Wo diese Tür hinführt, weiß kein Mensch: Stadtwerke zeigen die peinlichsten Baufehler im Pannen-Hallenbad

Von: Stefanie Zipfer

Wunderschöne Form, perfekte Akustik: Architekt Wolfgang Gollwitzer entwarf ein außergewöhnliches Hallenbad. Die Umsetzung entpuppt sich aber als hochkomplex. © Stefanie Zipfer

Abgesehen von einzelnen Arbeiten an der Haustechnik ruht die Dachauer Hallenbad-Baustelle seit Ende letzten Jahres. Wie geht es weiter?

Dachau – Wann das Bad fertig wird, wie viel es einmal kosten soll? Dazu will sich bei den Stadtwerken niemand mehr äußern. Immerhin: Ab Sommer sollen die Arbeiten weitergehen – und zwar mit neuem Planer.

Wenn das Dachauer Hallenbad je fertig wird, dann ist es ein Erlebnis

Die gute Nachricht vorneweg: Wenn das Dachauer Hallenbad eines Tages fertig ist, dann wird es ein Erlebnis. Die Architektur ist beeindruckend, die Gastronomie umfangreich, die Möglichkeiten, sportlich zu schwimmen, sind auf acht Bahnen reichlich gegeben. Wer eher den Nervenkitzel sucht, der kann vom Drei-Meter-Turm springen oder sich die über 40 Meter lange Turborutsche hinabstürzen – an deren Ende wird es sogar eine Tempomessung geben. Familienspaß garantieren daneben die Reifenröhrenrutsche oder der Wassersprüh-Flamingo. Allein: Wenn das Wörtchen wenn nicht wär...

Werkleiter Robert Haimerl und Bäder-Chefin Barbara Kern auf der Baustelle. © Stefanie Zipfer

Denn bis es soweit ist, dass sich die ersten Vierjährigen mitsamt ihrer Schwimmflügelchen ins lauwarme Nass des neuen Kinderbeckens stürzen oder der Sportschwimmer im Erwachsenen-Becken an seinem Kraul-Stil feilt, dürfte noch viel Zeit vergehen. Dass das geplante Hallenbad eine Baustelle mit sprichwörtlich vielen offenen Baustellen ist, wurde gestern im Zuge eines Presserundgangs, zu dem die Stadtwerke Dachau geladen hatten, mehr als deutlich.

Fundament im Keller ist nicht dicht

Angefangen im Keller. Das Betonfundament des Bauwerks ist nicht dicht, durch Risse im Beton dringt Grundwasser an die Oberfläche. Überall im Keller findet man daher kleine und größere Pfützen. Die bereits verbaute Haustechnik im Keller des Bades könnte laut Stadtwerke-Chef Robert Haimerl ebenfalls zum Problem werden: „Bis zur Eröffnung hat die Technik dann schon eine gewisse Standzeit auf dem Buckel.“ Das Gewerk sei „aber nicht darauf ausgerichtet, dass es bis zur Inbetriebnahme ein paar Jahre pausiert“.

Schwachstellen Dach und Gebäudehülle

Aufgrund der hochkomplexen Architektur ist das Dach eine der Schlüsselstellen des Gebäudes. Und auch eine der Schwachstellen. Das Oberlicht, also die großen Fenster direkt oberhalb der Schwimmbecken, ist laut Barbara Kern, Bäder-Chefin bei den Stadtwerken, nicht dicht. Die Fenster müssten dringend „versiegelt werden“. Ob dies vor dem Winter noch geschieht? „Wir hoffen, dass das noch hinhaut.“

Rutschen-Plan nie im Detail ausgearbeitet

Die beiden Rutschen, laut Kern zwei der „Highlights“ des künftigen Bads, sind zwar bereits angeliefert und auch die beiden „Landebecken“, also der Zielbereich der Rutschen, in Beton gegossen. Allerdings fehlt hier die Verbindung zur Dachkonstruktion. Diese, so Haimerl, sei „im Detail nie ausgearbeitet worden. Das hat wohl niemand in den Auftrag geschrieben“.

Werkleiter Haimerl sprach gestern immer wieder von den „vielen kleinen Mängeln“, von Dingen, die „einfach nicht durchdacht“ seien, und von Fehlern, „die auch ein Laie erkennt“.

Ein weiteres Beispiel: Rund um die Becken, entlang der Außenwände, soll es Wärmebänke geben. Die Fenster aber sind nicht dicht, die Wände aus Holz. „Was passiert, wenn man auf die Bänke jetzt einfach Fliesen drauf macht, kann man sich ja denken“, so Haimerl. Dass Feuchteschäden „einer langfristigen Nutzung nicht zuträglich sind, dürfte jedem klar sein“.

Die Dämmung liegt offen, die Verbindung zwischen Fenster und Außenhaut hat Planungsfehler. © Stefanie Zipfer

Kabel in Ruheräumen, an die nie jemand kommen wird

Apropos Wärmebänke: In manche dieser künftigen Ruheorte wurden Kabel verbaut. „Wie man an diese Kabel je hinkommt, wenn Fliesen drüber verlegt sind, weiß ich nicht“, so Haimerl. „Das kann nicht der Endzustand sein.“

Kosten laufen davon

In Summe, glaubt Bäder-Chefin Kern, dürften die vielen Nachbesserungen „sehr kostenintensiv“ werden. „Da kommt noch einiges auf uns zu.“ Dennoch mochten weder sie noch Werkleiter Haimerl den Stadträten, die den Bau vor Jahren in Auftrag gegeben hatten, Vorwürfe machen. „Wir wurden über die Kosten getäuscht“, betonten gestern beide mehrfach. Architekt Wolfgang Gollwitzer habe nicht die Wahrheit gesagt.

Erst als auf die ersten Ausschreibungen die Angebote der Handwerker eintrudelten, sei klar geworden, dass der Bau „ein paar Millionen mehr kosten wird“. Aktuell liegt die Kostenschätzung bei 23,5 Millionen Euro – eingestiegen in die Planung war man bei nicht einmal 10 Millionen Euro.

Wer hat die Verantwortung?

Die Schuld an dem Schlamassel sieht Haimerl zuallererst bei Architekt Gollwitzer. So bemerkte Haimerl gestern an einer Mängel-Stelle eher beiläufig: „Hier wird eventuell nachvollziehbar, warum wir uns von Herrn Gollwitzer getrennt haben.“ Dessen Nachfolger müssten sich mit „sehr vielen“ ungelösten Fragen beschäftigen.

Im Keller der Hallenbad-Baustelle gibt es nasse Stellen im Betonfundament. Einer von vielen Baumängeln. © Stefanie Zipfer

Doch, auch das gibt Haimerl zu, sei es ein „Team“ aus insgesamt fast 40 Gewerken gewesen, die zuweilen einfach Pfusch abgeliefert hätten. Haimerl formuliert es so: „Auch von einem Bauleiter erwarte ich, dass er Probleme sieht und eine Lösung findet.“

Glastür aus dem ersten Stock führt ins Nirgendwo

Beispiel: In einem Raum des Gastrobereichs im ersten Stock gibt es eine doppelt verglaste Fensterfront. An einer Stelle ist – an der Innenseite der Front – eine Glastür eingebaut. Wohin diese Tür führen soll, da nur wenige Zentimeter dahinter ja eine weitere Glasscheibe folgt und außen auch kein Balkon angebaut ist, weiß kein Mensch.

Kabel in der Wärmebank: ein weiterer Mangel. © Stefanie Zipfer

Stadtwerke-Chef Haimerl betonte gestern, sich diese „hochkomplexe Geometrie“ des Bades nicht gewünscht zu haben. Als Werkleiter, der stets auch die Kosten im Blick habe, wäre ihm von Anfang an ein viereckiger Würfelbau am liebsten gewesen.

Zeitplan ist völlig offen

Weder Kern noch Haimerl wollten sich gestern in irgendeiner Weise zu einer Kosten- oder Zeitprognose für den Bau überreden lassen. Man sei dabei, ein neues Planungsteam zu finden, das dann Lösungen für die vielen Probleme der Baustelle erarbeiten müsse. Wann die Arbeiten fortgesetzt werden? Haimerl hofft auf den Sommer 2023 – „wenn wir nicht noch irgendwas finden, was an Problemen im Bau schlummert“.

