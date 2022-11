Neue Details zum tödlichen Feuerdrama: Tote identifiziert – sie sollen Brand selbst gelegt haben

Von: Klaus-Maria Mehr

Am Samstagabend wurde Peißenberg von mehreren Explosionen erschüttert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften fand zwei Tote. © Hans-Helmut Herold

Eine Wohnanlage in Peißenberg wurde von mehreren Explosionen erschüttert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften fand zwei Tote. Zeugen berichten vom Einsatz. Nun gibt es neue Details.

Großeinsatz in Peißenberg : Explosionsgeräusche in einer Wohnanlage lösten am Samstagabend (26. November) einen Großeinsatz aus.

: Explosionsgeräusche in einer Wohnanlage lösten am Samstagabend (26. November) einen Großeinsatz aus. Grausiger Fund : Die beiden Opfer mussten durch eine Obduktion identifiziert werden.

: Die beiden Opfer mussten durch eine Obduktion identifiziert werden. Explosionen in Peißenberg: Zeugen berichten von „blechernem Knall“

Neue Details zum Feuerdrama: Tote identifiziert

Update vom 29. November, 14.07 Uhr: Die Obduktion der beiden Brandopfer in Peißenberg ist abgeschlossen. Die Polizei kann nun zweifelsfrei sagen, wer die beiden Toten sind. Es handelt sich um einen 39-jährigen Mann und eine 70-jährige Mutter, die beide Bewohner der Wohnung waren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Brandfahnder der Kriminalpolizei Weilheim davon aus, dass das Feuer in der Wohnung vorsätzlich gelegt wurde. Eine Beteiligung dritter erscheint derzeit unwahrscheinlich. Die Ermittlungen der Kripo Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II dauern derweil an.

Als die Einsatzkräfte eintrafen stand die Wohnun im zweiten Stock einer Wohnanlage in der Hans-Böckler-Straße bereits im Vollbrand. © Hans-Helmut Herold

Zwei Tote nach Brand in Wohnung: Obduktion läuft

Update vom 28. November, 17.45 Uhr: Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat die Obduktion der zwei Toten begonnen, die in einer brennenden Wohnung in Peißenberg gefunden worden waren. Nach deren Abschluss sollen Einzelheiten zur Identität der beiden bekannt gegeben werden. Für die Feuerwehr Peißenberg sei der Einsatz ein komplizierter und langer gewesen, sagte Kommandant Philipp Reichhart am Montag: Bereits an der Wohnungstüre sei den Feuerwehrleuten eine „unglaubliche Hitze“ entgegengeschlagen, sodass die Wohnung nur mit umgebungsluftunabhängigen Atemschutzgeräten habe betreten werden können. In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte dann zwei tote Personen. Der Einsatz dauerte bis 4.30 Uhr – unter anderem, weil bei den Löscharbeiten darauf geachtet werden musste, dass die Polizei anschließend noch Spuren sichern konnte.

Ermittlungen dauern an: In 70-Quadratmeter-Wohnung sollen Mutter und Sohn gewohnt haben

Update vom 27. November, 16.57 Uhr: Wie es zu den Explosionen in einem Wohnhaus in Peißenberg kommen konnte, ist weiterhin unklar (siehe Erstmeldung). Zur Todesursache und zur Identität der Opfer machte das Polizeipräsidium am Sonntag keine Angaben. Die Ermittlungen laufen. Die Identität stehe noch nicht fest, dazu sei eine rechtsmedizinische Untersuchung notwendig, hieß es. In der knapp 70 Quadratmeter großen Wohnung sollen eine Mutter und ihr Sohn gelebt haben – dazu gab die Polizei auf Nachfrage allerdings keine Auskunft.

Explosionen in Peißenberg: Zeugen berichten von „blechernem Knall“

Ein junger Mann, der am Samstagabend gerade bei seiner Freundin in einem Nachbarhaus war, erzählt, dass er plötzlich einen Knall gehört habe. Es habe sich angehört, als ob etwas heruntergefallen sei. Der 22-Jährige hatte gerade zufällig das Aufnahmegerät seines Smartphones laufen – auf der Aufnahme ist ein Knall zu hören, der seltsam blechern klingt. Danach, erzählt er, habe es noch einmal, etwa leiser geknallt. Er habe dabei gar nicht an Explosionen gedacht. Er sei rausgerannt und habe Feuer gesehen – und den Schein von Taschenlampen in dem Haus. „Ich habe geschrien: Da sind Leute drin.“ In dem Moment habe er schon das Martinshorn der Feuerwehr gehört.

Von zwei Explosionen berichtet auch ein Ehepaar, das in einem Haus in der Nachbarschaft wohnt. Es sei für die ganze Familie ein Schock gewesen, erzählt der Familienvater. Nach der ersten Explosion habe er seinen Kindern gesagt, sie sollten sofort vom Fenster weggehen. Die zweite Explosion – er schätzt etwa zehn bis zwanzig Sekunden später – sei nicht so stark gewesen. „Wir wussten nicht, was geschehen ist“, erzählt er. Er habe dann Leute rufen gehört, dass alle raus aus dem Haus sollen. Schlimm sei, sagt er, dass zwei Menschen ums Leben gekommen sind. „Das ist sehr traurig.“

Tödlicher Brand in Peißenberg: Großeinsatz am Samstagabend

Erstmeldung vom 27. November, 11 Uhr: Peißenberg – Die Meldungen über Explosionen gingen am späten Samstagabend um kurz nach 21 Uhr ein. Bei der Leitstelle wurden von Anrufern Knallgeräusche und Feuerschein aus einer Wohnung im zweiten Stock einer Wohnanlage in der Hans-Böckler-Straße in Peißenberg gemeldet.

Laute Knallgeräusche und Brand in Peißenberg: Ursache unklar, Kripo ermittelt

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die Wohnung bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr entdeckte zwei leblose Personen während der Löscharbeiten in der Wohnung. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die dort gemeldeten Bewohner handelt, die Toten müssen allerdings noch identifiziert werden. Drei weitere Bewohner des Hauses kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Das BRK betreute vor Ort neben den drei Verletzten zahlreiche weitere Personen.

Brand in Wohnhaus in Peißenberg: Schaden im hohen sechsstelligen Bereich

Der Schaden an dem Wohnhaus ist indes immens. Nachdem ein Statiker das Gebäude begutachtet hatte, konnten die meisten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Weil aber Balkone einsturzgefährdet sind, musste das Technische Hilfswerk (THW) diesbezüglich Sicherungsmaßnahmen treffen. Der Sachschaden an dem Wohnhaus mit insgesamt 24 Wohneinheiten dürfte ersten Schätzungen zufolge zumindest im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Der Bereich um den Brandort in der Hans-Böckler-Straße musste für Stunden abgesperrt werden.

Explosionsgeräusche wohl durch Brandgase ausgelöst

Zur Ursache der mutmaßlichen Explosionen und zu den weiteren Hintergründen hat die Kripo Weilheim noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Die Explosionsgeräusche wurden vermutlich durch die Verpuffung von Brandgasen ausgelöst, sagt Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Sonntagvormittag. „Es war definitiv ein Brand, Explosion ist etwas hochgegriffen.“

Die Leichname der beiden Toten wurden sichergestellt, ebenso die Brandwohnung. Im Laufe des heutigen Sonntags werden die Brandfahnder dort ihre Untersuchungen fortsetzen. Zur Ursache für den folgenschweren Brand können laut Kripo derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

