sie kauften sich das Haus in Hilgertshausen, „es war stark sanierungsbedürftig“, sagt Ciprian Burlacioiu, ein enger Freund der Familie. Er sitzt den beiden Mädchen gegenüber, erzählt ihre Geschichte mit ruhiger Stimme, findet Worte für das unfassbare Leid, das ihnen widerfahren ist.

Ein halbes Jahr, nachdem Familie Birleanu in das Haus eingezogen war, starb Vater Constantin plötzlich. Er war noch kurz im Krankenhaus, aber ihm konnte nicht mehr geholfen werden: Krebs, zu spät erkannt. Marina und Gabriela waren damals drei und vier Jahre alt. Mutter Cipriana blieb zurück mit den beiden Mädchen. Sie arbeitete, renovierte das Haus weiter, kümmerte sich um die Kinder. „Etwa eineinhalb Jahre nach dem Tod ihres Mannes bekam sie die Diagnose Brustkrebs“, sagt Ciprian Burlacioiu. Es begann ein harter Kampf, sieben bis acht Jahre lang. „Trotzdem haben wir sie sehr fröhlich und lebenslustig erlebt, sie war motiviert, weiterzuleben mit ihrer Familie.“

Cipriana hatte unzählige Chemotherapien

Cipriana hatte unzählige Chemotherapien, tat alles, was ihr die Ärzte empfahlen. „Es waren Momente der Freude und der Zuversicht, es ging ihr gut, aber es gab auch Zeiten, in denen es ihr nicht gut ging“, erinnert sich Ciprian Burlacioiu. In all diesen Jahren hat die alleinerziehende Mutter gearbeitet, schon vor Corona viel im Homeoffice, sie war angestellt bei einer Bank. Nach und nach zahlte sie das Haus ab. Sie wurde in Alltagsdingen unterstützt von einem großen Freundeskreis, „aber sie hat sich niemals beklagt“, sagt Ciprian Burlacioiu. Nach einer Pause fügt er hinzu: „Obwohl sie wusste, was auf sie zukommt. Sie hoffte, dass es so spät wie möglich eintrifft.“

„Ich erinnere mich, das war in den letzten Sommerferien, da konnte sie nicht mehr alleine aus dem Bett.“

Nach und nach ging es ihr schlechter. „Die ersten Jahre haben wir nicht mitbekommen, dass Mama krank war“, sagt Marina, die ältere der beiden Schwestern, mit leiser Stimme. „Sie war stark und immer für uns da.“ Doch dann bemerkten auch die Kinder die Krankheit. „Ich erinnere mich, das war in den letzten Sommerferien, da konnte sie nicht mehr alleine aus dem Bett.“

Zu dem Zeitpunkt war längst schon klar, dass Cipriana sterben muss. „Wir wussten ein halbes Jahr vor dem Tod sicher, dass uns Mama verlassen wird“, sagt Marina. Ihre Augen füllen sich mit Tränen, sie legt den Kopf an die Schulter ihrer Schwester. „Wir wollten immer jede Minute Zeit, die wir noch zusammen haben, mit ihr verbringen. Ich bin immer gleich nach der Schule zu ihr ins Zimmer und hab ihr alles erzählt.“ Marina und Gabriela halten sich in ihrem Schmerz ganz fest und weinen. Und sie streichen Oma Maria über den Rücken. Alle drei schauen auf das Bild von Cipriana, es steht auf dem weißen Klavier, umrahmt von Fotos von den Kindern, von Cipriana und Constantin.

Die Oma aus Rumänien kümmert sich jetzt um die Mädchen

Die Mutter von Cipriana, Maria Negru, kam im Frühjahr 2022 nach Hilgertshausen, sie ließ ihren Mann zurück in Rumänien, in ihrem Heimatort im Landkreis Iasi, nahe der Grenze zu Moldova. „Sie kam eigentlich nur vorübergehend, um ihre Tochter zu pflegen. Und nun hat sie die riesige Aufgabe übernommen, bei den Mädchen zu bleiben“, erklärt Ciprian Burlacioiu.

Die letzten zehn Tage ihres Lebens hat Cipriana Birleanu auf der Palliativstation verbracht. Dort endete ihr Leben, am 15. Oktober 2022, im Alter von 48 Jahren. Die Anteilnahme bei der Beerdigung war riesig, berichtet Ciprian Burlacioiu. „Beeindruckend, wie viele Menschen hier aus dem Ort dabei waren – und schön zu sehen, dass man nicht alleine ist, dass man auf die Hilfe der Menschen setzen kann.“ Auch Marina erzählt, dass Freunde und auch „Leute, die wir nicht so gut kannten, uns unterstützt haben“. Die Schwestern wurden in der Zeit danach mitgenommen zum Schlittschuhlaufen oder Kerzenbasteln, immer wieder fragen Leute nach, ob sie Hilfe brauchen.

„Ich habe es am Anfang nicht wirklich begriffen, dass Mama gestorben ist“, sagt Marina. Aber in den vergangenen Wochen „habe ich gemerkt, dass ich schon wieder normal bin, wenn ich mit meinen Freunden etwas mache. Aber immer wieder kommen Rückschläge und Erinnerungen, da wird man aus der Bahn geworfen.“ An die Zukunft hat die 15-Jährige noch nicht gedacht. „Ich glaube, ich wünsche mir, dass alles wieder strukturierter wird.“

Gabriela hat angefangen, ein kleines Buch zu schreiben

Ein bisschen Ablenkung hat Marina in ihrer Robotic-AG. „Dort bin ich seit letztem Schuljahr, das macht mir Spaß, Programmieren liegt mir.“ Am Anfang wollte sie nicht in die AG, weil sie sich um ihre Mama kümmern wollte – „aber die Lehrer haben mich überredet, darüber bin ich jetzt froh“. Gabriela liest gerne. „Ich habe angefangen, ein kleines Buch zu schreiben, über Liebe und Angst, wie ein Tagebuch.“ Und sie fügt hinzu: „Wenn man schreibt, hilft das auch.“

„Das Haus ist abbezahlt, das war einer der letzten Kraftakte der Mutter“, sagt Burlacioiu. Er und seine Frau Maria waren gut mit der Mutter der beiden Mädchen befreundet. Sie stammen auch aus Rumänien und leben seit vielen Jahren mit ihren fünf Kindern in Jetzendorf. Ciprian Burlacioiu arbeitet als Privatdozent an der theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. Außerdem ist er Gemeindepfarrer in Schrobenhausen. Der Glaube hat ihn mit Cipriana Birleanu stark verbunden. „Bei aller Ungewissheit, wie es weitergeht, war es auch für sie die einzige Gewissheit, dass Gott sich um sie und die beiden Töchter kümmern wird.“

Enge Vertraute haben die Vormundschaft übernommen

Zu Lebzeiten hat Cipriana Birleanu vorgesorgt, wie es nach ihrem Tod mit ihren Kindern weitergeht. „Sie hat uns gebeten, uns um ihre Töchter zu kümmern.“ Ciprian und Maria Burlacioiu haben die Vormundschaft übernommen. Sie kümmern sich um „das Organisatorische, das Bankkonto, Unterschriften“. Und natürlich auch „die emotionale Begleitung, das ist sehr viel tief greifender. Wir bemühen uns, die Mädchen aufzufangen“.

Um alle Schulbelange kümmert sich eine andere Freundin der Mutter, wie Marina berichtet. Diese Freundin pflegt den Kontakt zur Schule, dem Indersdorfer Gymnasium, auf das beide Mädchen gehen, besucht Elternabende, aber sie steht auch für Fragen bei den Hausaufgaben zur Seite und kommt nachmittags zu ihnen nach Hause, wenn die Mädchen das wollen.

Mädchen brauchen finanzielle Unterstützung

Die große Angst der Mutter war es, dass die Kinder nicht in ihrem Elternhaus in Hilgertshausen bleiben können, dass das Jugendamt sie in Obhut nimmt, berichtet Burlacioiu. Zur Zeit leben Marina und Gabriela vom Kindergeld und von einer Rente des verstorbenen Vaters. Dass sie das Haus behalten können, dafür brauchen sie natürlich auch Geld – und Mutter Cipriana konnte nur für einen Teil vorsorgen. Jetzt stehen Kosten für den Kanalanschluss an, außerdem muss die Heizung – unabhängig von den Plänen der Bundesregierung – erneuert werden, was Mutter Cipriana schon in die Wege geleitet hat. Die Dorfgemeinschaft hilft: Drei Hilgertshauserinnen sammeln Spenden (siehe unten). Auch die Kette der helfenden Hände, die Spendenaktion der Dachauer Nachrichten, unterstützt, um laufende Kosten decken zu können.

„Der Tod hat nicht das letzte Wort.“ Davon ist Ciprian Burlacioiu überzeugt. Er bekreuzigt sich, bevor er eine neue Kerze am Grab von Constantin und Cipriana Birleanu anzündet. Auf den Friedhof, zum Grab ihrer Eltern, wollen die beiden Mädchen nicht kommen. Der Tod ihrer Eltern wird an dieser Stelle noch greifbarer. Ciprian Burlacioiu versucht, den Mädchen in ihrem Schmerz zu vermitteln: „dass sie ihre Mutter und ihren Vater nicht völlig verloren haben, dass sie sie immer bei sich haben – auch wenn es nicht so sichtbar ist, wie man es sich wünschen würde“. Hoffentlich können Marina und Gabriela in diesem Gedanken eines Tages Trost finden. Er passt zu dem Spruch, der auf einem weißen Stein am Grab steht: „Für immer wirst Du in unseren Herzen sein.“

Benefiz-Frühstück im Sportheim des TSV

Drei Frauen aus Hilgertshausen organisieren ein Benefiz-Frühstück am Samstag, 23. April, im Sportheim des TSV Hilgertshausen. Es gibt Weißwürste, Brotaufstriche, Kuchen, auch zum Mitnehmen. Beginn ist um 11 Uhr. Die Einnahmen kommen den beiden Schwestern zugute – damit sie in ihrem Elternhaus in Hilgertshausen bleiben können. So können vielleicht zumindest die laufenden Kosten gedeckt werden, hoffen die Organisatorinnen. Außerdem stehen im Ort Spendenboxen.

