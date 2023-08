Mammendorf

Wegen des großen Besucher-Ansturms leidet die Wasserqualität im Mammendorfer Freibad. Es muss daher für einen Tag geschlossen werden.

Mammendorf - Die hochsommerliche Hitze der vergangenen Tage hat viele Badegäste veranlasst, Abkühlung im Freibad Mammendorf zu suchen, berichtet das Landratsamt. Der enorme Besucheransturm sei sehr erfreulich, er führte jedoch auch zu einer starken Belastung der Wasserqualität. Bei einer aktuellen Messung sei festgestellt worden, dass die zulässigen Grenzwerte teilweise überschritten wurden.

Schweiß, Urin, Sonnencreme: Wasserqualität wegen Ansturm beeinträchtigt - Freibad macht einen Tag dicht

Um eine größere Reinigung und Desinfektion durchzuführen zu können, sei die eintägige Schließung des Freibads am Mittwoch, 23. August, notwendig, so die Kreisbehörde. Diese Maßnahme sei unumgänglich, damit die Besucher auch künftig ohne gesundheitliche Bedenken baden gehen könnten, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. „Das Landratsamt Fürstenfeldbruck bittet um Verständnis und freut sich, im Anschluss wieder viele Gäste begrüßen zu dürfen.“

Wie eine Sprecherin erklärte, handelt es sich nicht um Grenzwerte für Keime, sondern um so genannte Hygiene-Hilfsparameter, was man wie ein Frühwarnsystem verstehen kann. Wenn sehr viel Chlor verbraucht wird – was an großem Eintrag etwa von Schweiß, Urin und Sonnencreme liegen kann – muss etwas unternommen werden.