Nein zu Unterkunft am Tölzer Isarleitenweg: „Mit der Not der Menschen Geld machen, ist nicht in Ordnung“

Sowohl der Bauausschuss des Tölzer Stadtrats als auch die Anlieger lehnen die geplante große Gemeinschaftsunterkunft am Isarleitenweg ab. Das letzte Wort hat allerdings das Landratsamt. Bürgermeister Ingo Mehner legte in der Sitzung eine eigene schriftliche Stellungnahme vor.

Bad Tölz – Der große Andrang zum Sitzungssaal des Tölzer Rathauses signalisierte am Dienstag, dass es im Bauausschuss um ein „heißes Eisen“ gehen würde. So war es auch. Ein Tölzer Bauwerber will auf dem Grundstück am Isarleitenweg 10-12 eine Gemeinschaftsunterkunft (GU) mit 96 Betten errichten. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Der Tölzer Bauausschuss lehnt es aus baurechtlicher Sicht ab, stellt einen Bebauungsplan auf und – das schärfste Schwert – erlässt eine Veränderungssperre, um die GU zu verhindern. Allerdings hat der Gesetzgeber das Baurecht stark geändert, um die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften zu erleichtern. Landratsämter können Befreiungen von Bebauungsplänen aussprechen.

Erteilt das Landratsamt eine Genehmigung, erwägt Tölz eine Klage

Der Teufel steckt aber im Detail, wie Bauamtsleiter Christian Fürstberger den Räten erklärte. Die Baugenehmigungsbehörde muss eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vornehmen. „Sie muss begründen, warum die GU unbedingt in Tölz sein muss.“ Die Tatsache, dass Tölz seine Unterbringungsquote mit 83 Prozent übererfüllt, erschwere diese Abwägung zumindest erheblich.

Auf der Wiese vor dem Haus soll die neue Gemeinschaftsunterkunft am Isarleitenweg errichtet werden. Der Bauausschuss lehnte das Vorhaben ab. © Schnitzer

Fürstberger sah eine kleine Chance, die GU mitten in einem Wohngebiet verhindern zu können. Falls das Landratsamt, das händeringend Unterkünfte sucht, dennoch den Bauantrag befürwortet, erwägt die Stadt den Rechtsweg. Bürgermeister Ingo Mehner: „Das ist natürlich Sache des Stadtrats. Aber es würde mich sehr wundern, wenn er nicht klagen würde.“ So eine Klage hätte allerdings keine aufschiebende Wirkung.

Das beinhaltet der Bebauungsplan

Zur Tagesordnung: Zunächst beschloss die Stadt die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans „An der Isarleite“ im beschleunigten Verfahren. Geschützt werden soll die überwiegende Wohnbebauung des Gebiets. Nichtstörende Gewerbebetriebe sind zulässig. Auch Beherbergungsbetriebe können erlaubt werden. Alles, was viel Besucherverkehr mit sich bringt, ist ausgeschlossen. Ebenso Anlagen für soziale Zwecke. „Um den Ist-Zustand zu sichern“, so Mehner, sei eine Veränderungssperre angebracht.

Die fast 50 Meter lange Gemeinschaftsunterkunft soll 96 Betten vorhalten. © Schnitzer

Beide Vorschläge der Verwaltung wurden vom Ausschuss einstimmig befürwortet. Der Bauantrag selbst weist einige Mängel auf, wie Stadtbaumeister Florian Ernst deutlich machte. Die zulässige GRZ von 0,4 wird nicht eingehalten, Entwässerungspläne fehlen und die Zahl der 25 Kfz- und 30 Rad-Stellplätze ist nicht nachgewiesen. Die GU würde in der Wiese neben einem bestehenden Gebäude errichtet. Die Stadt bittet das Landratsamt um Klärung, ob dieses Wohnhaus nicht bereits als Gemeinschaftsunterkunft verwendet werde.

Dostthaler: „Mit der Not der Menschen Geld machen, das ist nicht in Ordnung“

René Mühlberger (CSU) war skeptisch, ob die vielen von Ernst ins Feld geführten Kritikpunkte das Landratsamt von einer Genehmigung abhalten werden. Die Massivität des Projekts in diesem Wohngebiet werde zu Problemen führen, prophezeite er. Julia Dostthaler stimmte ihrem Fraktionskollegen ohne Einschränkung zu und ärgerte sich, „dass mit der Not der Menschen Geld gemacht wird. Das ist nicht in Ordnung.“

Mehner will keine Flächen proaktiv bereitstellen

Peter von der Wippel (FWG) fragte sich angesichts der anhaltenden Flüchtlingsströme, ob es nicht klüger sei, proaktiv Möglichkeiten zur Unterbringung zu schaffen, um so das Heft des Handelns in der Hand zu behalten. Ingo Mehner (CSU) warnte davor: „Wenn wir dem Landratsamt Flächen geben und dann ein Privater weitere anbietet, dann wird das Landratsamt diese auch nehmen.“ Er verwies darauf, dass die Stadt ohnehin ihre Quote im Landkreis um 83 Prozent übererfüllt. Einmal mehr drängte er auf eine gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge im Landkreis.

Michael Lindmair (FWG) hielt es dennoch für „wünschenswert, wenn wir sagen, da oder dort ist der richtige Platz“. Das Landratsamt agiere ja nicht freiwillig so, „sondern bekomme Druck von oben“. Grundsätzlich sei die dezentrale Unterbringung schon der richtige Weg. Eine bessere Eingliederung der Flüchtlinge in der Gesellschaft sei nötig.

Wie sieht das Sicherheitskonzept aus?

Johannes Gundermann (Grüne) kam angesichts der jüngsten Vorfälle am Melkstattweg – drei ukrainische Tatverdächtige hatten drei Personen zum Teil schwer verletzt – auf die Sicherheitsproblematik zu sprechen und fragte nach den Konzepten. „Darauf haben wir keinen Einfluss“, stellte der Bürgermeister klar. „Das ist alles Sache des Landratsamtes.“ Es sei jedoch grundsätzlich so, dass es bei Flüchtlingsunterkünften mit 100 Personen einen permanenten Sicherheitsdienst gebe. Bei kleineren GUs werde halt ab und an vorbeigeschaut. Er stehe mit der Polizei in laufendem Kontakt. Es komme vielleicht nicht alles zur Anzeige, aber bis zum Frühjahr sei „die Kriminalität kein Thema gewesen“. Er führte das auch auf die gute Betreuung durch den Sicherheitsdienst zurück, der mit Fingerspitzengefühl und guter Kommunikation deeskalierend wirke.

Der Bauantrag wurde einstimmig (12:0) abgelehnt. Noch lange nach der Sitzung standen die Anlieger vor dem Rathaus und diskutierten über das Vorhaben. (cs)

