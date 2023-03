„Einfach phänomenal“: Ballermann-Queen Mia Julia heizt ein - Da kocht das Magic Castle

Jetzt knistert‘s im Magic Castle: Mia Julia enttäuscht ihr Publikum nicht © Stefan Wolf

Ihre wenigen Klamotten hat sie diesmal angelassen: Doch auch so krönt Mia Julia, die temperamentvolle Ballermann-Sängerin, die abgefahrene Geburtstagsparty des Krüners Stephan Benz in Seefeld. Unter die weit über tausend Besuchern mischen sich auch viele Nachtschwärmer aus dem Oberen Isartal.

Seefeld/Krün – Vor wenigen Stunden ist Mia Julia noch im Seefelder Magic Castle auf der Bühne herumgehüpft. Um 6.04 Uhr wartet die 36-Jährige bereits wieder in München auf ihr Flugzeug. Das Leben eines schillernden Ballermann-Stars verläuft eben auf der Überholspur. Am Sonntagmorgen hat es das gefragte Ex-Porno-Sternchen jedenfalls verdammt eilig, in der Eventhalle im leichten Fummel von der Bühne zu huschen – Zugaben gibt es keine. So endet der Hauptact einer schillernden Party, zu der Geburtstagskind Stephan Benz aus Krün die Massen geladen hatte.

Mia Julia in Seefeld: „Es ist einfach phänomenal“

„Es ist einfach phänomenal, wenn sie auf die Bühne kommt und jeder ausrastet“, meint Benz beinahe schwärmerisch. Die Erwartungen des frischgebackenen 29-Jährigen haben sich auf alle Fälle voll erfüllt. „Ich habe sie ja schon öfters gehört – es ist einfach immer wieder ein überragendes Erlebnis.“

Party pur: Auch diese jungen Gäste aus dem Oberen Isartal wissen, wie gefeiert wird. © Stefan Wolf

Über zehn Stunden warten besonders Hartgesottene auf die aufreizende Sängerin. Denn bereits um 14 Uhr öffnet die Eventhalle im ehemaligen Playcastle ihre Pforten. Zunächst sorgen Party-DJs für die richtige Atmosphäre. Doch alle warten nur auf die eine. Bis kurz nach Mitternacht lässt die zierliche Blondine ihr überwiegend sehr junges Publikum schmoren.

Heute bringen wir für einen Abend Mallorca nach Seefeld.

Mia Julia tritt auf - „Heute bringen wir für einen Abend Mallorca nach Seefeld“

Aber dann ist es soweit. Im Neonlicht erscheint Mia Julia wie eine Elfe. Doch jeder weiß, dass das glamouröse Erotikmodel auch ganz anders kann. Im kurzen Röckchen und knappen Oberteil – alles in rosa – geizt sie jedenfalls auf der Bühne nicht mit ihren Reizen. Wer allerdings unter den – männlichen – Partyfreunden glaubte, die knackige Ballermann-Queen würde sich ausziehen, der hat sich getäuscht. Diesen Service genießen nur mehr exklusive User im Internet gegen Bezahlung.

„Heute bringen wir für einen Abend Mallorca nach Seefeld“, schreit Mia Julia ins Mikrofon. Und sie enttäuscht ihre Fangemeinde keineswegs. „Sie weiß einfach, wie man den Leuten Lust auf Feiern macht“, findet beispielsweise Felix Döring. Der Mittenwalder zeigt sich begeistert von der gebürtigen Münchnerin. Mit ihren Ballermann-Hits wie „Der Zug hat keine Bremsen“ sorgt sie im Publikum beinahe für eine emotionale Entgleisung. Bei ihren Hits, die perfekt auf das Partyvolk zugeschnitten sind, wird abgefeiert im „Original-Malle-Style“ wie die Dame in den weißen Hochhackigen selber sagt.

Happy Birthday: Mia Julia singt Geburtstagskind Stephan Benz ein Geburtstagsständchen. © Stefan Wolf

Malle-Star Mia Julia in Seefeld: „Es hat alles super geklappt“

Nach dieser Mega-Party geht für Geburtstagskind und Mitorganisator Stephan Benz eine anstrengende Zeit zu Ende: „Die vergangenen sechs Wochen war es wirklich schwierig, alles unter einen Hut zu bringen.“ In seinen Augen hat sich das Abenteuer im Magic Castle aber mehr als rentiert: „Der Abend war einfach eine Belohnung, es hat alles super geklappt.“ Auch ansonsten verlief alles reibungslos. „Wir haben keine Polizei gebraucht, nix ist kaputt gegangen, und auch die Security musste nicht eingreifen.“

Mallorca-Star im Magic Castle: „Es war einfach eine Klasse-Nacht“

Und auch Mia Julia hat Benz nicht nur auf der Bühne überzeugt. Im Backstage-Bereich kann er kurz mit dem Star ein paar Worte wechseln. „Sie ist wirklich total lieb und hat sich mega gefreut, hier auftreten zu dürfen.“ Gerade ist für die Ballermann-Sängerin Nebensaison. Da kann sie einen Auftritt in Tirol gut einschieben. „Sie fand es toll, in Seefeld zu spielen, in Österreich ist sie eh nicht so oft.“ Wie Benz die Mega-Geburtstagsparty noch mal übertreffen will? „Vermutlich gar nicht, ich glaube, so was macht man nur einmal im Leben.“ Auch ein Geburtstagsständchen bekommt Benz von Mia Julia und den über 1000 Partygästen gesungen. „Es war einfach eine Klasse-Nacht.“

Dafür haben neben dem Verkaufsschlager Mia Julia im Magic Castle mehrere Bars, eine VIP-Area und ein elektronischer Bulle gesorgt. Für besonders durstige Nachtschwärmer gibt es eine „All-you-can-drink-Flatrate“. 130 Euro müssen dafür auf den Tisch gelegt werden. Das stattliche Honorar für die Ballermann-Königin muss schließlich bezahlt werden.

Einziger Wermutstropfen: Viele Partygäste haben eigentlich mit einem Shuttlebus nach Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen gerechnet, dieser fällt jedoch aus. Doch dafür können die Burschen von der Provinz noch lange von Mia Julia träumen. David Korber

