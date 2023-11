„Schweren Herzens dazu entschieden“: Der Weihnachtszauber-Markt fällt dieses Jahr aus

Von: Helga Zagermann

Der bekannte und beliebte Weihnachtszauber-Markt von Helga Backus auf dem Maisacher Volksfestplatz entfällt heuer. Er würde sich nicht rentieren.

Maisach – Heiligabend fällt dieses Jahr auf den vierten Advent. Eine Vorverlegung war nicht möglich. Deshalb findet die Veranstaltung erst wieder 2024 statt.

Weihnachtszauber: Schweren Herzens zu Absage entschieden

„Schweren Herzens haben wir uns für eine Pause entschieden“, sagt Helga Backus. Schon im Sommer war für die Organisatorin des Weihnachtszaubers klar, dass es dieses Jahr terminlich schwierig werden würde. Denn der Sonntag, traditionell der Familientag am Weihnachtsmarkt und ein Frequenz- sowie Umsatzbringer, fällt weg, wenn der vierte Advent der Heilige Abend ist. Zwar hätte man bis 14 Uhr öffnen dürfen – aber das hätte sich nicht getragen, sagt Veranstalterin Helga Backus.

Generell seien der Aufwand für den viertägigen Markt und der Aufbau enorm. Das lohne sich wirtschaftlich nur, wenn alle vier Tage Geschäft ist, inklusive einem ganzen Wochenende. „Ohne den Sonntag rechnet sich das für mich nicht. Und auch nicht für die Kunstschaffenden und die Gastronomen“, sagt Helga Backus. Daher kam auch eine Terminierung von Mittwoch bis einschließlich Samstag nicht in Frage.

Weihnachtszauber: Ein Wochenende früher alle Hütten verliehen

Impression vom Weihnachtszauber 2022. © Weber

Zwar hatte Helga Backus die Kunsthandwerker, die ihre Waren beim Weihnachtszauber verkaufen, die Musikgruppen, Show-Acts und Gastronomen bereits im Sommer vorgewarnt, dass die Veranstaltung auf der Kippe stehe. Trotzdem gab sie nicht auf. In Gesprächen mit Rathaus-Verantwortlichen wurde überlegt, den Weihnachtszauber auf das dritte Adventswochenende zu verlegen. Doch genau da findet traditionell der Maisacher Advent statt, also der Markt der Gemeindeverwaltung mit den örtlichen Vereinen. Und dafür werden alle Hütten gebraucht – die sich sonst immer Helga Backus ausleihen konnte. Auch aus Nachbarkommunen waren keine Hütten für das dritte Adventswochenende zu bekommen.

Dann wurde sogar darüber nachgedacht, den Weihnachtszauber nur in den beiden Zirkuszelten zu veranstalten – ohne Hütten. Aber dann hätten nicht alle Kunsthandwerker Platz gehabt. „Und es hätte der Flair auf dem Außengelände gefehlt.“

Weihnachtszauber: Termin für kommendes Jahr steht bereits

Leihhütten hätte es nur für den November gegeben. Aber einen Weihnachtszauber im November? „Das kann ich mir nicht vorstellen“, sagt die Organisatorin. Daher erfolgte nun die Absage des Weihnachtszaubers für dieses Jahr.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Der Termin für 2024 steht bereits: Von Donnerstag bis Sonntag, 19. bis 22. Dezember, ist dann wieder Weihnachtszauber auf dem Maisacher Volksfestplatz. Platz und Hütten sind reserviert. Helga Backus verspricht „neue Ideen“.

Vorher bereitet sie aber für 2024 Kunst im Stadl in Anzhofen (6./7. Juli) und einen Kunsthandwerkermarkt in Waal im Ostallgäu (21./21. Juli) vor. Arbeit gäbe es also genug – und trotzdem sagt sie: „Ohne den Weihnachtszauber dieses Jahr fehlt mir etwas. Es ist ein ganz seltsames Gefühl. Wir sind alle traurig.“

Weihnachtszauber: Ausstellerin am Markt in Schwabing

Derweil hat es sich schon bis nach München herumgesprochen, dass Helga Backus, die nicht nur Organisatorin, sondern auch Künstlerin ist, im Dezember frei hat. So wurde sie flugs als Ausstellerin für den Schwabinger Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit gebucht. Von 1. bis 24. Dezember bietet sie dort Schmuck und Skulpturen aus Draht an.

Der Weihnachtszauber fand erstmals 2018 statt, damals musste der Markt wegen Sturms einen Tag geschlossen bleiben. 2019 lief alles wie geplant. 2020 und 2021 musste coronabedingt pausiert werden. 2022 lief es laut Helga Backus trotz großer Kälte „super“. Nun folgt wieder ein Pausenjahr, bevor 2024 die vierte Auflage des Marktes ansteht.

