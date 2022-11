Meldungen über Explosionen in Peißenberg lösen Großalarm aus – zwei Tote nach Brand – Kripo ermittelt

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Als die Einsatzkräfte eintrafen stand die Wohnun im zweiten Stock einer Wohnanlage in der Hans-Böckler-Straße bereits im Vollbrand. © Hans-Helmut Herold

Am Samstagabend wurde eine Wohnanlage in Peißenberg von mehreren Explosionen erschüttert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften fand zwei Tote. Zudem gab es drei Verletzte.

Peißenberg – Die Meldungen über Explosionen gingen am späten Samstagabend um kurz nach 21 Uhr ein. Bei der Leitstelle wurden von Anrufern Knallgeräusche und Feuerschein aus einer Wohnung im zweiten Stock einer Wohnanlage in der Hans-Böckler-Straße in Peißenberg gemeldet.

Am Samstagabend wurde Peißenberg von mehreren Explosionen erschüttert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften fand zwei Tote. © Hans-Helmut Herold

Laute Knallgeräusche und Brand in Peißenberg: Ursache unklar, Kripo ermittelt

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die Wohnung bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr entdeckte zwei leblose Personen während der Löscharbeiten in der Wohnung. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die dort gemeldeten Bewohner handelt, die Toten müssen allerdings noch identifiziert werden. Drei weitere Bewohner des Hauses kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Das BRK betreute vor Ort neben den drei Verletzten zahlreiche weitere Personen.

Brand in Wohnhaus in Peißenberg: Schaden im hohen sechsstelligen Bereich

Der Schaden an dem Wohnhaus ist indes immens. Nachdem ein Statiker das Gebäude begutachtet hatte, konnten die meisten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Weil aber Balkone einsturzgefährdet sind, musste das Technische Hilfswerk (THW) diesbezüglich Sicherungsmaßnahmen treffen. Der Sachschaden an dem Wohnhaus mit insgesamt 24 Wohneinheiten dürfte ersten Schätzungen zufolge zumindest im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Der Bereich um den Brandort in der Hans-Böckler-Straße musste für Stunden abgesperrt werden.

Explosionsgeräusche wohl durch Brandgase ausgelöst

Zur Ursache der mutmaßlichen Explosionen und zu den weiteren Hintergründen hat die Kripo Weilheim noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Die Explosionsgeräusche wurden vermutlich durch die Verpuffung von Brandgasen ausgelöst, sagt Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Sonntagvormittag. „Es war definitiv ein Brand, Explosion ist etwas hochgegriffen.“

Die Leichname der beiden Toten wurden sichergestellt, ebenso die Brandwohnung. Im Laufe des heutigen Sonntags werden die Brandfahnder dort ihre Untersuchungen fortsetzen. Zur Ursache für den folgenschweren Brand können laut Kripo derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Alle News und Geschichten aus der Region Weilheim lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.