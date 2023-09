Ärger über Wahlkampf-Brief: Söder kommt nach Ebersberg – CSU lädt Toten ein

Von: Josef Ametsbichler

Im Herrgottswinkel bewahrt Katharina Mayer das Sterbebild ihres vor 10 Jahren verstorbenen Mannes auf. ja © Josef Ametsbichler

Eine Witwe aus Glonn (Kreis Ebersberg) ärgert sich über einen Wahlkampf-Brief der CSU an ihren seit zehn Jahren verstorbenen Mann.

Glonn/Landkreis – Katharina Mayer sitzt daheim in Glonn am Küchentisch, neben ihr im Herrgottswinkel das Sterbebild ihres Mannes Johann. Wäre er nicht mit 65 Jahren an aggressivem Lungenkrebs gestorben, wäre er heute 75, so alt wie sie. Vor sich auf dem Tisch hat die Witwe einen Brief liegen, der sie seit zehn Tagen schon umtreibt. Der sie so ärgert, dass sie sich nicht dazu durchringen kann, ihn wegzuwerfen. „Wie kann man nur so etwas machen?“, fragt sie in den Raum. „Braucht ihr die Stimmen so nötig, dass ihr die Toten rausholen müsst?!“

„Sie sind das Rückgrat unserer Gesellschaft“, heißt es in dem Einladungsschreiben der Kreis-CSU, adressiert an Johann Mayer. „Als ehrenamtliches Mitglied (...) leisten Sie mehr als Ihre Pflicht.“ Deshalb wolle die CSU „Vergelts Gott“ sagen und ihn zum Bezirksempfang nach Ebersberg einladen, bei dem am Montag Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Ministerpräsident Markus Söder sprechen. Johann Mayer wird nicht kommen können. Er ist seit zehn Jahren tot.

„Das kommt jetzt immer wieder hoch“, sagt seine Witwe. „Ich finde das nicht richtig, nach so langer Zeit.“ Die 75-Jährige redet, wie ihr der oberbayerische Schnabel gewachsen ist, das hat sie aus ihren Jahrzehnten als Festzeltbedienung beibehalten.

Einladung an einen Verstorbenen, der auch noch SPD-ler war

Ihr Mann war bis kurz vor seinem Tod Ortsvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Glonn. „Mit der CSU hat er nie etwas am Hut gehabt, der war durch und durch ein Roter“, sagt sie. Die Einladung mitten im Wahlkampf-Endspurt habe sie als übergriffig empfunden und rätselt nun, woher der Parteikreisverband überhaupt die völlig veraltete Adresse hat. Als sie bei der CSU-Geschäftsstelle anrief, habe sich die Mitarbeiterin entschuldigt und ihr angeboten: „Kommen Sie doch anstelle von Ihrem Mann und machen Sie sich einen schönen Abend.“ „Geht’s noch?!“, sagt die Witwe.

Stellung bezieht auf EZ-Anfrage der Grafinger Landtagsabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende Thomas Huber. „Es tut mir schrecklich leid, dass das passiert ist“, sagt er am Telefon. Er werde Katharina Mayer selber anrufen, sich entschuldigen und in eigenen Worten die Einladung zu der Veranstaltung wiederholen. Die sei nur gut gemeint gewesen. „Eine menschliche Reaktion“, sagt Huber und stellt sich vor seine Mitarbeiterin. „Ich hätte wahrscheinlich auch so reagiert.“

Missgriff bei der Excel-Liste: CSU entschuldigt sich

Der CSU-Kreisverband pflege seit vielen Jahren eine Excel-Liste mit rund 700 Anschriften von Vereins- und Organisationsvorständen aus dem ganzen Landkreis. Oft sei bei kleineren Organisationen die Privatadresse der Sitz. Die Liste nutze man sonst nur für „Blaulichtempfänge“, Veranstaltungen für ehrenamtliche Einsatzkräfte.

Als einstiger AWO-Vorsitzender sei der Name Johann Mayers damit erstmals heuer abgerufen worden, weil die CSU den Bezirksempfang heuer allen Ehrenamtlichen widmen wolle. „Der Empfang findet jedes Jahr statt, ob Wahlkampf oder nicht“, fügt der Kreisvorsitzende Huber an. Leider sei beim Verschicken des Serienbriefs („Sehr geehrte Damen und Herren...“) mit Aigners und Hubers Unterschrift nicht aufgefallen, dass Johann Mayer längst verstorben ist.

